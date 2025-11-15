 IPL 2026 Auction: Full List Of Trades, Retentions, Releases And Auction Purse Remaining
e-Paper Get App
HomeSportsIPL 2026 Auction: Full List Of Trades, Retentions, Releases And Auction Purse Remaining

IPL 2026 Auction: Full List Of Trades, Retentions, Releases And Auction Purse Remaining

The IPL 2026 Retention Deadline has come to a close on November 15. Sanju Samson. Mohammed Shami and Ravindra Jadeja have been involved in high profile trades while the likes of Matheesha Pathirana, Venkatesh Iyer and Glenn Maxwell have been released. The IPL 2026 Auction is set for December 16 in Abu Dhabi.

Sreehari MenonUpdated: Saturday, November 15, 2025, 06:07 PM IST
article-image
IPL Trophy | Credits: Twitter

The IPL 2026 Retention Deadline has come to a close on November 15. It has been an action packed few weeks with franchises scrambling to ratify trades and ready their purse for the auction.

The biggest development this off season has been Sanju Samson's move to the Chennai Super Kings. Sanju joins CSK as a heir apparent to MS Dhoni, with Ravindra Jadeja and Sam Curran going the other way.

With the deadline now done, here's a look at all retentions and releases by all 10 franchises ahead of IPL 2026 Auction. The Auction will be held on December 16 in Abu Dhabi.

Royal Challengers Bengaluru (RCB)

FPJ Shorts
IPL 2026 Auction: Full List Of Trades, Retentions, Releases And Auction Purse Remaining
IPL 2026 Auction: Full List Of Trades, Retentions, Releases And Auction Purse Remaining
NLSAT 2026 Registration Begins: NLSIU Opens Applications For LLB, BA, Master’s & PhD Courses; Here's How To Apply
NLSAT 2026 Registration Begins: NLSIU Opens Applications For LLB, BA, Master’s & PhD Courses; Here's How To Apply
Palghar Crime News: Nalasopara Police Seize MD Worth ₹1.14 Lakh, Arrest Two In High-Speed Chase
Palghar Crime News: Nalasopara Police Seize MD Worth ₹1.14 Lakh, Arrest Two In High-Speed Chase
UP Govt Seeks Withdrawal Of Charges Against Accused In 2015 Dadri Lynching Case
UP Govt Seeks Withdrawal Of Charges Against Accused In 2015 Dadri Lynching Case

Retained: Rajat Patidar, Virat Kohli, Josh Hazlewood, Phil Salt, Jitesh Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Rasikh Dar, Krunal Pandya, Tim David, Jacob Bethell, Suyash Sharma, Nuwan Thushara, Romario Shepherd, Swapnil Singh, Mohit Rathee, Abhinandan Singh, Yash Dayal.

Released: Liam Livingstone, Mayank Agarwal, Swastik Chikhara, Tim Seifert, Lungi Ngidi, Mohit Rathee, Manoj Bhadange

Purse Left: 16.4 Cr

Chennai Super Kings (CSK)

Retained: MS Dhoni, Dewald Brevis, Ayush Mhatre, Urvil Patel, Shivam Dube, Anshul Kamboj, Ramakrishna Ghosh, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Ruturaj Gaikwad, Gurjapneet Singh, Sanju Samson (trade).

Released: Devon Conway, Rahul Tripathi, Ravindra Jadeja (Trade), Rachin Ravindra, Sam Curran (trade), Ravichandran Ashwin (retired), Vijay Shankar, Deepak Hooda, Jamie Overton, Matheesha Pathirana, Mukesh Choudhary, Shaik Rasheed, Vansh Bedi, Andre Siddarth, Kamlesh Nagarkoti.

Purse Left: Rs 43.4 Cr

Delhi Capitals

Retained: Axar Patel, Kuldeep Yadav, Tristan Stubbs, Abishek Porel, KL Rahul, Mitchell Starc, T. Natarajan, Mukesh Kumar, Ashutosh Sharma, Sameer Rizvi, , Dushmantha Chameera, Vipraj Nigam, Karun Nair, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Ajay Mandal, Nitish Rana.

Released: Sediqullah Atal, Jake Fraser-McGurk, Mohit Sharma, Faf Du Plessis, Donovan Ferreira, Harry Brook, Faf du Plessis, Manvanth Kumar L, Darshan Nalkande,

Purse left: 21.8 Cr

Gujarat Titans

Retained: Shubman Gill, Rashid Khan, Sai Sudharsan, Rahul Tewatia, Shahrukh Khan, Jos Buttler, Mohammad Siraj, Kagiso Rabada, Prasidh Krishna, Washington Sundar,R. Sai Kishore, Gurnoor Singh Brar, Mohd. Arshad Khan, Jayant Yadav, Ishant Sharma, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Anuj Rawat, Nishant Sindhu.

