MI Junior 2026: Mohd Salman Khan’s 5-Wicket Haul Powers Anjuman-I-Islam Allana English School To A Dominant 10-Wicket Triumph

Mumbai: Anjuman-I-Islam Allana English School registered a resounding 10-wicket victory over Tarapur Vidya Mandir (Palghar) in a league match of the Mumbai Indians Junior Under-16 Boys Inter School Cricket Tournament on Friday.
After opting to bat first, Tarapur Vidya Mandir lost wickets at an alarming rate and struggled to gain momentum. None of their batters crossed the 20-run mark and as a result, they were bundled out for 101 runs. Anjuman-I-Islam Allana English School’s Mohd Salman Khan tore through the batting, picking wickets at crucial junctures and ended the match with figures of 5 for 22.
Chasing a modest target of 102, openers Shahid Khan and Laxmanprasad Vishwakarma forged an unbeaten 102-run opening stand, with the former scoring an artistically articulated half-century to propel Anjuman-I-Islam Allana English School to a scintillating 10-wicket victory.
Brief Scores:
Boys U-14
Anandibai Kale Vidyalaya (Borivali) 342/6 in 37 overs (Kaanish Panchal 79, Tathagat Sharma 65 n.o, Ridam Yadav 43, Ujjwal Mali 34 n.o, Atharva Naik 30, Yuvaan Gurav 25; Ishaan Morkane 2/61) bt St. Gregorious High School (Chembur) all out 52 in 16.1 overs (Ved Naik 4/8, Kaanish Panchal 2/3, Ujjwal Mali 2/7).
Girls U-15
Parag English School (Bhandup) 229/4 in 20 overs (Mudra 75, Advaita Toraskar 68 n.o, Kashish Rathee 30; Chhavi Singh 2/29) bt Dnyandeep Seva Mandal (Navi Mumbai) 126/5 in 20 overs (Kimaya Kadam 64; Mudra 2/15).
Boys U-16
Anjuman-I-Islam Allana English School (CSMT) 102/0 in 19.1 overs (Shahid Khan 50 n.o, Laxmanprasad Vishwakarma 43 n.o) bt Tarapur Vidya Mandir (Palghar) all out 101 in 27.2 overs (Mohd Salman Khan 5/22, Vedant Kadu 2/14, Prabhat Pandey 2/19).