Mumbai: Dr. Antonio D'Silva, Dadar thrashed Rustomjee Cambridge International, Dahisar 4-0 in the Boys Under-12 Division 2 clash of the Dream Sports MSSA Annual Inter School Football Tournament at MSSA ground on Friday. Arnav Rane scored a brace after Darsh Gamare and Ayan Daddekar gave Dr. Antonio D'Silva a convincing 2-0 lead. Kabir Sugnani also netted a brace in AVM Bandra, West School's 3-0 win over St. Mary's ICSE B, Mazgaon. Aryan Padwale scored the third goal for the Mazgaon side.
Results
Boys u 12 div 2
Pitch 1
Utpal sanghvi juhu- 5( Aarav Jain 1, shobhan Rajani 1,divam Jain 1, Anay goyal 1, Nisham Shah 1) beat St Lawrence kandivali- 0
Jbcn int parel -0 drew Don Bosco B matunga-0
Hiranandani foundation powai -2(Daksh Puri 1, Ayan Kashyap 1, ) beat Campion B cooperage -0
Dr Antonio d Silva dadar-4( Darsh gamare 1, Ayan daddekar 1, Arnav Rane 2) beat Rustomjee Cambridge int dahisar- 0
Avm Bandra- west -3( kabir sugnani 2, Aryan padwale 1) beat St Mary's icse B mazgaon -0
Pitch 2
P g garodia Ghatkoper- 1( Hriday Shah 1,) beat st Stanislaus B Bandra -0
Don Bosco int matunga-3 (Ayansh Shah 2, Trishan Patel 1) beat Bombay Scottish B mahim -0
Cathedral and John connon B fort-1( Agastya Kamath 1) beat Hiranandani foundation int powai -0
Holy Family Andheri -2( Chris Monis 2, ) beat st Joseph sec. Malad- 1( Rylan d Costa 1)
Vcw Avm Bandra- E-3( jivansh vota 1, Riyansh gulab 2) beat jankidevi public Andheri -1( Ali jani 1)
Hill spring int tardeo - 1( Anay lohia 1) beat st Anthony malwani -0
Holy Family Andheri -0 drew Jankidevi Andheri -0
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