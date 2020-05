Coronavirus in Mumbai: Full list of COVID-19 containment zones from Colaba in SoBo to Borivali in West and Mulund in East issued by BMC as of May 21

As many as 1,372 more people in Mumbai tested positive for coronavirus on Wednesday, according to Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC). As of now, the state's tally stands at 39,297.

"A total of 1372 fresh COVID-19 cases and 41 deaths have been confirmed in Mumbai today. With this, the tally in the city now stands at 23,935, including 841 deaths," read an official statement issued by the BMC. The BMC also reported 25 more cases of coronavirus from Dharavi area of Mumbai on Wednesday.

As per the latest update by the Maharashtra Health Department, 2250 more people in the state have tested positive for coronavirus and 65 more deaths have been reported on Wednesday.

Here's the full list of containment zones in Mumbai:

M.R.A. Police Quarters,M.R.A. Road,Fort

M.R.A. Bmc Colony,M.R.A. Road,Fort

Sabusiddique Chawl No.1,Sabusiddiqe Road,Fort

Sunder Nagari,Azad Nagari, Darya Nagar,Lala Nigam Road, Near Colaba Market,Sunder Nagar,Colaba

Machchimar Nagar,Capt. Prakash Pethe Marg,Colaba

Ganeshmurti Nagar Part No.1,2,3,Captain Prakash Pethe Marg,Ganeshmurthi Nagar,Colaba

Shivshakti Nagar, Garib Janata Nagar, Mahatma Phule Nagar,Capt. Prakash Pethe Marg,Colaba

Ambedkar Nagar,Capt. Prakash Pethe Marg,Colaba

Geeta Nagar,Dr Homi Bhabha Road,Near Navy Nagar,Colaba

Bell Heaven Building Servant Quarters,Near Bombay Hospital,New Marine Lines

Hutment,Poona Street,Hut - 2,Chinchbunder

Patra Chawl,Tambaku Galli,Near Mbpt Quarters,Masjid Bunder

Cement Chawl No. 1,Madhavrao Rokade Road,Masjid Bunder Railway Station,Mandvi

Chatal Chawl,Sant Tukaram Road,Ahmadabad Street,Masjid Bunder

Chinchbunder Bit Chawl No.1,Dr. Meisheri Road,Chawl - 4,Dongri

Hutment,Pimpleshwar Mahadev Mandir,Hut - 3,Dana Bunder

Lal Chawl,Laxman Narayan Jadhav Marg,Jail Road (North),Dongri

Chinchbunder Bit Chawl No.7,Navroji Hill Road 12A,Sandhurst Road Railway Station,Dongri

Chinchbunder Bit Chawl No. 3,Dr. Mashehwari Road,Sandhurst Road,Dongri

Hutment,Nandlal Jani Marg,Opp Indoretrans Port,Dana Bunder

Gardi Bldg,,Bhendi Bazar Junction

3Rd Floor, Hemrajwadi B,Jss Road,Thakurdwar

Kalyan Bldg,Sadashiv Cross Lane,Kandawadi,Girgaon

Kishor Bhavan,VP Road,Girgaon

6Th Alana Chawl,Bombanji Petit Road,Opp Parsi Hospital,Cumballa Hill

44/62 Lad Niwas,Cp Tank,Girgaon

21/23 Laxmi Niwas,2Nd Parsi Wada,Girgaon

Khanderao Bldg,Vp Road,Khetwadi,Girgaon

Twasta Kashal Chawl,Cp Tank Road,Nr Narayanwadi,Girgaon

Mathew Road,Opera House,Near Petrol Pump,Charni Road

Rangari Chawl,Kolsa Galli,Grant Road

Knaibai Chawl,Khadilkar Road,Cp Tank,Mumbai

Mata Parvati Nagar Rashivashi Sangh,Dr B.I Rd,Walkeshwar,Nepeansea Rd

Darya Sagar Zopadapatti,Bd Road,Mahalakshmi

Rameshwar Temple,Opp Banganga Lane,Walkeshwar

Dattatray Bldg,Tukaram Javji Road,Grant Road (W)

