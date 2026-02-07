Western Railway Extends Three Weekly Special Train Services Until March 2026 To Ease Passenger Rush

For the convenience of passengers and to clear extra rush of passengers, Western Railway has extended the trips of special trains between Bandra Terminus – Bhagat Ki Kothi, Bandra Terminus – Ajmer and Valsad – Hisar.
According to Chief Public Relations Officer, Western Railway, Vineet Abhishek,
Train No. 04828 Bandra Terminus – Bhagat Ki Kothi Weekly Special has been extended up to 29th March, 2026. Similarly, Train No. 04827 Bhagat Ki Kothi – Bandra Terminus Weekly Special has been extended up to 28th March, 2026.
Train No. 09622/09621 Bandra Terminus – Ajmer Weekly Special
Train No. 09622 Bandra Terminus – Ajmer Weekly Special has been extended up to 30th March, 2026. Similarly, Train No. 09621 Ajmer – Bandra Terminus Weekly Special has been extended up to 29th March, 2026.
Train No. 04728/04727 Valsad – Hisar Weekly Special
Train No. 04728 Valsad – Hisar Weekly Special has been extended up to 26th March, 2026. Similarly, Train No. 04727 Hisar – Valsad Terminus Weekly Special has been extended up to 25th March, 2026.
The booking for extended trips of Train No. 04828, 09622 and 04728 will open from 08 February 2026 at all PRS counters & on IRCTC website. For detailed information regarding timings of halts and composition, passengers may please visit www.enquiry.indianrail.gov.in.
