INJA-NXTTGN League: Gaurav Gowda And Mukta Dalvi Draw Highest Bids

Gaurav Gowda for the sale price of 28,000 was picked by ESHA Strikers as their star Men’s player, while Women paddler Mukta Dalvi bagged the highest bid of 34,000 by Tiny Titans during the ‘Players’ Auction’ for the NextGen Sports organized INJA-NXTTGN League, to be played at the PTKS TT hall, Vile Parle on December 6 and 7, 2025. INJA Wellness is the title sponsor and Happy Foundation is the NGO partner.

The 12 franchise owners along with their coaches and mentors went through the process of bidding for the players to form a strong team. Each team comprise of six players in different categories and they will be fighting for the top honours and the handsome winners’ purse of Rs one lakh.

The categories are -- Sub-junior (U-15) boys’, Junior (U-19) boys’ & girls’, Women, Men and Men Veterans (40+).

This league is basically to encourage young, talented, upcoming and amateur players, who will get an opportunity to showcase their skills and compete among equals. As such the top eight state ranked players will not be allowed to participate in this NXTTGN league.

The runners-up team will become richer by Rs 50,000. The two losing semi-finalists will receive a cash award of Rs 25,000 each.

Exciting prizes will be presented to the top performers, recognizing their outstanding skills and achievements. Every participating player will receive guaranteed compensation, ensuring their involvement is rewarding.

The participating teams:

B Fly - Mohit Thakur (Boys U-15), Kush Patil (Boys U-19), Trissha Lubde (Girls U-19), Gauri Jadhav (Women), Carlshen Wadia (Men), Santosh Jain (Vet Men).

Century Warriors -- Aadan Das (Boys U-15), Sameer Sharma (Boys U-19), Prisha Daga (Girls' U-19), Mayuri Dixit (Women), Suhas Rane (Men), Paul D'Mello (Vet Men).

ESHA Strikers -- Swaraj Redkar (Boys U-15), Rushad (Boys U-19), Harinee Shah (Girls U-19), Rutuja Khonkar (Women), Gaurav Gowda (Men), Ketan Gadkari (Vet Men).

Jolly Friends SC -- Chintan Kadakia (Boys U-15), Mohammed Nuraz Memon (Boys U-19), Ishana Babu (Girls U-19), Vinita Shukla (Women), Rajaram Walavalkar (Men), Raghav Mahajan (Vet Men).

Maratha Warriors -- Yugansh Katre (Boys U-15), Ayush Sonanwane (Boys U-19), Anshita Tamankar (Girls' U-19), Winnie Carole (Women), Dhananjay Mohan Mukhedkar (Men), Parin Thakkar (Vet Men).

Mumbai Battalion -- Zain Shaikh (Boys U-15), Nilesh Yedage (Boys U-19), Achint Chawla (Girls U-19), Jessica Sarkar (Women), Dhruv Walinjkar (Men), Anubhav Singh (Vet Men).

NPV Rangers -- Sparsh Agarwal (Boys U-15), Ansh Karnavar (Boys U-19), Arpita Borhade (Girls U-19), Snehal Bhole (Women), Ruturaj Joshi (Men), Siddhesh Naik (Vet Men).

Samurai Smashers -- Amal Jose (Boys U-15), Pranay Jain (Boys U-19), Armisha (Girls U-19), Devanshi Upadhyay (Women), Vaibhav Nasre (Men), Sagar Shah (Vet Men).

SGB Smashers -- Elvis Tom (Boys U-15), Veer Dhokre (boys U-19), Ayushi Shirgaonkar (Girls U-19), Snehal Patil (Women), Mayuresh Kelkar (Men), Ashish Patankar (Vet Men).

Shetty Warriors -- Meet Parmar (Boys U-19), Kanishk Bohra (Boys U-19), Janhvi Kalsekar (Girls U-19), Shubhashree Shroff (Women), Anirudha Vaidya (Men), Ashok Kalambe (Vet Men).

Shree Ji Strikers -- Mann Parmar (Boys U-15), Tanay Bakshi (Boys U-19), Samiksha Wagh (Girls U-19), Urmila Bapat (Women), Saurabh Mohite (Men), Nainesh Desai (Vet Men).

Tiny Titans -- Aaradhy Tidake (Boys U-15), Sarthak Kavthekar (Boys U-19), Anvi Gupte (Girls U-19), Mukta Dalvi (Women), Nitin Patel (Men), Mangesh Parkar (Vet Men).