Sir Jj Bldg,Parsee Chikalwadi,Grant Road

Bmc Chawl,P G Solanki Marg,Jubilee Baug,Grant Road

Delhi Darbar Hotel,Pb Marg,Mumbai

Bit Chawl No 16/15/15,Belasis Road,Mumbai Central

150, Muncipal Chawl,Opp Bilal Masjid,Shuklaji Street,Mumbai

23/24, Ganjawala Bldg,Above Bharat Cafe,Pb Marg,Mumbai

Ramdas Bhansali Chawl,Bhulabhai Desai Road,Bhulabhai Desai Road

Gunwant Chandulal Chawl,Tulsiwadi,Tardeo

Bldg No 1, Rehmatbhai Bldg,Sane Guruji Marg,Tardeo

Cawasji Bhedwar (Dhobighat ) Chawl,Forjett Street,Grant Road (W)

Shimla Nagar Zopadapatti,Nepeansea Road,Nepeansea Road

Jayprakash Nagar,Nepean Sea Road

Haji Kasam Chawl,Siddharth Nagar,Tambuwadi Chawl,Bbabu Kapadia Chawl,Shanak Pupala Marg,Duncan Road,Khandia Street,Byculla,Nagpada

Bit Chawl No.2, Kasam Hati Chawl,Chandramani Buddha Vihar,New Lambi Chawl,Vidyut Locoshed,Bmc Chawl, Suchak Building,1St,9Th,4Thand 7Th Lane,Kamathipura,Amin Patel Office,Byculla

Bit Chawl No.2 &3,Wadi Bunder,Love Lane,Jm Rathod Marg,Mazgaon,Byculla

Nayee Chawl,Aksa Manzil,Noorani Chawl,Adam Siddhiqui Chawl,Chasma Vali Chawl,Mestry Ki Chawl,3Rd Gelabai Lane,Ma Road, Sakali Street,Ghosht Bajar,Badlu

Rangari Street,Meghraj Sethi Marg,Meghraj City Zopadpati, 2Nd Gelabai Madanpura,Mazgaon,Byculla

Tulsiwadi Chawl,Kawla Bunder Darukhana, Dr Sanjay Dalvi Clinic,Abu Bukar Chawl Shanti Nagar,Sunni Kabrastan,Lakdi Bunder,Kasara Bunder,Bori Chawl,Amina Mandir,Ambevadi Beithi Chawl,Central Railway Chawl No.6,Kalsekar Chawl,Bansilal Panelal Chawl,Dogarbaba Zopadpatti,Gun Powder Road,Reay Road,New Tank Bunder Road,Sant Savata Marg,Matarpakadi Road, Hussain Patel Marg, D'Lima Street,Darukhana,Marriamma Mandir,Reay Road

Bit Chawl,St. Merry Road,Bit Chawl,Mazgaon

Transit Camp, Suryaji Compound,Patra Chawl,Bmc Chawl Milind Nagar,Tank Pakadi Road,Transit Camp, Lucky Compound, Khatau Mill, Opp. Shamim Palace,Mominpura

Bit Chawl,Kikabai Chawl,Mg Marg,Rb Chandorkar Marg,Bit Chawl,Agripada

Lambi Cement Chawl,Bit Talwadi Chawl,Bj Marg, Saint Merry Road,Kamathipura,Byculla

Hawabai Chawl,Pansare Chawl,Pani Kahte Chawl 564,Vasudev Vinayak Chawl,N. M. Joshi Marg,Arthur Road Naka,Chinchpokli

Vithal Sadan Maruti Gully,N.M Joshi Marg,Byculla

56J Rasuljiva Compound,Modern Mill Zopdi,Kk Road 7Th Rasta, Sane Guruji Marg,Jacob Circle,Byculla

Shivshakti Building,Telli Gully,Chinchpokli,Chinchpokli

Ram Nagar, Nasmi House,Dr. Ba Road,6Th Chamber Lane,Byculla,Byculla

New Irani Chawl,Shinde Chawl,Abdul Rauf Manzil,Desai Chawl,R.B. Marg,Kapreshwar Mandir,Byculla

