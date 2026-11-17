Rajasthan Royals have announced their 19-player squad ahead of the IPL 2027 auction. The team has decided to keep most of its core players while adding strength to its bowling attack through trades.
The squad includes key players such as Riyan Parag, Yashasvi Jaiswal, Ravindra Jadeja, Dhruv Jurel, Jofra Archer and Vaibhav Sooryavanshi. The Royals will look to build on their third-place finish last season with a mix of young talent and experienced players.
Other players in the squad are Aman Rao Perala, Brijesh Sharma, Nandre Burger, Dasun Shanaka, Donovan Ferreira, Lhuan-dre Pretorius, Ravi Bishnoi, Sandeep Sharma, Shubham Dubey, Sushant Mishra and Yash Punja.
The Royals have also completed a trade with Lucknow Super Giants, bringing in Mohammed Shami and Manimaran Siddharth. In return, Sam Curran has moved to LSG.
RR IPL 2027 Squad
Retained players: Riyan Parag (captain), Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Ravindra Jadeja, Dhruv Jurel, Jofra Archer, Aman Rao Perala, Brijesh Sharma, Nandre Burger, Dasun Shanaka, Donovan Ferreira, Lhuan-dre Pretorius, Ravi Bishnoi, Sandeep Sharma, Shubham Dubey, Sushant Mishra, Yash Punja.
Released players: Tushar Deshpande, Adam Milne, Kuldeep Sen, Yudhvir Singh, Kwena Maphaka, Vignesh Puthur, Shimron Hetmyer, Ravi Singh, Emanjot Singh Chahal.
Traded in: Mohammed Shami and Manimaran Siddharth.
Traded out: Sam Curran.