The IPL 2027 retention deadline witnessed several major developments, with all 10 franchises finalising their squads ahead of the mini-auction. From MS Dhoni announcing his retirement as a player to franchises releasing big international names, November 17 proved to be a significant day for IPL fans. Here is a team-wise breakdown of players retained and released ahead of the upcoming season.
Check Out Full List Of Players Retained And Released By All 10 Teams
1. Chennai Super Kings (CSK)
CSK witnessed a major transition with MS Dhoni retiring from his IPL playing career and taking up the role of team mentor. The five-time champions also made significant changes to their squad ahead of the auction.
Retained: Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Ayush Mhatre, Urvil Patel, Dewald Brevis, Liam Livingstone (T), Jack Edwards (T), Akeal Hosein, Noor Ahmad, Kartik Sharma, Shivam Dube, Gurjapneet Singh, Anshul Kamboj, Sarfaraz Khan, Jamie Overton, Mukesh Choudhary, Rahul Chahar, Ramakrishna Ghosh, Shreyas Gopal
Released: MS Dhoni (Retired), Prashant Veer, Spencer Johnson, Akash Madhwal, Aman Khan, Dian Forrester, Kuldip Yadav, Macneil Noronha, Matt Henry, Matt Short, Zak Foulkes
2. Mumbai Indians (MI)
Mumbai Indians made some notable changes to their squad, with experienced New Zealand pacer Trent Boult and Indian fast bowler Deepak Chahar among the players released.
Retained: Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Jasprit Bumrah, Tilak Varma, Naman Dhir, Arshdeep Singh (T), Corbin Bosch, Mitchell Santner, Sherfane Rutherford, Will Jacks, Ryan Rickelton, Quinton de Kock, Shardul Thakur, Ashwani Kumar, Raj Angad Bawa, Raghu Sharma
Released: Trent Boult, Deepak Chahar, AM Ghazanfar, Atharva Ankolekar, Keshav Maharaj, Mohammed Izhar, Danish Malewar, Mayank Markande, Mayank Rawat, Krish Bhagat, Mahipal Lomror, Robin Minz, Ruchit Ahir
3. Royal Challengers Bengaluru (RCB)
The defending champions retained their core featuring Virat Kohli, Rajat Patidar, Phil Salt and Josh Hazlewood. Jacob Bethell was among the players released.
Retained: Rajat Patidar, Virat Kohli, Jitesh Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Krunal Pandya, Josh Hazlewood, Phil Salt, Tim David, Romario Shepherd, Devdutt Padikkal, Nuwan Thushara, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Jordan Cox, Rasikh Dar, Suyash Sharma, Vicky Ostwal, Abhinandan Singh, Kanishk Chouhan, Yash Dayal
Released: Jacob Bethell, Richard Gleeson, Mangesh Yadav, Vihaan Malhotra, Satvik Deswal, Swapnil Singh
4. Kolkata Knight Riders (KKR)
KKR made several significant decisions, releasing Sri Lankan pacer Matheesha Pathirana, Mustafizur Rahman, Ajinkya Rahane and Rachin Ravindra. Cameron Green was retained despite his massive price tag.
Retained: Anukul Roy, Angkrish Raghuvanshi, Cameron Green, Finn Allen, Harshit Rana, Kartik Tyagi, Manish Pandey, Prashant Solanki, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sarthak Ranjan, Saurabh Dubey, Sunil Narine, Tim Seifert, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy
Released: Ajinkya Rahane (Retired), Akash Deep, Blessing Muzarabani, Daksh Kamra, Luvnith Sisodia, Matheesha Pathirana, Mustafizur Rahman, Navdeep Saini, Rachin Ravindra, Rahul Tripathi, Tejasvi Singh, Umran Malik
5. Sunrisers Hyderabad (SRH)
SRH made headlines with the release of Australian opener Travis Head, who will miss the 2027 season to manage his international workload.
