Mumbai's Sailee Keskar Edges Anushree Bhattad In U-17 Thriller, Vinay Patil Advances In Men's Singles

L: Harshit Mahimkar in action at the Bombay Gymkhana presents Yonex Sunrise Bombay gymkhana Maharashtra Open State Badminton Tournament 2026 R: Player in action at the Bombay Gymkhana presents Yonex Sunrise Bombay gymkhana Maharashtra Open State Badminton Tournament 2026 | File Pic

Mumbai: Top seed Vinay Patil of Thane and 3rd seed Harshit Mahimkar of Greater Mumbai scored straight game wins in the men's singles first round, along with Thabes's 4th seed, Ved Bhoir, Nagpur's 5th seed Himanshu Hardev and Nashik's 6th seed Krishna Majethia. The girl's U-17 1st round matches were also pretty one-sided, with only one match going the distance, ending in a 17-15, 15-17, 15-9 victory for Mumbai Suburban's Sailee Keskar over Solapur's Anushree Bhattad Results Men Singles Vinay Patil (Thane) (1) bt Shaurya Mhapankar (Raigad) 15-9, 15-9; Harshit Mahimkar (Greater Mumbai) (3) bt Romeet Roy (Nashik) 15-1, 15-7; Himanshu Hardev (Nagpur) (5) bt Sadiq Choudhary (Thane) W.O; Krishna Majethia (Nashik) (6) bt Viraj Waghela (Thane) 15-4, 15-5; Ved Bhoir (Thane) (4) bt Krishna Jadhav (Satara) 15-8, 15-7; Girls Singles U17 Saumya Mangaonkar (Mumbai Suburban) bt Pahal Tanna (Thane) 15-11, 15-3; Shubhra Kulkarni (Thane) bt Shannvi Shah (Greater Mumbai) 15-2, 15-2; Sailee Keskar (Mumbai Suburban) bt Anushree Bhattad (Solapur) 17-15, 15-17, 15-9; Ishanvi Kale (Pune) bt Fiona Bhathena (Greater Mumbai) 15-3, 15-3; Boys Singles U17 Pratik Jagtap (Palghar) (2) bt Shaurya Sonkar (Thane) 13-15 15-9 15-1 Anmol Sharma (Greater Mumbai)[6) bt Riaan Bottlewalla (Mumbai Suburban)15-0 15-0 XD Avinash S+Pranjal Andhare (Greater Mumbai) bt (Thane/Mumbai Suburban) Krishnendu Kundu+Antonella Bria 15-10 15-13 Men’s Double Neville Katila + Tilak Kanungo (Greater Mumbai) bt Manas Salian+Shawn Pinto (Mumbai Suburban) 15-3 15-4 Aryan Varma + Ethan Dsouza (Mumbai Suburban) bt Aakash Shah+Akshay Shah (Greater Mumbai) 10-15 15-11 15-7 To get details on exclusive and budget-friendly property deals in Mumbai & surrounding regions, do visit: https://budgetproperties.in/