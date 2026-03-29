MI VS KKR Toss Update: Hardik Pandya Wins Toss, KKR Batting First As Ghazanfar Makes Debut

Mumbai Indians will begin their IPL 2026 campaign against the Kolkata Knight Riders at the Wankhede Stadium in Mumbai on Sunday. Hardik Pandya won the toss and opted to field first. Mumbai have two debutants with Sherfane Rutherford and AM Ghazanfar making their debut.
Shardul Thakur was also given his cap in the team huddle. For KKR, Blessing Muzarabani, Finn Allen and Cameron Green are playing their first games for the franchise.
Mumbai Indians Playing XI: Rohit Sharma, Ryan Rickelton(w), Tilak Varma, Hardik Pandya(c), Sherfane Rutherford, Naman Dhir, Shardul Thakur, Mayank Markande, AM Ghazanfar, Trent Boult, Jasprit Bumrah
Kolkata Knight Riders Playing XI: Finn Allen, Ajinkya Rahane(c), Cameron Green, Angkrish Raghuvanshi(w), Rinku Singh, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Sunil Narine, Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora, Blessing Muzarabani
Mumbai Indians Impact subs: Suryakumar Yadav, Corbin Bosch, Robin Minz, Raj Bawa, Ashwani Kumar
Kolkata Knight Riders Impact subs: Manish Pandey, Rovman Powell, Kartik Tyagi, Saurabh Dubey, Tejasvi Dahiya