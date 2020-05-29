Coronavirus in Thane: List of COVID-19 containment zones in Thane city, Kalwa, Diva and Mumbra issued by TMC as of May 29

Two corporators from the Thane Municipal Corporation were among 393 persons who tested positive for COVID-19 in Maharashtra's Thane district.
With the addition of 393 fresh cases in the district on Wednesday, the COVID-19 tally in the region has reached 6,690. According to the report released by the administration late on Wednesday night, the district also recorded 17 deaths that took the death toll to 207.
At least 156 COVID-19 cases were recorded in Thane city alone, which included two corporators of the Thane Municipal Corporation who tested positive for the deadly infection on Wednesday.
Here's the full list of containment zones in Thane as per the data released by Thane Municipal Corporation (TMC):
1. Karanti nagar Galli No.14 near saraswati School Rabodi -2 Thane (W)
2. Panchpakahadi, Near Dnyanraj Sabhagraha, Rahul Society, Thane (w)
3. Room No.18 B3 Bhakti Society Anand Park Thane West
4. 504 Hanuman Soc. Chandanwadi Panchpakhadi thane West
5. Rm No. 24 Chintamamni Gharkul Service Rd. Sawalewadi Panchpakhadi Thane
6. 182 Lotu Sheth Chawl Haridas Nagar near Shankar Temple Behind Golden Park
7. Parera Tower, Parera Nagar, Thane
8. Natraj Chs Bldg No 9 H25 Opp Murphy Express Highway Thane West -400602
9. NEW NASHENAN CHS NEAR K VILLA OPPOSITE SANJIVANI HOSPITAL
10. Saurabh Tower,Near Pratap Cinema,Kolbad
11. Rajiv Gandhi Medical College, Girls Hostel, Khopat
12. Hansnagar Khopat Thane (W)
13. Kolbad Jagmata Mandir, Khopat, Thane
14. Shreerang society Near vrundavan bus stop
15. Rustomjee Azziano, Rustomjee Urbaia
16. Siddhivinayak , Anand Kavach Shahunagar,Gokul nagar
17. Flower Valley Complex Opp Viviana Mall Thane W
18. Siddheshwar Talav, Anna Madrasi Chawl , Thane
19. HDFC bank, Panchpakhadi, Thane
20. SAINATH NAGAR NAMDEV VADI OPP NITIN COMPANY THANE WEST
21. Ganga Apt., behind Mukund Societ, Rutu Park, Uthalsar
22. Om Sai Chawl King Kong Nagar Dongripada Ghodbander Rd.
23. Room no 734,Near to lala kirana store, Sai mandir, Patlipada, Ghodbandar road, Thane.
24. C/301, Olympia Building, Lodha Pura, ATHONY BLD LODHA Majiwada
25. Bramhand Society , Azadnagar, Thane
26. 518, Parvati Niwas, Dhokali, Kolshet Road, Thane
27. Saphire 2 Cosmos Jewel, near DMart Anand Nagar Thane
28. Rajesh Shetty Chawl, Manorama Nagar
29. Aspen, Everest World, Kolsheth Road, Thane
30. Owla, Takadiv Road, Ghodbundar Road, Shiv Sayadri Chawl, Thane West
31. 102, Standfrd Bldg. Hiranandani Estate, Manpada, Thane
32. Lodha Amara Labour Camp
33. 2102 Wing 19 H Lodha Amamra Kolshet Thane W
34. 1/77, Adarsh Chawl, Vitthal Mandir Road, Near Ghag Kirana Store, Thane
35. Amrapali Saan Shivaji Negin Manpada
36. Santosh Kirana Store, Azadnagar, Thane