Khan Building,Warden Chawl,Haji Allana Compound,S S Marg,Mustafa Bazar,Byculla

Sanas Patra Shed,Dr. B. A. Road,Kalachowky,Kalachowky

Kandi Karkhana,Abhinandan Nivas No.4,R B Marg,Ghodapdeo,Ghodapdeo

Mahatma Gandhi Slum,Sion Chunabhatti

Panchashil,Sion

Punjabi Colony,Gtb Nagar,Sion

Sanjay Gandhi Nagar,Sion

Santoshi Mata Nagar,Sion

Sunder Kamla Nagar,Sion

Wadala Village,Wadala West

Acharya Atre Nagar,Antop Hill Wadala

Agrawal Wadi,Antop Hill Wadala

Salt Pan Road,Bhaiyyasaheb Nagar,Wadala East

Bhartiya Kamla Nagar,Antop Hill Wadala

Bpt Gate No 4,Wadala East

Indira Nagar,Sion Koliwada

Kismat Nagar,Antop Hill Wadala

Kokri Agar,Antop Hill Wadala

Korba Mithagar,Wadala East

Madona Colony,Antop Hill Wadala

Mahatma Gandhi Nagar,Antop Hill Wadala

Mhada Building Chawl,Sion Koliwada

Sangam Nagar,Antop Hill Wadala

Sardar Nagar,Sion Koliwada

Shanti Nagar,Antop Hill Wadala

Shivlal Patra Chawl,St. Xavier Street, Bhoiwada,Shivlal Patra Chawl,Parel

Kondhaji Chawl,V L Pednekar Marg,Kondhaji Chawl,Parel

Ramdoot Chawl,Sane Guruji Marg,Ramdoot Chawl,Chinchpokli

Vikrant Sadan,Sane Guruji Marg,Vikrant Sadan,Chinchpokli

Gurukrupa Chawl,E Borges Road,Gurukrupa Chawl,Parel

Transit Camp,Bhoiwada,Shankar Tanaji Ghadi Marg,Transit Camp,Bhoiwada,Bhoiwada

Spring Mill,Gd Ambekar Marg,Spring Mill,Dadar

Vayangankar Chawl,S S Wagh Road,Vayangankar Chawl,Dadar

Kohinoor Mill Chawl,M.J. Phule Road,Kohinoor Mill Chawl,Dadar

Naigaon Police Quarters,Naigaon Cross Road,Naigaon Police Quarters,Dadar

Dulaba Prasad Chawl,S M Jadhav Marg,Dulaba Prasad Chawl,Dadar

Ahmed Sellor Compound,B J Devrukhkar Road,Ahmed Sellor Compound,Dadar

Gautam Nagar,Dadasaheb Phalke Road,Gautam Nagar,Dadar

Prabudhnagar Slum,Jerbai Wadia Road,Prabudhnagar Slum,Sewree

Sewree Koliwada,Sewree Fort Road,Sewree Koliwada,Sewree

Krantinagar Chawl,T J Road,Sewree

Gopal Baug Slum,T J Road,Gopal Baug Slum,Sewree

Ganesh Baug Slum,T J Road,Ganesh Baug Slum,Sewree

A M Jetha Chawl

Sewree Cross Road Slum,Sewree Cross Road,Sewree Cross Road Slum,Sewree

Shakti Chawl, Nityanand Chawl,Khamba Devi, Madina Chawl, Sanjay Chawl, Dambar Copmound, Ganesh Rahiwasi Sangh,Khambadevi Road Veer Lahuji Ustad Chawl,Sion Bandra Link Road,Mukund Nagar,Dharavi

Kumbharwada, Suthar Chawl, Laxmi Chawl, Shahid Bhagat Shigh Nagar,Gangadhar Chawl, Shubhash Nagar, Valmiki Nagar,90 Feet Road,Kumbharwada,Dharavi

Kuchikurve Nagar, Uday Building, Nabi Nagar, Indra Nagar, Kutti Wadi, Anna Nagar, Sheth Wadi, Muslim Nagar, Shammi Nagar, Akg Nagar, Nawab Nagar, Madina Nagar,60 Feet Road,Kunchikurve Nagar,Dharavi

Transist Camp, Rajiv Gandhi, Vijay Nagar, Dharavi Police Station, Dhobi Ghat, Social Nagar,90 Feet Road,Dharavi Transist Camp,Dharavi

Rajiv Gandhi Nagar, Pila Bunglow, Rajiv Gandhi Sports Complex,Rajiv Gandhi Nagar,Dharavi

Matunga Labour Camp, Kamla Nehru Nagar,Matunga Labour Camp,Dharavi

Azad Nagar, New Kamla Nagar, Old Kamla Nagar, Lala Compound,60 Feet Road & Jasmin Mill Road,Jasmin Mill Road,Dharavi

