 Asian Games 2026 Medal Tally, Day 8: Kabaddi Teams Bag Twin Golds, Tajinderpal Toor, Sawan Barwal Help India Rise To 10th
e-Paper Get App
HomeSportsAsian Games 2026 Medal Tally, Day 8: Kabaddi Teams Bag Twin Golds, Tajinderpal Toor, Sawan Barwal Help India Rise To 10th

Asian Games 2026 Medal Tally, Day 8: Kabaddi Teams Bag Twin Golds, Tajinderpal Toor, Sawan Barwal Help India Rise To 10th

India won two more gold medals at the Asian Games 2026 as its men’s and women’s kabaddi teams successfully defended their titles. Sawan Barwal, Tajinderpal Singh Toor and the women’s 50m 3P team won silver, while Prachi Choudhary and the squash mixed doubles pair secured bronze. India now has 30 medals, including four gold, 12 silver and 14 bronze.

Sreehari MenonUpdated: Saturday, September 26, 2026, 08:01 PM IST
Asian Games 2026 Medal Tally, Day 8: Kabaddi Teams Bag Twin Golds, Tajinderpal Toor, Sawan Barwal Help India Rise To 10th

India added two more gold medals to its tally at the Asian Games 2026 as the men’s and women’s kabaddi teams successfully defended their titles. The victories took India’s gold medal count to four, with both teams repeating their triumphs from three years ago.

Sawan Barwal won silver in the men’s marathon, adding another medal to India’s athletics tally. Tajinderpal Singh Toor also secured silver in the men’s shot put, while Tilottama Sen, Vidarsa K. Vinod and Ashi Chouksey won silver in the women’s 50m 3P team event.

Prachi Choudhary claimed bronze in the women’s 400m final. Joshna Chinappa and Velavan Senthilkumar also secured bronze in squash mixed doubles after losing their semifinal.

With the latest medals, India moved to 10th in the Asian Games standings. The country now has 30 medals in total, including four gold, 12 silver and 14 bronze.

Read Also
Asian Games 2026: Abhay Singh Storms Into Squash Final After Beating Pakistan’s Muhammad Irfan,...
Asian Games 2026: Abhay Singh Storms Into Squash Final After Beating Pakistan’s Muhammad Irfan,...

Asian Games 2026 medals tally

  • China — 107 Gold | 41 Silver | 28 Bronze | 176 Total

  • Japan — 31 Gold | 49 Silver | 49 Bronze | 129 Total

  • South Korea — 16 Gold | 21 Silver | 36 Bronze | 73 Total

  • Uzbekistan — 8 Gold | 17 Silver | 9 Bronze | 34 Total

  • Kazakhstan — 8 Gold | 8 Silver | 19 Bronze | 35 Total

  • Thailand — 8 Gold | 7 Silver | 9 Bronze | 24 Total

  • Iran — 7 Gold | 14 Silver | 7 Bronze | 28 Total

  • Bahrain — 7 Gold | 2 Silver | 2 Bronze | 11 Total

  • North Korea — 5 Gold | 5 Silver | 4 Bronze | 14 Total

  • India — 4 Gold | 12 Silver | 14 Bronze | 30 Total

  • Hong Kong, China — 4 Gold | 11 Silver | 14 Bronze | 29 Total

  • Malaysia — 4 Gold | 1 Silver | 7 Bronze | 12 Total

  • Chinese Taipei — 2 Gold | 5 Silver | 17 Bronze | 24 Total

  • Indonesia — 2 Gold | 4 Silver | 17 Bronze | 23 Total

  • Philippines — 2 Gold | 2 Silver | 6 Bronze | 10 Total

  • Qatar — 2 Gold | 2 Silver | 1 Bronze | 5 Total

  • Kuwait — 2 Gold | 1 Silver | 2 Bronze | 5 Total

  • Tajikistan — 2 Gold | 1 Silver | 1 Bronze | 4 Total

  • Singapore — 1 Gold | 5 Silver | 3 Bronze | 9 Total

  • Macao, China — 1 Gold | 4 Silver | 1 Bronze | 6 Total

  • Vietnam — 1 Gold | 1 Silver | 16 Bronze | 18 Total

  • Jordan — 1 Gold | 1 Silver | 1 Bronze | 3 Total

  • Myanmar — 1 Gold | 1 Silver | 1 Bronze | 3 Total

  • Saudi Arabia — 0 Gold | 2 Silver | 5 Bronze | 7 Total

  • Kyrgyzstan — 0 Gold | 1 Silver | 3 Bronze | 4 Total

  • Afghanistan — 0 Gold | 1 Silver | 2 Bronze | 3 Total

  • Iraq — 0 Gold | 1 Silver | 2 Bronze | 3 Total

  • Lebanon — 0 Gold | 1 Silver | 1 Bronze | 2 Total

  • Oman — 0 Gold | 1 Silver | 1 Bronze | 2 Total

  • Sri Lanka — 0 Gold | 1 Silver | 0 Bronze | 1 Total

  • United Arab Emirates — 0 Gold | 1 Silver | 0 Bronze | 1 Total

  • Turkmenistan — 0 Gold | 1 Silver | 0 Bronze | 1 Total

  • Cambodia — 0 Gold | 0 Silver | 4 Bronze | 4 Total

  • Pakistan — 0 Gold | 0 Silver | 4 Bronze | 4 Total

  • Nepal — 0 Gold | 0 Silver | 2 Bronze | 2 Total

  • Bangladesh — 0 Gold | 0 Silver | 1 Bronze | 1 Total

  • Brunei Darussalam — 0 Gold | 0 Silver | 1 Bronze | 1 Total

  • Mongolia — 0 Gold | 0 Silver | 1 Bronze | 1 Total

  • Syria — 0 Gold | 0 Silver | 1 Bronze | 1 Total

Follow us on
Add FPJ As a
Trusted Source