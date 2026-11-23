MCA Women's League 2026: Jagravi Pawar's Stunning 6/6, Mansi Patil's 64 Power Fort Youngsters To 150-Run Victory Over Victory CC In Virar | File Pic

Mumbai, November 23: Mansi Patil's solid 64-run performance with the bat and Jagravi Pawar's exceptional bowling spell (6 wickets for 6 runs) led Fort Youngsters to a decisive 150-run victory over Victory CC in the MCA Women's League match for the D.F. Edulji Trophy played at the Yashwantnagar ground in Virar on Monday.

Batting first Fort Youngsters amassed a huge total of 193 runs for the loss of four wickets in 40 overs. Besides Patil's substantial contribution with the bat, Aanshu Pal chipped in 48 runs. In response Victory CC were dismissed for just 43 runs in 14.3 overs.

In another match, Dilip Vengsarkar Foundation registered a fluent 9-wicket victory against Matunga Gymkhana.

Brief scores: Glorious CC 129 for 8, 33.1 overs ( Sadhvi Sanjay 40; Nivedi Jaitpal 3/23, Tanisha Sharma 3/25) lost to Rajawadi CC 130 for 5, 20.2 overs (Kimaya Rane 53, Akshara Singh 32; Aarya Adke 3/27).

Matunga Gymkhana 100 all out, 33.1 overs ( Riddhi Thakkar 3/22, Lakisha Labdhe 2/11) lost Dilip Vengsarkar Foundation 101 for 1, 17 overs (Manjiri Gawade 51).

Fort Youngsters 193 for 4, 40 overs (Mansi Patil 64, Aanshu Pal 48; Mahi Thakkar 2/30) beat Victory CC 43 for 9, 14.3 overs (Jagravi Pawar 6/6).

Dashing SC 212 for 7, 37 overs (Unnati Patil 52, Neelakshi Talati 35; Siddhi Pawar 2/20, Pradnya Bhagat 2/36) beat Sportsfield CC 79 for 8, 40 overs (Advaita Toraskar 2/12, Purti Naik 2/14).

Payyade SC 64 all out, 25.3 overs (Nishi Sejpal 3/6, Shravani Patil 3/16) lost Sainath CC 65 for 3, 11.4 overs (Sejal Vishwakarma 37; Hurley Gala 3/25).

Borivali CC 250 for 8, 39 over (Anisha Kamble 45, Leena Patel 39; Chetna Kamble 3/52, Ishana Punj 2/56) beat KRP XI CC 207 all out, 33 overs (Enisha Sanghavi 46, Ishana Punj 37, Tanya Gupta 32).

Vijay CC 228 all out, 40 overs (Riddhi Goswami 53, Yashvi Goswami 37; Mitali Mhatre 2/19, Dnyaneshwari Yerunkar 2/32) beat

John Bright CC 132 all out, 35.2 overs (Roma Sharma 34; Ananya Mourya 3/13, Freya Azoliya 2/34).

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