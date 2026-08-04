 Dream Sports MSSA Inter School Football: Don Bosco Beat Aditya Birla, Krsn Shetty Scores Hat-Trick For Smt RSB AVM
e-Paper Get App
HomeSportsDream Sports MSSA Inter School Football: Don Bosco Beat Aditya Birla, Krsn Shetty Scores Hat-Trick For Smt RSB AVM

Dream Sports MSSA Inter School Football: Don Bosco Beat Aditya Birla, Krsn Shetty Scores Hat-Trick For Smt RSB AVM

Don Bosco, Borivali defeated Aditya Birla, Tardeo 2-0 with goals from Umang Gaikwad and Jordan Dsouza in the Dream Sports MSSA Annual Inter School Football Tournament at Bandra. In another Boys U16 Division 1 match, Krsn Shetty scored a hat-trick as Smt RSB AVM, Juhu thrashed St Dominic Savio, Andheri 4-0. Division 2 also witnessed wins, draws and a walkover.

FPJ News ServiceUpdated: Tuesday, August 04, 2026, 12:12 PM IST
Dream Sports MSSA Inter School Football: Don Bosco Beat Aditya Birla, Krsn Shetty Scores Hat-Trick For Smt RSB AVM
Dream Sports MSSA Inter School Football: Don Bosco Beat Aditya Birla, Krsn Shetty Scores Hat-Trick For Smt RSB AVM | Representative Image

Mumbai: Umang Gaikwad and Jordan Dsouza of Don Bosco, Borivali struck a goal apiece as they beat Aditya Birla, Tardeo 2-0 in the Dream Sports MSSA Annual Inter School football tournament held at the Wings Center, Bandra on Monday.

Krsn Shetty slammed a hat-trick as Smt Rsb AVM, Juhu beat St Dominic Savio, Andheri 4-0.

MSSA Results

Boys U16 Div 1

Don Bosco, Borivali: 2 (Umang Gaikwad 1,Jordan Dsouza 1) beat Aditya Birla, Tardeo: 0 (2-0)

Smt Rsb AVM , Juhu: 4 (Manvit Ram 1, Krsn Shetty 3) beat St Dominic Savio, Andheri: 0 (4-0)

Boys U16 Div 2

St Joseph A, Wadala: 2 (Prince Singh 2) beat Jamnabai Narsee Int, Juhu: 0 (2-0)

St Lawrence, Borivali got a walk over against Hiranandani Foundation, Powai

St Francis D' Assisi, Borivali: 0 drew St Anthony, Malwani: 0 (0-0)

R. N. Podar, Santa Cruz: 1 (Aaron Stephen 1) drew Bombay Scottish, Powai: 1 (Gilchrist Salin 1) (1-1)

Thakur Public, Kandivali: 0 drew Vcw Avm, Bandra E: 0 (0-0)

To get details on exclusive and budget-friendly property deals in Mumbai & surrounding regions, do visit: https://budgetproperties.in/ 

Follow us on
Add FPJ As a
Trusted Source