IND-W Vs SL-W 1st T20I Toss Update: Harmanpreet Kaur Wins Toss, India Bowl First In Vizag

Captain Harmanpreet KAur has won the toss and opted to field first in the IND vs SL 1st t20I on Sunday. India Women return to the field for the first time since their World Cup triumph in November for the 5-match T20I series against Sri Lanka. The series marks a crucial step in the Women in Blue's preparations for the Women's T20 World Cup in England next year.
India handed Vaishnavi Sharma her debut in Vishakhapatnam. Shafali Verma retains her spot at the top of the order with vice-captain Smriti Mandhana. Arundhati Reddy makes the cut ahead of Renuka Singh Thakur.
India Women Playing XI: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur(c), Richa Ghosh(w), Deepti Sharma, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Vaishnavi Sharma, Kranti Gaud, Shree Charani
Sri Lanka Women Playing XI: Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu(c), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Nilakshi de Silva, Kaushani Nuthyangana(w), Kavisha Dilhari, Malki Madara, Inoka Ranaweera, Kawya Kavindi, Shashini Gimhani