Kala Killa, Sagram Nagar, Sangam Gully, St. Rohidas Marg, Parsi Chawl, Ashok Mill Compound, Naik Nagar,Shatabdi Nagar, Thevar Nagar, Sion Bandra Link Road, Kalyanwadi,Kala Killa,Dharavi

Chamada Bazar,Dhorwada,Bagicha Compound,Bhartiya Chawl,Rajiv Gandhi Chawl,Maharana Pratap Nagar,Zakhir Hussain Chawl, Latur Galli,Chamada Bazar,Dharavi

Shastri Nagar,Indira Qureshi Nagar,Ganesh Chawl, Ujala Chawl, Laxmi Chawl,Shashtri Nagar,Dharavi

Kasarwadi Municipal Chawl,Kasarwadi,Dadar West

Satrasta Dhobhighat,Dr. E. Moses Road,Mahalaxmi

New Modern Mill Zopadpatti,K.K. Marg,New Sirine Lane,Mahalaxmi

Bdd N.M Joshi Marg,J.R Boricha Marg,Lower Parel

Kamgar Nagar,N.M. Joshi Marg,Lower Parel

Worli Bdd Chawl,G.M Bhosale Marg,Worli

V.P Nagar,Dr.Annie Besant Road,Worli

Siddharath Nagar,Dr. Annie Besant Road,Worli

Prem Nagar,B.G Kher Marg,Worli

Mariamma Nagar,Dr. Annie Besant Road,Worli

Motillal Nehru Nagar, Markandeshwar Nagar & Madraswadi,Dr. A. B Road,Madraswadi,Worli

Bharat Nagar,Dainik Shivner Marg,Lady Ratan Complex,Worli

Mahatma Phule Nagar,A.G Khan,Worli

Worli Koliwada, And Janata Colony,Golphadevi Road & Hatiskar Marg,Worli Koliwada,Worli

Amrut Nagar, Government Colony, Razak Chawl,Bhinde Shop, Murlidhar Chawl, Shanti Bhavan Chs,Amrut Nagar,Kherwadi,Bandra (E)

Seva Sangh, Shyam Sundar Chawl,Sidhartha Nagar, Vijay Nagar,Bandra (E)

Hinga Galli, Madina Building, Ahmed Zakeria Nagar, Hajiki Chawl, Malan Galli, Enabuy Galli, Kolsewadi Galli, Haji Suleman Chawl, Lakdawaala Galli,Beharampada,Bandra (E)

Basera Society, Pathar Nagar, Islampura,Hardeva Chadaliya,Bharat Nagar, Valmiki Nagar,Bandra (E)

Jai Ma Sharada Rahivasi Sevak,Dnyaneshwar Nagar,Bandra (E)

Gajanan Rahivasi Sangh,Mahakali Shivshankar,Sai Kreeda Mandal,Kamlakar Patil Chwal,Agripada,Santacruz (E)

Mosambi Tabela,Murgaon Chawl, Lasun Vali Church,Milind Nagar,Shubrmaniyam Nagar, Anushakti Chawl,Gaondevi- D'Mello Compound,Santacruz (E)

Gate No 1,Shri Ram Chawl Comette,Baburao Gupta Chawl,Gate No 2,Lok Seva Mitra Mandal,Gaiwala Chawl,Buddhavihar Chawl,Sonawane Chawl, Gupta Chawl,Hanuman Tekdi,Santacruz (E)

Doctor Chawl,Adarsh Lane,,Dawari Nagar,Santacruz (E)

Milan Chawl,Abdul Rasul Tailor Chawl,Gomes Chawl,Sambhaji Seva Mandal,Gurubaksha Punjabi Chawl,Sanjivani Society,Nanku Singh Chawl,Manohar Compound,Ram Raj Sharma Chawl,Pragati Chawl,Bori Chawl,Rambahdur Yadav Chawl,Ram Shankar Chawl,,Golibar,Santacruz (E)

Sanmitra Mandal,New Sahkar, Prerna Mandal, New Chawl,Lokmanya Tilak Nagar,Amar Hindi Mandal, Vijay Nagar, Seva Sangh,Patel Nagar, Maratha Colony, Indra Nagar,Santacruz (E)

Dayaram Chawl, Jai Bharat Chawl,Jayhind Nagar, Deepakwadi,Santacruz (E)

Mk Patel Nagar, Yunus Miyan Chawl,Navpada,Santacruz (E)

