RedInk Awards for Excellence in Journalism 2021: From Danish Siddiqui to Faye D'Souza, here's full list of winners

Mumbai: The RedInk Awards for Excellence in Journalism, organised by the Press Club (Mumbai), were presented on Wednesday with the Chief Justice of India NV Ramana as the chief guest at the virtual event.

Danish Siddiqui was named the โ€˜Journalist of the Yearโ€™ and his award was received by his wife Rike. Prem Shankar Jha was awarded with the lifetime achievement award. He said, โ€œIt is a great honour to receive this award because it is not just from the readers, but from my peers, my fellow journalists. One thing that I always followed in my journalism career was that I never overruled my consciousness to protect my career. In this age of digitisation everyone can be tracked all the time; we journalists should be careful and fight for the truth.โ€

Varsha Torgalkar won the award for her story, โ€œThe Child Labour Behind The Jeans You Wearโ€ in Business and Economy category for print, while Mrityunjay Singh of ABP News Network won it for his ground report on Corona lockdown for TV. The Caravan journalist Sagar won the award for his report โ€œStatements of 33 inmates belie the CBIโ€™s claim of no murders in Muzaffarpur shelter-home caseโ€, in crime (print).

Down to Earth journalists Ishan Kukreti, Kundan Pandey, Soundaram Ramanathan and Sugandha Arora won the award in Environment category for print, while Media One TVโ€™s Sofia Bind won it for her Kerala floods reportage. The Wireโ€™s Priyanka Pulla won the award for her report on undercounting of Covid-19 deaths in the health and Wellness category for print, while Freemedia Interactiveโ€™s Faye Dโ€™souza and Arun Rengaswamy won it for their report โ€œInside KEM Hospital โ€“ COVID Frontlineโ€ for TV.

AWARDS:

1. ๐•๐š๐ซ๐ฌ๐ก๐š ๐“๐จ๐ซ๐ ๐š๐ฅ๐ค๐š๐ซ

๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ & ๐„๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ฒ (๐๐ซ๐ข๐ง๐ญ)

The Child Labour Behind The Jeans You Wear

Stories Asia

2. ๐Œ๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ๐ฎ๐ง๐ฃ๐š๐ฒ ๐’๐ข๐ง๐ ๐ก

๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ & ๐„๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ฒ (๐“๐•).

๐˜พ๐™ค๐™ง๐™ค๐™ฃ๐™– ๐™‡๐™ค๐™˜๐™ ๐™™๐™ค๐™ฌ๐™ฃ ๐™‚๐™ง๐™ค๐™ช๐™ฃ๐™™ ๐™ง๐™š๐™ฅ๐™ค๐™ง๐™ฉ

ABP News network

3. ๐’๐š๐ ๐š๐ซ

๐‚๐‘๐ˆ๐Œ๐„ (๐๐‘๐ˆ๐๐“)

Statements of 33 inmates belie the CBIโ€™s claim of no murders in Muzaffarpur shelter-home case

The Caravan

4. Ishan Kukreti, Kundan Pandey, Soundaram Ramanathan & Sugandha Arora

๐„๐๐•๐ˆ๐‘๐Ž๐๐Œ๐„๐๐“ (PRINT)

Black Business

Down to earth

5. ๐’๐จ๐Ÿ๐ข๐š ๐๐ข๐ง๐

๐„๐๐•๐ˆ๐‘๐Ž๐๐Œ๐„๐๐“ (๐“๐ž๐ฅ๐ž๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง)

Flood Wounded People in Kerala

Media one TV

6. ๐๐ซ๐ข๐ฒ๐š๐ง๐ค๐š ๐๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐š

๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก & ๐–๐ž๐ฅ๐ฅ๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ (๐๐‘๐ˆ๐๐“)

India Is Undercounting Its COVID-19 Deaths. This Is How

The Wire

7. ๐ ๐š๐ฒ๐ž ๐ƒ'๐’๐จ๐ฎ๐ณ๐š & ๐€๐ซ๐ฎ๐ง ๐‘๐ž๐ง๐ ๐š๐ฌ๐ฐ๐š๐ฆ๐ฒ

๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก & ๐–๐ž๐ฅ๐ฅ๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ (TV)

Inside KEM Hospital - Covid Frontline

Freemedia Interactive

8. ๐Š๐ฎ๐ฆ๐š๐ซ ๐’๐š๐ฆ๐›๐ก๐š๐ฏ ๐’๐ก๐ซ๐ข๐ฏ๐š๐ฌ๐ญ๐š๐ฏ๐š (Huff post) & ๐๐ซ๐š๐›๐ก๐š๐ค๐š๐ซ ๐“๐š๐ฆ๐ข๐ฅ๐š๐ซ๐š๐ฌ๐ฎ (The Federal) (joint winners)

๐‡๐”๐Œ๐€๐ ๐‘๐ˆ๐†๐‡๐“๐’ (๐๐‘๐ˆ๐๐“)