37. 102, Ist Floor, Tirumala Chs, Majiwada, Thane
38. L-1, Phase-2, Swastik Residency, Ghodbandar Road, Thane
39. Durga Ghat Balkum Road, Tmc School Balkum, Thane
40. A5/301, Swastik Palms Brahmand Thane
41. Puranik Rumabali, Bhayendar pada, G.B.Rd. Thane
42. A3 /401 Rosa Gardenia, Gb Road Kasarwadawali, Thane
43. Highland Residency, Kolshet Rd, Thane
44. Petunia Bldg, Kasarvadavli, Havre City, Thane
45. Ashok Jadhav Chawl Ghodbandar Road Thane
46. KASARWADAWALI ,PARIJAT GARDEN THANE
47. PAWANIK HOWNTOWN KASARVADAVALI , THANE
48. Ver Chawl ,Jaibhavani Nagar, MAJIWADAGAO,Thane W
49. Chirag Nagar, Vartaknagar, Thane
50. Pokhran Road - 2 Gandhi Nagar Thane
51. Bhim Nagar Vartak Nagar
52. VASANT VIHAR THANE-1
53. OSWAL SPARSH CHS,BLDG NO.9,POKHRAN ROAD NO.2,MAJIWAD THANE
54. ATHARVA HEIGHTS POKHRAN ROAD NO.1,SHIVAI NAGAR THANE
55. J/2, Lokvruksh, 702, Tulsidham, Thane
56. Rameshwar Soc., B Wing, Nikkanth Heights, Devdaya Ngar, Pokharan No 2
57. 44/311, Nav Adarsh Chs, Shivai Nagar,Thane W
58. 704,Kadavaba,Near Vasant Vihar Circle ,Thane
59. 103 Sharmishtha, Tarangan, Behind Korum Mall Thane
60. ASHOK NGR KOSLHET RD THANE
61. RAHUL BHOIR CHAWL PARSAR COMPUND SAIBABA MANDIR ,Shatrinagar
62. Sawarkar nagar, PANCH PAGMASHWALA APPT, 1ST FLOOR
63. Kulswamini Chawl, lokmanya nagar, Pada no.4, Thane
64. VEDANT COMPLEX PHASE -2, Vijay Nagar, Vartak nagar, Thane
65. Vaibhavlaxmi chwl, Near TMC school No.103,131 kajuwadi
66. KOKANNIVAS CHAWL CHAITTI NAGAR, Lokamanya Nagar PADA NO 3
67. HANUMAN NAGAR LAXMI KRUPA CHAWL WAGLE ESTATE THANE (W)
68. Sambhaji Nagar Sagar Baug near Rahil Hotel Bakery
69. Shiv Galli,Indiranagar Rd. No. 33 Rupadevipada 1 near Shiv Mandir, Thane
70. DHARMVEER CHAWL ,CHAWL NO.03,ROOM NO. 1, JAI BHAVANI NAGAR ,WAGLE ESTATE
71. 204, 2nd Flr. Sai Apt. Sawarkar Nagar Near Municipal Office
72. Lokmanya Nagar, Pada No 3, Parera Nagar, Near Mauli Kirana Store, Pawar Nagar, Thane
73. ROOM NO 2 SAI CHARAN CHAWL INDIRA NAGAR TEKDI WAGLE ESTATE THANE (W)
74. B/37 4th Fl. Shanti Apt R No 22 Near Thakur School Savarkar Nagar
75. Kashinath Parab Chawl, Pokharn Road No. 1, Dhawle Nagar, Lokmanya Nagar, Pada No. 3, Thane
76. Ambewadi, Room No. 1202, Near Madin Masjid, Wagle Estate, Thane West
77. Sai Sitra Chawl, Indra Nagar, Road On 22, Opp Laxmi Medical , Near Bush Bldg Rupadevi Pada, No 2, Thane
78. Annabhou Sathenagar, wagle estate
79. Dharamveer Chawl, Sainathnagar, Kajuwadi
80. Guruprashad Apt. Mahatma Phule Nagar
81. Plot No-15, Room No-B-15, Shree Gajanan Co.Op Hsg Soc Mhada Vasahat Savarkar Nagar Thane
82. Dyaneshwar Nagar , Gajanan Chawl , R.No.24, Thane
83. 52 8 Sant Rohidas Chawl Dnyaneshwar Nagar Wagle Estate Thane W
84. Dosti Rental Bld.No.4 B Wing, Opp Runwal Plaza Vartak Nagar Thane West
85. New Shramsafalya Chs C.B Kadm Chawl, Lokmanaya Nagar 3 Thane
86. Mishra House, Opp. Arjun Sadan Bldg, Lokmanya Nagar Pada No-2, Thane West