Parvez Chawl, Ghadiyal Chawl, Shri Ram Tailor Chawl,Shastri Nagar, Kunchikurve Nagar,Santacruz (E)

Jamlipada,Old Cst Road,Santacruz (E)

Yogiraj Ashram,Yashwant Nagar, Kadamwadi,Santacruz (E)

Subhash Nagar, Ahinsa Nagar,Santacruz (E)

Slaughter House Compound,Maharashtra Road,Slaughter House Compound,Bandra (West)

Madamwadi Chawl,Madhavrao Sawant Road,Madamwadi Chawl,Bandra (West)

Nargis Dutt Nagar,K C Marg,Nargis Dutt Nagar,Bandra (West)

Rajiv Nagar,Bazar Road,Rajiv Nagar,Bandra (West)

Marwadi Chawl,Bazar Road,Marwadi Chawl,Bandra (West)

Gonsalves Wadi,Bazar Road,Gonsalves Wadi,Bandra (West)

Shripat Singh Chawl,Kadeshwari Mandir Road,Shripat Singh Chawl,Bandra (West)

Behind Navpada Masjid,Bandra (West)

Pandit Din Dayal Chawl,St John Baptist Road,Pandit Din Dayal Chawl,Bandra (West)

Mahikbhia Chawl,Kadeshwari Mandir Marg Bandra W,Mahikbhia Chawl,Bandra (West)

Jadhav Chawl,Sr. Peter Dias Road,Jadhav Chawl,Bandra (West)

Thakarsi Amarsai Chawal,Bazar Road,Thakarsi Amarsai Chawal,Bandra (West)

New Kant Wadi,Peri Cross Road,New Kant Wadi,Bandra (West)

Sagar Villa,Near Chimbai Pumping Station,Bandra (West)

Behind Misquitta Building, Waroda Road, Waroda Road,Bandra (West)

Khar Danda,Ram Mandir Road,Khar Danda,Khar (West)

Janabai Ghadge Chawl, Mohite Chawl, Gamre Chawl,Marchande Chawl,Dr Ambedkar Road,Janabai Ghadge Chawl, Mohite Chawl,Gamre Chawl,Marchande Chawl,Khar (W)

Kakubhayya Chawl,Dr. B.R. Ambedkar Road,Kakubhayya Chawl,Khar (W)

Gazdharbandh,S B Patil Marg,Gazdharbandh,Santacruz (West)

Piraji Shinde Chawl,Sv Road,Piraji Shinde Chawl,Santacruz (West)

Murugan Chawl,15Th Road,Murugan Chawl,Santacruz (West)

Fatima Chawl,S V Road,Fatima Chawl,Santacruz (West)

Kacharnath Chawl,North Avenue,Kacharnath Chawl,Santacruz (West)

