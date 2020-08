Coronavirus in Pimpri Chinchwad: Full list of hospitals - bed capacity and vacant beds

The total COVID-19 positive cases in Pimpri Chinchwad are 24,465 and the death toll has risen to 426 in the twin-city. The active cases are 6,418 while 17,621 patients have recovered, reads the data on PCMC's official website on Thursday morning.

Meanwhile, there website also gives a detailed account of the hospitals in the twin-city. PCMC has also put out the total capacity of the hospital and the vacant beds in them.

Here is the full list (as on August 6):

1. Accord Sant Dnyaneshwar Hospital - Capacity (40), Vacant (20), ICU Vacant (0), Isolation Vacant (20)

2. Aditya Birla Memorial Hospital - Capacity (100), Vacant (18), ICU Vacant (0), Isolation Vacant (18)

3. AJS City Hospital Thergaon - Capacity (30), Vacant (15), ICU Vacant (1), Isolation Vacant (14)

4. Anand Multispeciality, Bhosari - Capacity (30), Vacant (13), ICU Vacant (2), Isolation Vacant (11)

5. Ayush Hospital, Neharunagar - Capacity (26), Vacant (12), ICU Vacant (4), Isolation Vacant (8)

6. Ayushri Hospital, Pimpri - Capacity (26), Vacant (19), ICU Vacant (5), Isolation Vacant (14)

7. CitiCare Hosp, Pimpri - Capacity (48), Vacant (35), ICU Vacant (7), Isolation Vacant (28)

8. Desai Hospital, Bhosari - Capacity (48), Vacant (24), ICU Vacant (3), Isolation Vacant (21)

9. D.Y. Patil Medical College & Hospital - Capacity (300), Vacant (24), ICU Vacant (2), Isolation Vacant (22)

10. Global Hospital, Wakad - Capacity (25), Vacant (4), ICU Vacant (1), Isolation Vacant (3)

11. Golden Care Hosp,Wakad-DCHC - Capacity (48), Vacant (40), ICU Vacant (2), Isolation Vacant (38)

12. Gunjkar Multispeciality Hospital, Chikhali - Capacity (65), Vacant (21), ICU Vacant (2), Isolation Vacant (19)

13. Jeevan Jyoti Hospital, Kalewadi - Capacity (30), Vacant (13), ICU Vacant (0), Isolation Vacant (13)

14. Lifeline Hospital - Capacity (31), Vacant (31), ICU Vacant (8), Isolation Vacant (23)

15. Lifepoint Hospital, Wakad - Capacity (50), Vacant (20), ICU Vacant (4), Isolation Vacant (16)

16. Lokmanya Hospital, Chinchwad - Capacity (94), Vacant (-28), ICU Vacant (0), Isolation Vacant (-28)

17. Metro Hospital, Rahatani - Capacity (40), Vacant (22), ICU Vacant (0), Isolation Vacant (22)

18. Ojas Hospital, Ravet - Capacity (40), Vacant (37), ICU Vacant (14), Isolation Vacant (23)

19. Onyx Hospital, Chinchwad - Capacity (35), Vacant (31), ICU Vacant (6), Isolation Vacant (24)

20. Oxycare Hospital, Walhekarwadi - Capacity (40), Vacant (27), ICU Vacant (7), Isolation Vacant (20)

21. Phoenix Hospital, Thergaon - Capacity (36), Vacant (12), ICU Vacant (7), Isolation Vacant (5)

22. Pulse Hospital, Tathawade - Capacity (30), Vacant (14), ICU Vacant (4), Isolation Vacant (10)

23. Saksham Hospital, Thergaon - Capacity (27), Vacant (27), ICU Vacant (4), Isolation Vacant (23)

24. Sevadharam Hospital, Moshi - Capacity (41), Vacant (18), ICU Vacant (7), Isolation Vacant (11)

25. Shree Hospital, Sangvi - Capacity (25), Vacant (25), ICU Vacant (5), Isolation Vacant (20)

26. Spandan Hopsital, Thergaon - Capacity (30), Vacant (13), ICU Vacant (0), Isolation Vacant (13)

27. Star Hospital - Capacity (105), Vacant (57), ICU Vacant (20), Isolation Vacant (37)

28. Sterling Multispeciality Hospital - Capacity (70), Vacant (8), ICU Vacant (0), Isolation Vacant (8)

29. Surya Hospital, Krishna Nagar - Capacity (31), Vacant (31), ICU Vacant (7), Isolation Vacant (24)

30. Vatsalya Children Hosp, Dange Chowk - Capacity (40), Vacant (27), ICU Vacant (1), Isolation Vacant (26)

31. Vighnaharta Hospital,Rahatani - Capacity (25), Vacant (25), ICU Vacant (4), Isolation Vacant (21)

32. Vivekanand Hospital, Bhosari - Capacity (27), Vacant (17), ICU Vacant (5), Isolation Vacant (12)