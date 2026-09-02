Bombay Gymkhana Squash: Divyanshi Jain, Aashi Shah To Meet In Girls’ U-13 Final

Mumbai, September 2, 2026: Second seed Divyanshi Jain staved off the challenge from Shananya Parasrampuria, romping to a 14-12, 11-4, 11-6 win in a Girls’ U-13 semi-final match of the 49th Bombay Gymkhana Maharashtra State Open Squash Tournament 2026, played at the Bombay Gymkhana courts on Wednesday.
In the second semi-final, top seed Aashi Shah encountered strong resistance from Shanaya Roy before managing to pull through by registering an 11-5, 11-3, 9-11, 11-8, 11-5 victory.
Results - Girls' U-13 Semi-Finals
1-Riyaa Dala bt Sameeksha Sugumar 11-5, 11-6, 11-5; 2-Akshara Makhija bt Shriya Maheshwari 7-11, 11-7, 11-5, 11-9.
Girls' U-15 Semi-Finals
1-Aashi Shah bt Shanaya Roys 11-5, 11-3, 9-11, 11-8, 11-5; 2-Divyanshi Jain bt Shananya Parasrampuria 14-12, 11-4, 11-6.
Boys' U-13 Semi-Finals
1-Zeyn Ali bt Aryan Sk 8-11, 13-11, 11-5, 12-10; 2-Nirvaan Parikh bt Krishiv Mittal 11-4, 6-11, 11-2, 11-2.
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Boys' U-15 Semi-Finals
Amarya Bajaj bt Kiaan Kulkarni 11-8, 6-11, 7-11, 11-6, 11-7; 2-Akshat Singhal bt Aryaan Prabhu 15-13, 5-11, 11-5, 11-9.
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