Mograpada,Mograpada,Natwar Nagar, Jogeshwari East

Marol Pipeline,The Great Indira Nagar,Andheri East

Marol Pipeline,Lelewadi,Andheri East

Marol Pipeline,Sai Nagar,Andheri East

Mahatma Kabir Nagar,Sahar Road,Kabir Nagar,Chakala, Vile Parle East

Shastri Nagar,Vile Parle East

Ambedkar Nagar,Vile Parle East

Samrat Ashok Nagar,Vile Parle East

Ambewadi,Vile Parle East

Hanuman Nagar, Pump House,Hanuman Nagar, Pump House,Andheri East

Janta Seva Sangh,

Sariput Nagar,Andheri East

Great Indira Nagar,,Andheri East

Sagbag,,Andheri East

Marol Pipeline North,,Andheri East

Bhandarwada Mapkhan,,Andheri East

Prem Nagar,,Jogeshwari East

Meghwadi,,Jogeshwari East

Andheri Plot,,Jogeshwari East

Harinagar,,Jogeshwari East

Gandhinagar,,Jogeshwari East

Ambewadi,R K Singh Marg,Ambewadi,Andheri East

Sai Darshan, Utkarsh Chs,Midc Central Road,Sunder Nagar,Andheri East

Andheri Chaya Building,,Andheri East

Saraswati Chawl, Goni Nagar,,Andheri East

Parsiwada+Kajuwadi,Parsiwada+Kajuwadi,Chakala, Andheri East

Bamanwada,Bamanwada,Andheri East

Sahargaon,Shanti Nagar,Andheri East

Sahargaon,Nehru Nagar,Andheri East

Chimatpada,,Andheri East

Navpada,,Andheri East

Ganesh Gully,Vm Road,Nehru Nagar,Andheri W

Juhu Koliwada,Juhu Tara Road,Juhu Koliwada,Santacruz West

Sawant Chawl,Off J.P Road,Dhake Colony,Azad Nagar

Mehtab Baba Chawl,Dhangar Wadi,Gilbert Hill,Andheri West

Bhima Rathod Chawl,Cama Road,Gaondevi Dongri,Andheri West

Junaid Nagar,C D Barfiwala Road,Junaid Nagar,Andheri West

Ashok Cottage,Juhu Lane,Juhu Galli,Andheri West

Ramdev Naik Chawl,Yari Road,Versova Village,Andheri West

Sagar Kutir Seva Sangh,J . P Road,Sagar Kutir,Andheri W

Bmc Colony Sector 2,New Link Road,Anand Nagar,Jogeshwari West

Kismat Nagar,New Link Road,Behraum Baug,Jogeshwari West

Ram Janak Singh Chawl,Gulshan Nagar,Jogeshwari W

Ram Dulhar Chawl,Sahakar Road,Yadav Nagar,Jogeshwari West

Dhanubai Bhagwat Chawl,Cemetry Nagar,Panchsheel Ngr,Chunabhatti

Nehru Nagar,Opp.Jagruti Nagar,Kurla E

Dadamiya Usmaan Chawl,Ashok Samrat Road,Near Jamaat Khana, Qureshinagar,Kurla East Mumbai

Alidada Estate,S G Barve Marg,Near Aatachakki, Dhobighat,Kurla East Mumbai

Gafur Chawl,Kasaiwada,Quareshi Nagar,Kurla Mumbai

Laxmichand Marwadi Chawl,Swadeshi Mill Road,Chunabhatti,Chafe Galli,Chunabhatti

Building No.93,Nehru Nagar,Kurla E

Nanibai Chawl,Chaffe Gali,Chunabhatti

Parvati Gaikar Chawl,,Chunabhatti

Priyadarshni,Chunabhatti,Chunabhatti

Swadeshi Mill Chawl,Buddha Vihar,Milind Nagar,Chunabhatti

Sunder Baug,Sundar Baug Lane,Near Sai Baba Mandir,Kurla West, Mumbai

Kajupada,Sanjay Nagar,Sunder Baug Lane,In Front Of Bismillah Hotel,Kamani Kurla (W)

Sanjay Nagar, Noorani Masjid,Sundar Baug Lane,Opp. Ali Hasan Kirana Store,Kurla Kamani

Tulja Bhavani Society, Singarewadi,Magan Nathuram Road,Bailbazar,Kurla(W)

Jaguwani Chawl,Masrani Lane,Halav Pool,Kurla West, Mumbai

Mulla Chawl, Kajupada Pipeline,Gali No 3,Near St Jude School,Kurla

Bhartiya Nagar, Near Al-Barkaat School,Vidyavihar Station Road,Vb Nagar,Kurla West

Pujari Chawl, Baudha Parnkuti,Pipeline Road,Kajupada,Kurla

Navkranti Seva Mandal, Indira Nagar, Sunderbaug,Sundar Baug Lane,Near Oxford School,Kurla West

Sandesh Nagar,Kurla Andheri Road,Kurla (W)

Zakinabai Chwal,Pipeline Road,Kajupada,Kurla (W)

Bhagubai Chawl,Kale Marg,Kurla Mumbai

Apna Nagar,Belgrami Road,Infront Of Gol Bldg, Mahajanwadi, Amarnagar,Kurla West Mumbai

Damodar Pandey Chawl,New Mill Road,Opp. Pandey Store,Kurla West Mumbai

Gandhi Nagar,Pipe Line,Kajupada

Nanshi Munshi Chawl Rahivashi Vikas Sangh,New Mill Road,Rahivashi Sangh,Kurla (West)

Takiya Ward,Saweshwar Mandir Marg,Patange Road,Kurla West

Mariambai Chawl,Kale Marg,Bail Bazar,Kurla West

Aminabi Chwal, Takshshila Nagar,,Near Buddhvihar, Qureshinagar,Kurla East, Mumbai.

