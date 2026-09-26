Asian Games 2026 Medal Tally, Day 8: Kabaddi Teams Bag Twin Golds, Tajinderpal Toor, Sawan Barwal Help India Rise To 10th

India added two more gold medals to its tally at the Asian Games 2026 as the men’s and women’s kabaddi teams successfully defended their titles. The victories took India’s gold medal count to four, with both teams repeating their triumphs from three years ago.
Sawan Barwal won silver in the men’s marathon, adding another medal to India’s athletics tally. Tajinderpal Singh Toor also secured silver in the men’s shot put, while Tilottama Sen, Vidarsa K. Vinod and Ashi Chouksey won silver in the women’s 50m 3P team event.
Prachi Choudhary claimed bronze in the women’s 400m final. Joshna Chinappa and Velavan Senthilkumar also secured bronze in squash mixed doubles after losing their semifinal.
With the latest medals, India moved to 10th in the Asian Games standings. The country now has 30 medals in total, including four gold, 12 silver and 14 bronze.
Asian Games 2026 medals tally
China — 107 Gold | 41 Silver | 28 Bronze | 176 Total
Japan — 31 Gold | 49 Silver | 49 Bronze | 129 Total
South Korea — 16 Gold | 21 Silver | 36 Bronze | 73 Total
Uzbekistan — 8 Gold | 17 Silver | 9 Bronze | 34 Total
Kazakhstan — 8 Gold | 8 Silver | 19 Bronze | 35 Total
Thailand — 8 Gold | 7 Silver | 9 Bronze | 24 Total
Iran — 7 Gold | 14 Silver | 7 Bronze | 28 Total
Bahrain — 7 Gold | 2 Silver | 2 Bronze | 11 Total
North Korea — 5 Gold | 5 Silver | 4 Bronze | 14 Total
India — 4 Gold | 12 Silver | 14 Bronze | 30 Total
Hong Kong, China — 4 Gold | 11 Silver | 14 Bronze | 29 Total
Malaysia — 4 Gold | 1 Silver | 7 Bronze | 12 Total
Chinese Taipei — 2 Gold | 5 Silver | 17 Bronze | 24 Total
Indonesia — 2 Gold | 4 Silver | 17 Bronze | 23 Total
Philippines — 2 Gold | 2 Silver | 6 Bronze | 10 Total
Qatar — 2 Gold | 2 Silver | 1 Bronze | 5 Total
Kuwait — 2 Gold | 1 Silver | 2 Bronze | 5 Total
Tajikistan — 2 Gold | 1 Silver | 1 Bronze | 4 Total
Singapore — 1 Gold | 5 Silver | 3 Bronze | 9 Total
Macao, China — 1 Gold | 4 Silver | 1 Bronze | 6 Total
Vietnam — 1 Gold | 1 Silver | 16 Bronze | 18 Total
Jordan — 1 Gold | 1 Silver | 1 Bronze | 3 Total
Myanmar — 1 Gold | 1 Silver | 1 Bronze | 3 Total
Saudi Arabia — 0 Gold | 2 Silver | 5 Bronze | 7 Total
Kyrgyzstan — 0 Gold | 1 Silver | 3 Bronze | 4 Total
Afghanistan — 0 Gold | 1 Silver | 2 Bronze | 3 Total
Iraq — 0 Gold | 1 Silver | 2 Bronze | 3 Total
Lebanon — 0 Gold | 1 Silver | 1 Bronze | 2 Total
Oman — 0 Gold | 1 Silver | 1 Bronze | 2 Total
Sri Lanka — 0 Gold | 1 Silver | 0 Bronze | 1 Total
United Arab Emirates — 0 Gold | 1 Silver | 0 Bronze | 1 Total
Turkmenistan — 0 Gold | 1 Silver | 0 Bronze | 1 Total
Cambodia — 0 Gold | 0 Silver | 4 Bronze | 4 Total
Pakistan — 0 Gold | 0 Silver | 4 Bronze | 4 Total
Nepal — 0 Gold | 0 Silver | 2 Bronze | 2 Total
Bangladesh — 0 Gold | 0 Silver | 1 Bronze | 1 Total
Brunei Darussalam — 0 Gold | 0 Silver | 1 Bronze | 1 Total
Mongolia — 0 Gold | 0 Silver | 1 Bronze | 1 Total
Syria — 0 Gold | 0 Silver | 1 Bronze | 1 Total