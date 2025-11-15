IPL 2026 Auction: Full List Of Trades, Retentions, Releases And Auction Purse Remaining

The IPL 2026 Retention Deadline has come to a close on November 15. It has been an action packed few weeks with franchises scrambling to ratify trades and ready their purse for the auction.
The biggest development this off season has been Sanju Samson's move to the Chennai Super Kings. Sanju joins CSK as a heir apparent to MS Dhoni, with Ravindra Jadeja and Sam Curran going the other way.
With the deadline now done, here's a look at all retentions and releases by all 10 franchises ahead of IPL 2026 Auction. The Auction will be held on December 16 in Abu Dhabi.
Royal Challengers Bengaluru (RCB)
Retained: Rajat Patidar, Virat Kohli, Josh Hazlewood, Phil Salt, Jitesh Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Rasikh Dar, Krunal Pandya, Tim David, Jacob Bethell, Suyash Sharma, Nuwan Thushara, Romario Shepherd, Swapnil Singh, Mohit Rathee, Abhinandan Singh, Yash Dayal.
Released: Liam Livingstone, Mayank Agarwal, Swastik Chikhara, Tim Seifert, Lungi Ngidi, Mohit Rathee, Manoj Bhadange
Purse Left: 16.4 Cr
Chennai Super Kings (CSK)
Retained: MS Dhoni, Dewald Brevis, Ayush Mhatre, Urvil Patel, Shivam Dube, Anshul Kamboj, Ramakrishna Ghosh, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Ruturaj Gaikwad, Gurjapneet Singh, Sanju Samson (trade).
Released: Devon Conway, Rahul Tripathi, Ravindra Jadeja (Trade), Rachin Ravindra, Sam Curran (trade), Ravichandran Ashwin (retired), Vijay Shankar, Deepak Hooda, Jamie Overton, Matheesha Pathirana, Mukesh Choudhary, Shaik Rasheed, Vansh Bedi, Andre Siddarth, Kamlesh Nagarkoti.
Purse Left: Rs 43.4 Cr
Delhi Capitals
Retained: Axar Patel, Kuldeep Yadav, Tristan Stubbs, Abishek Porel, KL Rahul, Mitchell Starc, T. Natarajan, Mukesh Kumar, Ashutosh Sharma, Sameer Rizvi, , Dushmantha Chameera, Vipraj Nigam, Karun Nair, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Ajay Mandal, Nitish Rana.
Released: Sediqullah Atal, Jake Fraser-McGurk, Mohit Sharma, Faf Du Plessis, Donovan Ferreira, Harry Brook, Faf du Plessis, Manvanth Kumar L, Darshan Nalkande,
Purse left: 21.8 Cr
Gujarat Titans
Retained: Shubman Gill, Rashid Khan, Sai Sudharsan, Rahul Tewatia, Shahrukh Khan, Jos Buttler, Mohammad Siraj, Kagiso Rabada, Prasidh Krishna, Washington Sundar,R. Sai Kishore, Gurnoor Singh Brar, Mohd. Arshad Khan, Jayant Yadav, Ishant Sharma, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Anuj Rawat, Nishant Sindhu.
Released: Sherfane Rutherford, Karim Janat, Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, Mahipal Lomror, Kulwant Khejroliya
Auction Purse: 12.9 Cr
Kolkata Knight Riders
Retained: Ajinkya Rahane, Rinku Singh, Varun Chakravarthy, Sunil Narine, Harshit Rana, Ramandeep Singh, Angkrish Raghuvanshi, Vaibhav Arora, Rovman Powell, Manish Pandey, Anukul Roy.
Released: Luvnith Sisodia, Mayank Markande (traded), Venkatesh Iyer, Anrich Nortje, Quinton De Kock, Moeen Ali, Rahmanullah Gurbaz, Spencer Johnson, Chetan Sakariya, Andre Russell
Purse left: 64.3 crore
Lucknow Super Giants
Retained: Rishabh Pant, Nicholas Pooran, Mayank Yadav, Ayush Badoni, Avesh Khan, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahamad, Aiden Markram, Abdul Samad, M. Siddharth, Arshin Kulkarni, Prince Yadav, Akash Singh, Digvesh Singh, Himmat Singh, Mohammed Shami
Released: Ravi Bishnoi, Shardul Thakur, Akash Deep, David Miller, Matthew Breetzke, Shamar Joseph, Rajvardhan Hangargekar, Yuvraj Chaudhary, Aryan Juyal.
Purse Left: 22.95 Crore
Mumbai Indians
Retained: Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Rohit Sharma, Tilak Varma, Trent Boult, Deepak Chahar, Naman Dhir, Mitchell Santner, Ryan Rickelton, Corbin Bosch, Robin Minz, Karn Sharma, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Shrijith Krishnan, Ashwani Kumar, Shardul Thakur, Sherfane Rutherford, Mayank Markande
Released: Mujeeb Ur Rahman, Arjun Tendulkar, Bevan John Jacobs, Reece Topley, Venkata Satyanarayana Penmetsa, Lizaad Williams
Purse Left: 2.75 crore
Punjab Kings
Retained: Shreyas Iyer (captain), Shashank Singh, Prabhsimran Singh, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Marcus Stoinis, Marco Jansen, Nehal Wadhera, Mitchell Owen, Priyansh Arya, Azmatullah Omarzai, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Harpreet Brar, Vishnu Vinod, Xavier Bartlett, Pyla Avinash, Suryansh Shedge, Musheer Khan, Harnoor Pannu.
Released: Glenn Maxwell, Aaron Hardie, Kuldeep Sen, Pravin Dubey, Josh Inglis, Kyle Jamieson
Purse Left: 11.5 crore
Rajasthan Royals
Retained: Riyan Parag, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Shimron Hetmyer, Nandre Burger, Jofra Archer, Lhuan-dre Pretorius, Kwena Maphaka, Akash Madhwal, Vaibhav Suryavanshi, Shubham Dubey, Yudhvir Charak, Ravindra Jadeja, Sam Curran
Released: Sanju Samson, Tushar Deshpande, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Fazalhaq Farooqi, Ashok Sharma, Kunal Rathore, Kumar Kartikeya Singh, Akash Madhwal
Auction Purse: 16.05 crore
Sunrisers Hyderabad
Retained Players: Pat Cummins, Heinrich Klaasen, Abhishek Sharma, Travis Head, Nitish Kumar Reddy, Ishan Kishan, Harshal Patel, Harsh Dubey, Eshan Malinga, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Zeeshan Ansari, Aniket Verma, R Smaran.
Released Players: Mohammad Shami, Rahul Chahar, Adam Zampa, Wiaan Mulder, Sachin Baby, Atharva Taide, Simarjeet Singh, Abhinav Manohar
Purse Left: 25.5 crore