Dream Sports MSSA Football Tournament 2026-27: Ekansh Gaikar Scores Hat-Trick As Sri Sri Ravi Shankar Win 4-0

Mumbai: Ekansh Gaikar scored a hat-trick as Sri Sri Ravi Shankar defeated Seven Eleven Mira Road 4-0 in the Boys U16 Div 4 clash of the Dream Sports MSSA Annual Inter School Football Tournament 2026-27 at Azad Maidan on Friday. Sharvil Sonar also scored a goal to add to Gaikar's three and compound misery for the Mira Road side.
Boys U16 Div 4 results
Results
Boys U16 Div 4
St Pius X, Mulund -1 (Jakeren Fernandes) beat Ascend Intl, BKC - 0
Infant Jesus, Malad -0 drew with St Aloysius Nallasopara - 0
Sri Sri Ravi Shankar -4 (Ekansh Gaikar 3, Sharvil Sonar) beat Seven Eleven, Mira Road -0
HVB, Global Marine Lines -1 (Aayush Patil) beat Vasant Vihar A, Thane- 0
Nahar Intl, Chandivali -1 (Tathagat Eleswarapu) beat Little Angel A Sion -0
Lady Engineer, Tardeo -0 drew Little Angel B, Sion -0
Vasant Vihar B, Thane -1 (Omkar Kadam) beat St Arnold Andheri -0