87. 104, Meeth Apartment, Sant Dnyneshwar Nagar, Wagle Estate, Thane West-400604
88. Room No. 1, Sadguru Krupa Niwas, Shastri Nagar, Bhoir Compound, Thane West
89. Lokmanya Nagar Solapur Chawl, Thane
90. Vigavaharta Socity Yashodhan Nagar, Thane (W)
91. Jai Santoshi Maa Tower Luiswadi Thane
92. SAYADRI CHAWL SAVARKAR NGAR THANE
93. Nagadarshan Apartment Room No 104 Near Jain Mandir Lokmanyanagar Pada No 1 Thane - 400606
94. Danurdhar Bhavan first floor flat No.104 Padwalnagar Wagle Estate Thane (W)
95. C.P.TALAO SHIV SHAKTI MITRA MANDAL NEAR SHANKAR MANDIR WAGLE ESTATE THANE (W)
96. Kailasnagar ITA Circle wagle estate Thane (w)
97. Ashtavinayak Apt, R/N 28, Kisangar no.3, bhatwadi; Sadhbhavna Apt, Kisanagar no.3, Bhatwadi; Renuka Sadan Kisannagar 3; Ashtavinayak Apt, R/N 28, Kisangar no.3, bhatwadi
97.; Devyani Sadan , Kisan Nagar, Thane
98. VISHVDIP BUILDING 4 TH FLOOR SHIVAJINAGAR THANE; VIJAY APPARTMENT D WING 103 KISAN NAGAR 1 THANE; 1/5, Pitkar Niwas, Rantanbhai Compd. Shivaji
99. Nagar, Wagle Estate, Thane
100. 2/205 kinara Apt. kisan Nagar no 2
101. SURESH SMRITI BUILDING, ROOM NO 5, KISAN NAGAR 3, WAGLE ESTATE, THANE
102. Waralipada near bavadi Shreenagar
103. Silky Apt room no 3 in front of Oil depo Kisan Nagar no 2
104. Shanti bhavan room no 6 kisan nagar no3 opp bus stop near vinod jewllers thane
105. Shiv Shakti Nagar Behind Sunrise Bussiness park Kisan Nagar 2
106. 41 Shukla Building 2nd Floor Padwal Nagar
107. Shiv Shakti Nagar Kisan Nagar 2
108. Usha Kiran bldg, Bhatwadi Kisannagar no.3, Near Bhatwadi Ganesh Chouk, Bhatwadi Kisannagar no.3
109. Nutan Mirabld B Wing Kisan Nagar Wagle Estate Thane
110. Wagale Estate, Nehru Nagar - 1, Thane
111. Ashar IT Park Wagle Estate
112. Gurav Chwal Near Malti Devi School , Ambika Nagar 2, Rd No 16, Wagale Estate Thane
113. Harshan Bushan ,Kisan Nagar 2 Thane (W)
114. Wagle Estate, Kisan Nagar, D Souza Wadi, Room 16, 1st Floor, Devikrupa Bulding, Thane
115. 107/Shishaul Building Road No. 16 Kisan Nagar
116. Ram Nagar, Wagle Estate Road No. 28 Near Ram Chakki thane west
117. 103/Hawjabai Niwas Kisan Nagar, 3 Wagle Estate Thane (W)
118. INDIRANAGAR CHAWL KISANNAGAR NO.2
119. B/14 D,Silver Police Line Court Naka Thane
120. Aditya building, new Police Tower Mahagiri Thane
121. B9 Laxmiwadi Chendani Koliwad Meethbandar Road Thane ( East )
122. Room no-4,Ground floo,Nilkanth Darshan Society ,Naupada Thane .
123. Rm.no18 , sathe wadi near dnyansadhana college
124. Maya Villa, Raheja Garden Thane W
125. NAGSEN NAGAR NEAR HANUMAN MANDIR OPP.DADOJI STEDIUM
126. Jalaram Ashish-1 G. M Marg Thane
127. Amar Tower Bhaskar Colony Naupada
128. Rm. No. 3 Sitala Singh Chawl Near Shiv Mandir Noori Baba Road
129. 409, Ashif Manzil Apt, Adalgi Road, Kabad Ali, Thane
130. 15/A-2, Kamlesh Chs, Kopari Colony , Thane
131. 501, mangalya society near SBI bank , Naupada
132. 601, 6th floor , Vatika Bldg, Ghantali road.
