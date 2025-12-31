Western Railway Extends 4 Pairs Of Special Trains To Meet Passenger Demand; Check Details

Mumbai, Dec 31: For the convenience of passengers and with a view to meeting travel demand, Western Railway has extended the trips of four pairs of Special Trains on special fare.
Bandra Terminus–Bhagat Ki Kothi Special extended
Train No. 04828/04827 Bandra Terminus–Bhagat Ki Kothi Special (Weekly)
Train No. 04828 Bandra Terminus–Bhagat Ki Kothi Special has been extended up to February 1, 2026. Similarly, Train No. 04827 Bhagat Ki Kothi–Bandra Terminus Special has been extended up to January 31, 2026.
Bandra Terminus–Ajmer Special extended
Train No. 09622/09621 Bandra Terminus–Ajmer Special (Weekly)
Train No. 09622 Bandra Terminus–Ajmer Special has been extended up to January 26, 2026. Similarly, Train No. 09621 Ajmer–Bandra Terminus Special has been extended up to January 25, 2026.
Udhna–Mangaluru Special extended
Train No. 09057/09058 Udhna–Mangaluru Special (Bi-weekly)
Train No. 09057 Udhna–Mangaluru Special has been extended up to January 28, 2026. Similarly, Train No. 09058 Mangaluru–Udhna Special has been extended up to January 29, 2026.
Udhna–Khurda Road Special extended
Train No. 09059/09060 Udhna–Khurda Road Special (Weekly)
Train No. 09059 Udhna–Khurda Road Special has been extended up to February 25, 2026. Similarly, Train No. 09060 Khurda Road–Udhna Special has been extended up to February 27, 2026.
Also Watch:
Booking details for extended trips
The booking for extended trips of Train Nos. 04828 and 09622 will open from January 1, 2026, while the booking for extended trips of Train Nos. 09057 and 09059 will open from January 2, 2026, at PRS counters and on the IRCTC website. For detailed information regarding timings of halts and composition, passengers may please visit www.enquiry.indianrail.gov.in.
To get details on exclusive and budget-friendly property deals in Mumbai & surrounding regions, do visit: https://budgetproperties.in/