Retained: Pat Cummins, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Brydon Carse, Salil Arora, Aniket Verma, Harsh Dubey, Smaran Ravichandran, Praful Hinge, Sakib Hussain, Shivang Kumar, Krains Fuletra, Eshan Malinga, T Natarajan (T), Nathan Ellis (T), Khaleel Ahmed (T)
Released: Travis Head, Jaydev Unadkat, Gerald Coetzee, Dilshan Madushanka, David Payne, Amit Kumar, Kamindu Mendis, Onkar Tarmale, RS Ambrish, Shivam Mavi
6. Delhi Capitals (DC)
Delhi Capitals released Australian fast bowler Mitchell Starc as they look to restructure their bowling combination ahead of the mini-auction.
Retained: Ashutosh Sharma, Madhav Tiwari, Vipraj Nigam, Auqib Nabi, Mukesh Kumar, Zeeshan Ansari (T), Axar Patel, Prithvi Shaw, David Miller, Rishabh Pant (T), KL Rahul, Sameer Rizvi, Kyle Jamieson, Tripurana Vijay, Lungi Ngidi, Tristan Stubbs
Released: Mitchell Starc, Nitish Rana, Abishek Porel, Pathum Nissanka, Karun Nair, Sahil Parakh, Ajay Mandal, Rehan Ahmed, Dushmantha Chameera
7. Rajasthan Royals (RR)
Rajasthan Royals also made notable changes, with Shimron Hetmyer and Tushar Deshpande among the players released.
Retained: Aman Rao Perala, Brijesh Sharma, Dasun Shanaka, Dhruv Jurel, Donovan Ferreira, Jofra Archer, Lhuan-dre Pretorius, Manimaran Siddharth (T), Mohd. Shami (T), Nandre Burger, Ravi Bishnoi, Ravindra Jadeja, Riyan Parag, Sandeep Sharma, Shubham Dubey, Sushant Mishra, Vaibhav Sooryavanshi, Yash Raj Punja, Yashasvi Jaiswal
Released: Adam Milne, Emanjot Chahal, Kuldeep Sen, Kwena Maphaka, Ravi Singh, Shimron Hetmyer, Tushar Deshpande, Vignesh Puthur, Yudhvir Singh Charak
8. Punjab Kings (PBKS)
Punjab Kings were involved in one of the biggest trade developments ahead of the new season, acquiring Hardik Pandya from Mumbai Indians.
Retained: Shreyas Iyer, Marcus Stoinis, Hardik Pandya (T), Marco Jansen, Shashank Singh, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Yuzvendra Chahal, Azmatullah Omarzai, Vishnu Vinod, Xavier Bartlett, Vijaykumar Vyshak, Yash Thakur, Cooper Connolly, Musheer Khan, Ben Dwarshuis, Harpreet Brar, Suryansh Shedge, Harnoor Singh
Released: Nehal Wadhera, Lockie Ferugson, Pyla Avinash, Mitchell Owen, Praveen Dube, Vishal Nishad
9. Lucknow Super Giants (LSG)
LSG made changes to their squad, with Sam Curran arriving from Rajasthan Royals. They also traded Mohammed Shami and M Siddharth to Rajasthan Royals.
Retained: Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Akshat Raghuwanshi, Arjun Tendulkar, Arshin Kulkarni, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Josh Inglis, Kuldeep Yadav (T), Mayank Yadav, Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Mukul Choudhary, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Sam Curran (T), Shahbaz Ahmed
Released: Avesh Khan, Matthew Breetzke, Wanindu Hasaranga, George Linde, Anrich Nortje, Naman Tiwari, Himmat Singh
10. Gujarat Titans (GT)
Gujarat Titans will also head into the mini-auction after finalising their retention list and assessing the gaps in their squad.
Retained: Anuj Rawat, Kagiso Rabada, Rahul Tewatia, Ashok Sharma, Kumar Kushagra, Rashid Khan, Glenn Phillips, Manav Suthar, Sai Sudharsan, Gurnoor Brar, Mohammed Siraj, Shubman Gill, Harshal Patel (T), Arshad Khan, Tom Banton, Jason Holder, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Jayant Yadav, Prasidh Krishna, Jos Buttler, R Sai Kishore
Released: Shahrukh Khan, Ishant Sharma, Luke Wood, Kulwant Khejroliya, Connor Esterhuizen, Prithviraj Yarra
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