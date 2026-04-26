CSK VS GT: Shubman Gill Wins Toss, Opts To Field First In Chennai; No MS Dhoni Yet For Hosts

Gujarat Titans captain Shubman Gill has won the toss and opted to field first on a hot afternoon in Chennai. Gujarat made one change, with Arshad Khan coming back into the mix. CSK have made one change with Urvil Patel coming in, meaning MS Dhoni continues to miss out on the action in IPL 2026.
CSK vs GT Playing XIs
Gujarat Titans: Shubman Gill (capt), Sai Sudharsan, Jos Buttler (wk), Shahrukh Khan, Washington Sundar, Jason Holder, Rashid Khan, Arshad Khan, 9 Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Manav Suthar
Chennai Super Kings: Sanju Samson(w), Ruturaj Gaikwad(c), Urvil Patel, Dewald Brevis, Shivam Dube, Kartik Sharma, Jamie Overton, Akeal Hosein, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh
Gujarat Titans have struggled for consistency this season and come to Chennai on the back of successive defeats.
Chennai meanwhile have returned to form, with three wins in their last four games.