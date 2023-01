Palghar: Major fire breaks out at electric goods manufacturing unit in Vasai; visuals surface | video screengrab

Vasai: Massive fire broke out in a company at Vasai on Wednesday afternoon. The fire reportedly broke out at Rama Industries near Avadhoot Ashram in Wakan Pada, Vasai.

वसई : वसईत एका कंपनीला भीषण आग लागली आहे.

वसईच्या वाकण पाडा येथील अवधूत आश्रम जवळील रामा इंडस्ट्रीज येथे ही आग लागली. इलेक्ट्रिक वस्तूची (लाइट) निर्मिती करणारी ही कंपनी आहे.

आज दुपारी १२ च्या दरम्यान कंपनीच्या आतमध्ये एक भट्टी चालत असल्याने तिला भीषण आग लागली आहे. pic.twitter.com/bd5widAPxX — HP Live News (@hplivenews1) January 25, 2023

The unit that is on fire is a company that manufactures electric goods (lights). A furnace caught fire inside the company between 12 noon today, according to reports.

This is a breaking news. More details are awaited.