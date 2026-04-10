RR VS RCB: Riyan Parag Puts RCB Into Bat As Rain Interrupts Toss Again

Rajasthan Royals captain Riyan Parag won the toss and opted to bowl first against RCB on Friday. Both teams are unbeaten so far and will hope to continue that run in Guwahati, hosting its final game of the IPL 2026 season. However, in a dampener, the showers interrupted the toss.
Royal Challengers Bengaluru Playing XI: Virat Kohli, Philip Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar(c), Jitesh Sharma(w), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Abhinandan Singh, Josh Hazlewood
Rajasthan Royals Playing XI: Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel(w), Riyan Parag(c), Shimron Hetmyer, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Nandre Burger, Sandeep Sharma, Ravi Bishnoi, Brijesh Sharma