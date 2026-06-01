No IPL? No Problem ! Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer & Rahane Headline T20 Mumbai League Starting Today

The IPL 2026 came to a close on Sunday but there is no shortage of cricketing action. The fourth edition of the Mumbai T20 League gets underway on June 1, bringing together several IPL stars, Mumbai domestic stalwarts and emerging young talents in a 13-day tournament at the iconic Wankhede Stadium.
Organised by the Mumbai Cricket Association (MCA), the competition will feature eight franchises battling across 30 matches, with the final scheduled for June 13. Among the biggest attractions this season are players such as Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, Yashasvi Jaiswal, Ajinkya Rahane, Shivam Dube and Shardul Thakur, who headline their respective franchises.
Defending champions MSC Maratha Royals will look to retain the title after their successful 2025 campaign.
T20 Mumbai League 2026 Full Schedule
June 1 (Monday):
2.00 PM – Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers
7.00 PM – Mumbai South Central Maratha Royals vs Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs
June 2 (Tuesday):
2.00 PM – North Mumbai Panthers vs Triumph Knights Mumbai North East
7.00 PM – SoBo Mumbai Falcons vs Arcs Andheri
June 3 (Wednesday):
2.00 PM – North Mumbai Panthers vs Bandra Blasters
7.00 PM – Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs vs Eagle Thane Strikers
June 4 (Thursday):
2.00 PM – Mumbai South Central Maratha Royals vs SoBo Mumbai Falcons
7.00 PM – Triumph Knights Mumbai North East vs Bandra Blasters
June 5 (Friday):
2.00 PM – Eagle Thane Strikers vs Arcs Andheri
7.00 PM – Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs vs North Mumbai Panthers
June 6 (Saturday):
2.00 PM – Bandra Blasters vs Mumbai South Central Maratha Royals
7.00 PM – Triumph Knights Mumbai North East vs SoBo Mumbai Falcons
June 7 (Sunday):
2.00 PM – Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs
7.00 PM – Eagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers
June 8 (Monday):
2.00 PM – Mumbai South Central Maratha Royals vs Triumph Knights Mumbai North East
7.00 PM – Arcs Andheri vs Bandra Blasters
June 9 (Tuesday):
2.00 PM – SoBo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs
7.00 PM – Triumph Knights Mumbai North East vs Eagle Thane Strikers
June 10 (Wednesday):
2.00 PM – SoBo Mumbai Falcons vs North Mumbai Panthers
7.00 PM – Arcs Andheri vs Mumbai South Central Maratha Royals
June 11 (Thursday):
2.00 PM – Semi-final 1
7.00 PM – Semi-final 2
June 13 (Saturday):
7.00 PM – Final
T20 Mumbai Women’s League:
June 2 (Tuesday):
9.30 AM – Thane Sky Risers vs SoBo Mumbai Falcons
June 3 (Wednesday):
9.30 AM – SoBo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs
June 6 (Saturday):
9.30 AM – Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs vs Thane Sky Risers
June 7 (Sunday):
9.30 AM – Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs vs SoBo Mumbai Falcons
June 9 (Tuesday):
9.30 AM – SoBo Mumbai Falcons vs Thane Sky Risers
June 10 (Wednesday):
9.30 AM – Thane Sky Risers vs Aakash Tigers Mumbai Western Suburbs
June 13 (Saturday):
2.00 PM – Final
T20 Mumbai League Live streaming
Fans can watch the Mumbai T20 League 2026 live on the Star Sports network. Live streaming will also be available on the JioHotstar app and website. Matches start at 9:00 AM IST and 2:00 PM IST. All matches will be played at the Wankhede Stadium.