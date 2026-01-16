Pune Municipal Corporation Election Results: Check Ward-Wise List Of Winners Here

The elections of the Pune Municipal Corporation (PMC) were held on Thursday (January 15) after nine years.
As per the Election Commission data, Pune registered a turnout of 52.42%. A total of 18,62,408 voters cast their votes, which included 9,73,503 male voters, 8,88,809 female voters, and 96 transgender voters.
Ward No. 33 (Shivane–Khadakwasla–Dhayari) registered the highest voter turnout at 57.81%. On the other hand, Ward No. 8 (Aundh–Bopodi) recorded the lowest voter turnout at 45.12%.
Meanwhile, polling took place for a total of 163 seats, as two Bharatiya Janata Party (BJP) candidates, Manjusha Nagpure and Shrikant Jagtap from Ward No. 35, were already elected unopposed.
Below is the ward-wise list of winners:
Ward No. 1 Kalas-Dhanori
A - Scheduled Caste (Women)
B - Scheduled Tribes
C - OBC (Women)
D - General
Ward No. 2 Phulenagar-Nagpur Chawl
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D - General
Ward No. 3 Viman Nagar-Lohegaon
A - OBC (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D - General
Ward No. 4 Kharadi-Wagholi
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 5 Kalyani Nagar-Wadgaon Sheri
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 6 Yerawada-Gandhinagar
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 7 Gokhale Nagar-Wakdewadi
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 8 Aundh-Bopodi
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 9 Sus-Baner-Pashan
A - Scheduled Tribe (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D - General
Ward No. 10 Bavdhan-Bhusari Colony
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 11 Rambagh Colony-Shivtirth Nagar
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 12 Shivajinagar-Model Colony
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General Women
D - General
Ward No. 13 Pune Station-Jai Jawan Nagar
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General Women
D - General
Ward No. 14 Koregaon Park-Ghorpadi-Mundhwa
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General Women
D - General
Ward No. 15 Manjari Budruk-Keshavnagar
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General Women
D - General
Ward No. 16 Hadapsar-Satavadi
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 17 Ramtekdi-Malwadi-Vaiduwadi
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 18 Wanawadi-Salunkhe Vihar
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 19 Kondhwa Khurd-Kausar Bagh
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 20 Shankar Maharaj Math-Bibvewadi
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 21 Mukund Nagar-Salisbury Park
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 22 Kashewadi-Dice Plot
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 23 Raviwar Peth-Nana Peth
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 24 Kasba Ganpati-Kamla Nehru Hospital-KME Hospital
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 25 Shaniwar Peth-Mahatma Phule Mandai
A - OBC (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D - General
Ward No. 26 Ghorpadi Peth-Guruwar Peth Samatabhoomi
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 27 Navi Peth-Parvati
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
28 - Janata Vasahat-Hingne Khurd
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC (Women)
C - General
D - General
Ward No. 29 Deccan Gymkhana-Happy Colony
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 30 Karvenagar-Hingne Home Colony
A - OBC
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 31 Mayur Colony-Kothrud
A - OBC General
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 32 Warje-Popular Nagar
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D - General
Ward No. 33 Shivne-Khadakwasla-Dhayari Part
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 34 Narhe-Vadgaon Budruk-Dhayari
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General (Women)
D General
Ward No. 35 Suncity-Manikbaug
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General
D - General
Ward No. 36 Sahakarnagar-Padmavati
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 37 Dhankawadi-Katraj Dairy
A - OBC (Women)
B - General (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 38 Balajinagar-Ambegaon-Katraj
A - OBC (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D - General (Women)
E - General
Ward No. 39 Upper-Super Indiranagar
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D General
Ward No. 40 Kondhwa Budruk-Yewalewadi
A - Scheduled Caste
B - OBC (Women)
C - General (Women)
D - General
Ward No. 41 Mohammadwadi-Undri
A - Scheduled Caste (Women)
B - OBC General
C - General (Women)
D General