9. ๐“๐ซ๐ข๐๐ข๐ฉ ๐Š๐š๐ง๐ญ๐ข ๐Œ๐š๐ง๐๐š๐ฅ & ๐’๐ฒ๐ž๐ ๐’๐ก๐š๐ก๐ซ๐ข๐ฒ๐š๐ซ

HUMAN RIGHTS (TV) STORY

โ€˜My Life in Kashmirโ€™ โ€“ A Year Since the Abrogation of Article 370

The Quint

10. ๐Š๐š๐ญ๐ก๐š๐ค๐š๐ฅ๐ข ๐‚๐ก๐š๐ง๐๐š & ๐Œ๐š๐ค๐ž๐ฉ๐ž๐š๐œ๐ž ๐’๐ข๐ญ๐ฅ๐ก๐จ๐ฎ (JOINT WINNERS)

๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐ฒ๐ฅ๐ž & ๐„๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ญ๐š๐ข๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ (PRINT)

Forbes India

CNN

11. ๐€๐›๐ก๐ข๐ฌ๐ก๐ž๐ค ๐€๐ง๐ ๐š๐

๐๐Ž๐‹๐ˆ๐“๐ˆ๐‚๐’ (๐๐‘๐ˆ๐๐“)

Direct Benefit Transfer is direct siphoning of school scholarship

The Indian Express

12. ๐’๐š๐ฎ๐ซ๐š๐›๐ก ๐’๐ก๐ฎ๐ค๐ฅ๐š

๐๐Ž๐‹๐ˆ๐“๐ˆ๐‚๐’ (๐“๐•)

เคฆเคฟเคฒเฅเคฒเฅ€ เคธเคฐเค•เคพเคฐ เค•เฅ‡ เคฆเคพเคตเฅ‹เค‚ เคชเคฐ เค‰เค เฅ‡ เคธเคตเคพเคฒ, เคเค• เคฌเคพเคฐ เค–เคพเคจเฅ‡ เค•เฅ‡ เคฒเคฟเค เคญเฅ€ เคคเคฐเคธ เคฐเคนเฅ‡ เคนเฅˆเค‚ เคฒเฅ‹เค—

NDTV India

13. ๐๐ก๐š๐ฏ๐ฒ๐š ๐ƒ๐จ๐ซ๐ž

๐’๐‚๐ˆ๐„๐๐‚๐„ & ๐ˆ๐๐๐Ž๐•๐€๐“๐ˆ๐Ž๐ (๐๐‘๐ˆ๐๐“)

Collisions

Fifty two

14. ๐†๐š๐ง๐ž๐ฌ๐ก ๐‘๐š๐ ๐ก๐ฎ๐ง๐š๐ญ๐ก ๐Š๐š๐ฅ๐ž (News18 Lokmat) & ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐š๐ฏ๐š ๐๐š๐ ๐ฅ๐š (India Science Channel) (JOINT WINNERS)

๐’๐‚๐ˆ๐„๐๐‚๐„ & ๐ˆ๐๐๐Ž๐•๐€๐“๐ˆ๐Ž๐ (TV).

15. ๐Œ๐ข๐ก๐ข๐ซ ๐•๐š๐ฌ๐š๐ฏ๐๐š

๐’๐๐Ž๐‘๐“๐’ (๐๐‘๐ˆ๐๐“).

10-year record at SAI: 45 complaints of sexual harassment, 29 against coaches

The Indian Express

16. ๐Œ๐š๐ก๐ญ๐š๐› ๐€๐ฅ๐š๐ฆ (The Wire) & ๐Œ๐š๐ฃ๐ข๐ ๐Œ๐š๐ช๐›๐จ๐จ๐ฅ (Mint Lounge) (JOINT WINNERS)

๐“๐‡๐„ ๐€๐‘๐“๐’.

17. ๐Œ๐š๐ง๐ข๐ฌ๐ก๐š ๐Œ๐จ๐ง๐๐š๐ฅ (RUNNER-UP)

๐“๐ก๐ž ๐๐ข๐ ๐๐ข๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž

The print

18. ๐€๐ฉ๐จ๐จ๐ซ๐ฏ๐š ๐ƒ๐ข๐ฐ๐š๐ค๐š๐ซ ๐’๐š๐ฅ๐ค๐š๐๐ž (WINNER)

๐“๐ก๐ž ๐๐ข๐ ๐๐ข๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž

outlook

19. ๐€๐ฌ๐ฆ๐ข๐ญ๐š ๐๐š๐ค๐ฌ๐ก๐ข

๐–๐จ๐ฆ๐ž๐ง ๐„๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ & ๐†๐ž๐ง๐๐ž๐ซ ๐„๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ (๐๐‘๐ˆ๐๐“).

The march of women farmers

Mint Lounge

๐’๐ก๐ซ๐ข๐ค๐š๐ง๐ญ ๐ ๐š๐ค๐ข๐ซ๐›๐š ๐๐š๐ง๐ ๐š๐ฅ๐ž

20. ๐–๐จ๐ฆ๐ž๐ง ๐„๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ & ๐†๐ž๐ง๐๐ž๐ซ ๐„๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ (TV).

BBC news Marathi

Published on: Wednesday, December 29, 2021, 11:30 PM IST