Dream Sports MSSA Annual Inter School Cricket Tournament 2025-2026 |

Swami Vivekanand International Borivali Vs Dnyandeep Seva Mandal at National CC Cross Maidan

Batting first, Swami Vivekanand notched up 137 all out in 38.3 overs with Abhiraj Thakur making 23 runs. Right arm medium pacer Atul Choudhary snapped up a fifer, (5-40) in 13.3 overs including 4 maidens. In reply, Dnyandeep Seva Mandal ended day 1 with 188-3 in 45 overs. Sanchit Gawade, Divyam Lodha, and Abhiraj Thakur all picked 1 wicket each.

Ramesh Parab distributing the Caps at Karnatak Sporting Association- Cross Maidan |

Anjuman I-Islam Allana English High School Vs Rizvi Springfield High School

Winning the toss and electing to bat first, Anjuman collapsed to 73 all out in 33.5 overs. Umar Khute top scored with 27 runs. The team fell like a pack of cards after being reduced to 56-5 at one stage in 22.1 overs. Left arm spin twins did the trick for Rizvi…Abdullah Khatri picking a six-wicket haul, (6-23) in 13 overs while Avnish Sawant snapped up (4-26) in 12. 5 overs. Coming out to chase down their total, Rizvi finished the day with 191-4 in 56 overs. Off spinner Aarav Yadav took 2 wickets.

Atul Choudhary- 5 wickets |

Little Star High School English High School Vs IES VN Sule Guruji English High School at DPC, Matunga

Electing to bat first, the IES outfit batted extremely well…as Opening batter Swarn Katkar slammed a 149 in 204 balls, with 17 fours and 2 sixes. Gaurik Nandanwar also made 115 runs, including 15 fours and 3 sixes. Aaradhya Kadam-63 runs while Devang Koli contributed 43. The VN Sule declared at 449-7 in 73.2 overs. Ending day 1 at stumps, Little Stars made 28-1 in 10 overs.

Abdullah Khatri- 6 wickets |

Swarn Katkar- 149 runs |

Gaurik Nandanwar- 115 runs |

Parle Tilak Vidyalaya English Medium School Vs RR Education Trust at Dilip Vengsarkar Academy Mahul

Batting first, Parle Tilak notched up 289-8 in 87 overs. Swaroop Raut top scored with a brilliant 127 not out in 217 balls, 16 fours. Atharva Parab also contributed 51 runs. Shlok Singh and Teerth Upase picked 3 wickets each.

Swaroop Raut- 127 runs not out |

Match Dates: 29th & 30th December 2025

Brief Scores End of Day 1

Dilip Vengsarkar Group

Swami Vivekanand International SSC: 137 all out in 38.3 overs Harsh Pandhare 36, 73 balls, 3x4s, 1x6s, Atul Choudhary (RAM) 5/40, vs Dnyandeep Seva Mandal: 188-3 in 45 overs Anuj Choudhary 52, 78 balls, 7x4s, Lavish Singh 50, 58 balls, 6x4s, 1x6s, Atharva Kalel 50*, 80 balls, 7x4s, 1x6s

Parle Tilak English Medium School: 289-8 Swaroop Raut 127*, 217 balls, 16x4s, Atharva Parab 51, 111 balls, 7x4s, Shlok Singh 3/49, Teerth Upase 3/60 v RR Educational Trust

Sandeep Patil Group

Anjuman I-Islam Allana English: 73 all out 33.5 overs Abdullah Khatri (SLA) 6/23, Avnish Sawant (SLA) 4/26 vs Rizvi Springfield SSC :191-4 in 56 overs Varsheet Kanhurkar 71, 163 balls, 215 mins, 8x4s, Sujal Khot 54, 92 balls, 97 mins, 8x4s

VN Sule Guruji English School: 449/7d in 73.2 overs Swarn Katkar 149, 204 balls, 253 mins, 17x4s, 2x6s, Gaurik Nandanwar 115, 101 balls, 144 mins, 15x4s, 3x6s, Aaradhya Kadam 63, 40 balls, 50 mins, 7x4s, 2x6s, Devang Koli 43, Karan Kamble 3/127 vs Little Star English High School: 28/1 in 10 overs