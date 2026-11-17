Kolkata Knight Riders have made some headline releases at the IPL 2027 retention deadline on November 17. With Ajinkya Rahane retired and the Mustafizur Rahman controversy, the franchise have also released the expensive Matheesha Pathirana.
Retained players: Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Cameron Green, Finn Allen, Harshit Rana, Kartik Tyagi, Manish Pandey, Prashant Solanki, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sarthak Ranjan, Saurabh Dubey, Sunil Narine, Tim Seifert, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy
Released players: Ajinkya Rahane, Akash Deep, Blessing Muzarabani, Daksh Kamra, Luvnith Sisodia, Matheesha Pathirana, Mustafizur Rahman, Navdeep Saini, Rachin Ravindra, Rahul Tripathi, Tejasvi Singh, Umran Malik