133. Thane Medical Shop Govindji Apartment 3 Petrol Pump Thane
134. 1 Sapna CHS opp Anand Ashram Soc. B Cabin Naupada Thane W
135. Rm. No. 8 Saikrupa Bldg. Kashish Park
136. 503, Dharmanand Tower,Bhandar Ali, Station Road, Thane
137. New Aanand Park, B/2 1001, Raugh Natu Nagar, Thane West-400604
138. 409,Asif Manjil Opp.Avaj Radio Thane
139. Hrudreshwar Bldg, Pimpal Pada Near Civil Hospt. Thane
140. ROOM NO 17 3RD FR NATRAJ SOC PACHPAKHADI THANE
141. C-11 Vishwajeet Society Veer Savarkar Marg Thane West
142. Blue belk Hotek pay road prem nagar parshi wadi kopari
143. Khartan Rd, Near Thana College, TMC CHAWL OPP.SHEETAL DEVI MANDIR NR.DK STADIUM THANE
144. Chendani Koliwada, Cement Rd, R/N-118, Thane
145. Dadaji Kondedev R-7 R.No.802 Thane
146. 102 Om Sai Prasad B Cabin Naupada Thane
147. Bim Paradise, Swami Samarth ,Thane
148. Room No-96, 3/12 L.B.S Marg Behin Kamani Sunder Baug Indra Nagar, NAUPADA
149. C-1, Flat No-26, Siddharth Nagar Soc, Kopri Thane East
150. Bandhu Smruti Nakhava Compound Thane West
151. R no 1 Laxmi apt Old bombay road Charai
152. Gupta Chawl Rm No 12 Raghunath Nagar Thane Wagle Estate Thane
153. kisan nivas near rutuja appr kopri village kopri thane
154. Laxmi Apt. Gholai nagar Atkoneshwarnagar Thane (W)
155. Bhaskar nagar Kalwa Thane
156. Jagnath Appt. Vitawa, Kalwa
157. Rm. No. 27, Santoshi Chawl, near Agreseen School, Thane Belapur Rd. Kalwa East
158. 103 A/2 Vaishanavi dham complex Near vitthal mandir kharigaon kalwa
159. Sai ashirvad A-2,SURYA NAGAR,VITAWA
160. Bldg. No. 5 B-wing 2nd Floor Sudama CHS Old Mumbai-Puna Rd. Kalwa
161. Resident Doctor at CSMH Thane
162. Suryanagar Gate No.1 Vitawa Kalwa Thane (W)
163. 2 SANKALP CHS,. MANISHA NAGAR - 2, KALWA, THANE
164. Anand Vihar Complex,Near Railway Phatak Kharegaon ,Kalwa East,Thane
165. Rajashree Shahu Chawl, R/N 3, New Shivaji Nagar, Thakurpada, Kalwa, Thane
166. Shiv Shrusti Kharegaon, Thane
167. R.No.202, Chawandai Residency, Parsik Nagar Kalwa
168. Saipranam Chs, A-307, Kharigaon, Kalwa
169. Janki Nagar, Pipeline, Manisha Nagar, Kalwa West
170. Digvijay Bld, Room No 301, Thane
171. Rm. No. 1, Narayan Krupa Chawl Vitava Kalwa
172. Om Saraswati Apt Opp New Kalwa High School Kalwa
173. Trupti Apt Room No C 2 Bhola Nagar Kalwa Thane
174. gauridarshan chs, A-4 , 1st floor, opposite gaondevi mandir, kalwa thane
175. 402 5th Floor Pundlik Housing Society Thane Belapur Road Behind Jakat Naka Kalva West - 400605
176. Nirmala Devi Nagar Near Goikar Maidan Waghoba Nagar Kalwa Thane
177. VARADVINAYAK,KHAREGAON Near Gulmohar Society Kalwa Thane
178. SHRI GANESH CH, Shiv Premal Chs R N 203 B Wing Vikram Nagar Kalwa
179. CREACK VIEW 2ND FLOOR ROOM 102 KALWA NAKA
180. PARSIK RATI BANDER HANUMAN NAGR DATTA CHAWL ,
181. Ganesh apartment 5 th floor Bhudhajinagar kalwa
182. KHALIL MENSION ROOM NO 303/A WING GHASWAL COMPOUND KAUSA
183. B3/903, MM Valley, Mumbra, Thane
184. Room No.3 Sarkar Tower Dauladnagar Chand nagar Kausa Thane; C/102, NEW NASHMAN COLONY, OPP TANWAR NAGAR, KAUSA
185. MUMBRA, MUSAKHASAM, ROOM 204, OPP MUMBRA RAILWAY STATION, THANE
186. NEAR CHARNI PADA KAUSA GAON
187. 105 /B-1 SHAMSHAD NAGAR KAUSA
188. Abida Manzil A-wing Kausa Mumbra
189. Nasim baug Amrut Nagar, Mumbra, Thane
190. Janta Colomy , Jeevan Baug, Mumbra
