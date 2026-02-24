ICC Women's T20 World Cup 2026: IND VS PAK On June 14 In Edgbaston - Check Full Schedule

The ICC Women’s T20 World Cup 2026 will take place in England and Wales from the 12 June to the 5 July next summer. Over the course of 24 days, a total of 33 matches will be played across seven top-tier venues, including Old Trafford Cricket Ground (Manchester), Headingley (Leeds), Hampshire Bowl (Southampton), and Bristol County Ground. The newly expanded competition will see 12 teams competing for the prestigious trophy.
ODI Champions India have been placed in Group 1 alongside Australia, South Africa, Pakitan and Bangladesh. The Women in Blue will face off against their rivals in another IND vs PAK clash on June 14 in their campaign opener. Harmanpreet Kaur & Co will face Bangladesh in Manchester on June 25.
ICC Women’s T20 World Cup 2026 Groups
Group 1: Australia, South Africa, India, Pakistan, Bangladesh, Netherlands
Group 2: West Indies, England, New Zealand, Sri Lanka, Ireland, Scotland
Full ICC Women’s T20 World Cup 2026 Schedule
Friday June 12: England v Sri Lanka, Edgbaston 18:30 BST
Saturday June 13: Scotland v Ireland, Old Trafford Cricket Ground 10:30 BST
Saturday June 13: Australia v South Africa, Old Trafford Cricket Ground 14:30 BST
Saturday June 13: West Indies v New Zealand, Hampshire Bowl 18:30 BST
Sunday June 14: Bangladesh v Netherlands, Edgbaston 10:30 BST
Sunday June 14: India v Pakistan, Edgbaston 14:30 BST
Tuesday June 16: New Zealand v Sri Lanka, Hampshire Bowl 14:30 BST
Tuesday June 16: England v Ireland, Hampshire Bowl 18:30 BST
Wednesday June 17: Australia v Bangladesh, Headingley 10:30 BST
Wednesday June 17: India v Netherlands, Headingley 14:30 BST
Wednesday June 17: South Africa v Pakistan, Edgbaston 18:30 BST
Thursday June 18: West Indies v Scotland, Headingley 18:30 BST
Friday June 19: New Zealand v Ireland, Hampshire Bowl 18:30 BST
Saturday June 20: Australia v Netherlands, Hampshire Bowl 10:30 BST
Saturday June 20: Pakistan v Bangladesh, Hampshire Bowl 14:30 BST
Saturday June 20: England v Scotland, Headingley 18:30 BST
Sunday June 21: West Indies v Sri Lanka, Bristol County Ground 10:30 BST
Sunday June 21: South Africa v India, Old Trafford Cricket Ground 14:30 BST
Tuesday June 23: New Zealand v Scotland, Bristol County Ground 10:30 BST
Tuesday June 23: Sri Lanka v Ireland, Bristol County Ground 14:30 BST
Tuesday June 23: Australia v Pakistan, Headingley 18:30 BST
Wednesday June 24: England v West Indies, Lord’s Cricket Ground 18:30 BST
Thursday June 25: India v Bangladesh, Old Trafford Cricket Ground 14:30 BST
Thursday June 25: South Africa v Netherlands, Bristol County Ground 18:30 BST
Friday June 26: Sri Lanka v Scotland, Old Trafford Cricket Ground 18:30 BST
Saturday June 27: Pakistan v Netherlands, Bristol County Ground 10:30 BST
Saturday June 27: West Indies v Ireland, Bristol County Ground 14:30 BST
Saturday June 27: England v New Zealand, The Oval 18:30 BST
Sunday June 28: South Africa v Bangladesh, Lord’s Cricket Ground 10:30 BST
Sunday June 28: Australia v India, Lord’s Cricket Ground 14:30 BST
Tuesday June 30: TBC v TBC (Semi Final 1), The Oval 14:30 BST
Thursday July 2: TBC v TBC (Semi Final 2), The Oval 18:30 BST
Sunday July 5: TBC v TBC (The Final), Lord’s Cricket Ground 14:30 BST