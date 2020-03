Mumbai Coronavirus Update: 23 trains cancelled by Central Railway

Central Railway has cancelled trains to contain the effects of coronavirus and non-occupancy of trains. The details are as under:

1) 11007 Mumbai-Pune Deccan Express from 19.3.2020 to 31.3.2020

2) 11008 Pune-Mumbai Deccan Express from 18.3.2020 to 30.3.2020

3) 11201 LTT-Ajni Express on 23.3.2020 and 30.3.2020

4) 11202 Ajni-LTT Express on 20.3.2020 and 27.3.2020

5) 11205 LTT-Nizamabad Express on 21.3.2020 and 28.3.2020

6) 11206 Nizamabad-LTT Express on 22.3.2020 and 29.3.2020

7) 22135/22136 Nagpur-Rewa Express on 25.3.2020

8) 11401 Mumbai-Nagpur Nandigram Express from 23.3.2020 to 1.4.2020

9) 11402 Nagpur-Mumbai Nandigram Express from 22.3.2020 to 31.3.2020

10) 11417 Pune-Nagpur Express on 26.3.2020 and 2.4.2020

11) 11418 Nagpur-Pune Express on 20.3.2020 and 27.3.2020

12) 22139 Pune-Ajni Express on 21.3.2020 and 28.3.2020

13) 22140 Ajni-Pune Express on 22.3.2020 and 29.3.2020

14) 12117/12118 LTT-Manmad Express from 18.3.2020 to 31.3.2020

15) 12125 Mumbai-Pune Pragati Express from 18.3.2020 to 31.3.2020

16) 12126 Pune-Mumbai Pragati Express from 19.3.2020 to 1.4.2020

17) 22111 Bhusaval-Nagpur Express from 18.3.2020 to 29.3.2020

18) 22112 Nagpur-Bhusaval Express from 19.3.2020 to 30.3.2020

19) 11307/11308 Kalaburagi-Secunderabad Express from 18.3.2020 to 31.3.2020

20) 12262 Howrah-Mumbai Duranto Express on 24.3.2020 and 31.3.2020

21) 12261 Mumbai-Howrah Duranto Express on 25.3.2020 and 1.4.2020

22) 22221 CSMT-Nizamuddin Rajdhani Express on 20, 23, 27 and 30.3.2020

23) 22222 Nizamuddin-CSMT Rajdhani Express on 21, 24, 26 and 31.3.2020