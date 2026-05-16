KKR Vs GT: Shubman Gill Wins Toss, Opts To Field First At Eden Gardens As Rahane & Co Aim To Keep Playoff Hopes Alive

Gujarat Titans captain Shubman Gill has won the toss and opted to field first at the Eden Gardens against the Kolkata Knight Riders on Saturday. Gujarat have all but confirmed their place in the IPL 2026 playoffs, while KKR need to win all their remaining games to do so. GT have remain unchanged, while KKR have brought back Varun Chakravarthy into the side.
KKR vs GT Playing XI
Gujarat Titans Playing XI: Sai Sudharsan, Shubman Gill(c), Jos Buttler(w), Nishant Sindhu, Washington Sundar, Jason Holder, Rashid Khan, Arshad Khan, Kagiso Rabada, Ravisrinivasan Sai Kishore, Mohammed Siraj
Kolkata Knight Riders Playing XI: Ajinkya Rahane(c), Finn Allen, Angkrish Raghuvanshi(w), Cameron Green, Manish Pandey, Rinku Singh, Sunil Narine, Anukul Roy, Varun Chakaravarthy, Saurabh Dubey, Kartik Tyagi