Released: Sherfane Rutherford, Karim Janat, Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, Mahipal Lomror, Kulwant Khejroliya

Auction Purse: 12.9 Cr

Kolkata Knight Riders

Retained: Ajinkya Rahane, Rinku Singh, Varun Chakravarthy, Sunil Narine, Harshit Rana, Ramandeep Singh, Angkrish Raghuvanshi, Vaibhav Arora, Rovman Powell, Manish Pandey, Anukul Roy.

Released: Luvnith Sisodia, Mayank Markande (traded), Venkatesh Iyer, Anrich Nortje, Quinton De Kock, Moeen Ali, Rahmanullah Gurbaz, Spencer Johnson, Chetan Sakariya, Andre Russell

Purse left: 64.3 crore

Lucknow Super Giants

Retained: Rishabh Pant, Nicholas Pooran, Mayank Yadav, Ayush Badoni, Avesh Khan, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahamad, Aiden Markram, Abdul Samad, M. Siddharth, Arshin Kulkarni, Prince Yadav, Akash Singh, Digvesh Singh, Himmat Singh, Mohammed Shami

Released: Ravi Bishnoi, Shardul Thakur, Akash Deep, David Miller, Matthew Breetzke, Shamar Joseph, Rajvardhan Hangargekar, Yuvraj Chaudhary, Aryan Juyal.

Purse Left: 22.95 Crore

Mumbai Indians

Retained: Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Rohit Sharma, Tilak Varma, Trent Boult, Deepak Chahar, Naman Dhir, Mitchell Santner, Ryan Rickelton, Corbin Bosch, Robin Minz, Karn Sharma, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Shrijith Krishnan, Ashwani Kumar, Shardul Thakur, Sherfane Rutherford, Mayank Markande

Released: Mujeeb Ur Rahman, Arjun Tendulkar, Bevan John Jacobs, Reece Topley, Venkata Satyanarayana Penmetsa, Lizaad Williams

Purse Left: 2.75 crore

Punjab Kings

Retained: Shreyas Iyer (captain), Shashank Singh, Prabhsimran Singh, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Marcus Stoinis, Marco Jansen, Nehal Wadhera, Mitchell Owen, Priyansh Arya, Azmatullah Omarzai, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Harpreet Brar, Vishnu Vinod, Xavier Bartlett, Pyla Avinash, Suryansh Shedge, Musheer Khan, Harnoor Pannu.

Released: Glenn Maxwell, Aaron Hardie, Kuldeep Sen, Pravin Dubey, Josh Inglis, Kyle Jamieson

Purse Left: 11.5 crore

Rajasthan Royals

Retained: Riyan Parag, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Shimron Hetmyer, Nandre Burger, Jofra Archer, Lhuan-dre Pretorius, Kwena Maphaka, Akash Madhwal, Vaibhav Suryavanshi, Shubham Dubey, Yudhvir Charak, Ravindra Jadeja, Sam Curran

Released: Sanju Samson, Tushar Deshpande, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Fazalhaq Farooqi, Ashok Sharma, Kunal Rathore, Kumar Kartikeya Singh, Akash Madhwal

Auction Purse: 16.05 crore

Sunrisers Hyderabad

Retained Players: Pat Cummins, Heinrich Klaasen, Abhishek Sharma, Travis Head, Nitish Kumar Reddy, Ishan Kishan, Harshal Patel, Harsh Dubey, Eshan Malinga, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Zeeshan Ansari, Aniket Verma, R Smaran.

Released Players: Mohammad Shami, Rahul Chahar, Adam Zampa, Wiaan Mulder, Sachin Baby, Atharva Taide, Simarjeet Singh, Abhinav Manohar

Purse Left: 25.5 crore

Follow us on

RECENT STORIES

IPL 2026 Auction: Full List Of Trades, Retentions, Releases And Auction Purse Remaining

IPL 2026 Auction: Full List Of Trades, Retentions, Releases And Auction Purse Remaining

ISSO: Jayshree Periwal Wins Under-14 Cricket Boys Championship In Borivali

ISSO: Jayshree Periwal Wins Under-14 Cricket Boys Championship In Borivali

'Awful Pitch In Kolkata': Michael Vaughan & Cricketing Fraternity Lead Criticism After Eden Gardens...

'Awful Pitch In Kolkata': Michael Vaughan & Cricketing Fraternity Lead Criticism After Eden Gardens...

Tristan Stubbs Left In Disbelief As Ravindra Jadeja Produces Unplayable Delivery During IND vs SA...

Tristan Stubbs Left In Disbelief As Ravindra Jadeja Produces Unplayable Delivery During IND vs SA...

IND vs SA 1st Test: Shubman Gill Injury Dampens Dominant Display Spinners Run Riot On Day 2 At Eden...

IND vs SA 1st Test: Shubman Gill Injury Dampens Dominant Display Spinners Run Riot On Day 2 At Eden...