191. REHAN BAUG,G-BLDG,B-206,DEURI PADA,KAUSA,THANE-400612
192. PRIME NEST BUILDING NEAR HIGH INTENSITY GYM, MUMBRA. - 400612
193. Hirabai Niwas, Kausa, Charnipada, Mumbra
194. Rashid compound , Mumbra , Thane
195. Irfan Palace, B-Wing , 1st Fool, 101, Rashid Compound, Kausa, Mumbra
196. Madina Manzil B-Wing Room No-2 Red Rose Society, Mumbra, Thane - 400612
197. Pondular Nagar 2nd Floor R.N 6, Mumbra, Thane
198. Room No-1 Ground Floor B Wing Mehfooz Apt Near Rehmania Hospital, Mumbra, Thane
199. Mustafa , Thane
200. Kgn Apt, Near Bosco School, Rashid Camp, Kausa
201. A 102, Raut Apt, Near Police Chowki, Kausa
202. Hashmat Park, Rashid Compound, Kausa Mumbra
203. Gurukrupa Chawl, Sanjay Nagar, Mumbra
204. Ashiyana Tower,B - 701, Above Millennium Hospital, Kausa, Mumbra
205. 4 1st Floor Rashida Palace Tahkur Pada Hanuman Nagar Mumbra Thane
206. Room No 103, 1st Floor, Kiran Height Sonaji Nagar Mumbra - 400612
207. 304, B2, Minar Regency, Shimla Park
208. A-2/74, RAHIM APARTMENT, INDIVA GANDHI ROAD, ROSHID COMPUND, OPP TO PINTYA CABLE OFFICE, MUMBRA,
209. Noorani Apt 1st, Floor 5, Qureshi Hotel Mumbra, Thane
210. B Wing 202, Sudhirsha Complex 2nd Floor, Mumbra, Thane
211. Nooriapt 2nd 202 Near Gazi Mahal Amrut Nagar Mumbra, Thane
212. Roshni Apt ,G/2 A Wing Near Parsik Tunnel , Mumbra
213. Shadab Manzil,5th/501 Santosh Nagar ,Bombay Colony ,Mumbra
214. Bawaziv Paviz Flat No. 402 Kausa Mumbra
215. Flat No-315,New Memon Colony,Khadi Machine Rd,Kausa,Mumbra - 400612
216. A-402 Ammar Garden , Near Sherreen Villa , Kausa ,Mumbra , Thane - 400612
217. A/B 407 Al Rehnuma Complex Noori Baug,Old Mumbai ,Thane , Maharashtra - 400612
218. R. No.1 Eknath Chawl Amrut Nagar, Mumbra, Shivaji Nagar
219. Zahoor Chwal Room No 1/Bb Rashid Compund Kausa Mumbra
220. 405/Achanak Nagar, Shankar Mandir Road, Afreen Apartment, Mumbra, Thane
221. SHRILANKA DEVRIPADA ALIMIYA COMPOUND RM NO 8 AMRUTNAGAR MUMBRA THANE
222. Devi Roa,Ruse Apt, Kailashgiri nagar, Mumbra devi road, Mumbra
223. Isha Apt, Kausa Market Garden Palace, Mumbra, Thane
224. Mukta Residency Padle Gav near Khidkali mandir Diva
225. Bharat Mhatre Chawl No 2 Room No 10 Datiwali Manpada Road Near Kct School Diva
226. JAY BHAVANI CHAWL,ROOM NO.3 GANESH NAGAR DIVA EAST
227. 6 SAMARTH CHAWAL R NO 5 MAHATRE OFFICE NEAR AKANKASHA HOLL BR NAGAR DIVA E
228. Ayappa chawl, ganesshnagar, ganeshwadi, Diva East
229. Bramha Apt. Suresh Nagar Diva
230. Ramchandra society A wing, Diva E
231. Adatiya Apt H.S.C Diva Agasen Road Maruti Nagar Diva Thane
232. Shubhrabai Apt, Mumbra Colony Road, Diva
233. Ganesh Apt, Sabe Road, Eguare Drashan , BWing, Diva E, Thane
234. 402, A Wing, Baburao Residency, Diva W
235. And Forever City Sunflower A/1103 Diva (E)
236. B/305, Prashant Villa, Diva (East), Thane
237. r no403 bil-2 vikas mhatre gale diva east
238. PARIJAT CHS BLD NO 2 DIVAR AGARSAN ROAD MATHOSHRI NGR DIVA
239. RAM NGAR OMKAR BHAIRAV CHAWL R NO 6 CHALW - 2 DIVA E
240. R NO 1 1ST FLR NADAR APT OMKAR NGR DIVA
(To view our epaper please click here. For all the latest News, Mumbai, Entertainment, Cricket, Business and Featured News updates, visit Free Press Journal. Also, follow us on Twitter and Instagram and do like our Facebook page for continuous updates on the go)