Near Bacchu Garage,Kurla Andheri Road,Safed Pool,Ashok Nagar

Sunderbaug, Sanjay Nagar,L.B.S Marg,Near Oxford School,Kurla W

Hanuman Galli, Battiwala Chawl,S.M Road,Takiya Ward,Kurla W

Sahajivan Society,Kurla Andheri Road,Near Shingrewadi Vachnalaya,Kurla W

Shashtri Nagar,Pipeline Road.,Landmark:Near Lukman Paanwala,Kurla W

Morarji Terrace, Near Chhadwa Nagar,Match Factory Lane,B/3,Kurla W

Durga Bhavan, Krishna Nagar,90 Feet Road,Near Dubey House, Safed Pool, Pipeline, Saki Naka,Kurla W

Nanibai Abdul Ajeeb Chawl,Navpada,Kurla West

Sitaram Ghamela Chawl,Gafur Khan Estate,Kurla W

Awadh Kunj Society,Vighnaharta House,Lbs

Gali No.16,Milind Nagar,Kurla W

House No.252,Christian Village,Kurla W

Indira Nagar,Kurla W

Shahid Jitesh Chs,Buddha Colony,Kurla W

Chawl No.11,Patelwadi,Kurla W

Guddapa Chawl,Halav Pul,Jai Shankar Chowk,Kurla W

Sambhaji Chawl,Textile Corporation,,Kurla W

Dipu Thorat Chawl,Sonapur Lane,Bailbazar,In Front Of City Hospital

S Chawl,Navpada,Varsha Nagar,Kurla W

Marwadi Chawl,Moreshwar Patankar Marg,Pipe Road,Behind Kurla Nursing Home,Kurla W

Halav Pul,Behind Ramu Kirana Shop,Jai Shankar Chowk,Kurla W

Hirakumar Chawl,Cst Road,Kurla W

Sanagam Chs,Lbs Road,Kajupada,Kurla W

Din Mohammad Chawl,New Mill Road,Sambhaji Chowk,Kurla W

Hiraman Gaikwad Chawl,Pipe Road,Buddha Colony,Kurla W

Badhridham,90 Feet Road,Lbs Nagar

Ambedkar Nagar,Ambedkar Nagar,Kurla W

Vadhari Chawl,,Near Amar Nagar Health Post

Krishna Chawl,Takiya Wad,Near Ram Mandir,Kurla W

Usman Gani Chawl,Takiya Wad,Kurla W

Kamlabai Chawl, Gauri Shankar Mandir,Masrani Lane,Halav Pul,Kurla W

Lawreance Chawl,Christian Village,Kurla W

Chawl No.1,N M Road,Ramdas Chowk

Hanuman Tekdi,,Sambhaji Chowk

Ghameliwala Chawl,,Near Shanti Toliet,Ramdas Chowk

Shri Krishna Soc.,Sunderbaug,Opp.Nana Nani Park,Kamani

Samshuddin Chawl,G K Estate,Opp.Kanakiya Zillion,Kurla W

Buddha Master Compound,,Beside Nasheman Hotel,Opp.Orchid International Hotel

Jaffar Compund,Sakinaka Link Road,Masjid,Andheri

Khan Cpd, Muslim Society, Indira Nagar,Kurla Andheri Road,Jarimari,Kurla W

Ganaya Chawl, Shanti Nagar,Kurla Andheri Road,Safed Phool, Near Zarimari Metro,Sakinaka

Konark Society, Jagannath Temple,Marol Military Road,Sakinaka,Kurla West, Sakinaka, Mumbai

Ekta Chawl, Shastari Nagar,Kurla Andheri Rd,Jarimari,Kurla (West)

Vijay Mansion, Pareawadi,Gulzar Gulli,Opp Thersa High School,Mohili Village,Mum

Madrasa Chawl, Rajunagar Yadavnagar,Khairan Road,Hari Masjid,Sakinaka Mumbai

Nav Yuvak Hsg Soc,Ghas Compound,Pipeline Road,Kajupada,Kurla West

Dasharath Chawl, Sunderbag,Sunder Baug Lane,Near Santoshi Mata Mandir,Kurla West

Paras Chawl, Yadav Nagar,Khairani Road,Sakinaka,Kurla West

Panchasheel Chawl,Sunder Baugh Lane,Kamani,Kurla West Mumbai 72

Ghass Compound,Kajupada Pipe Line,Ghass Compound,Kurla West Mumbai

Near Ganesh Maidan,Kajupada Pipe Line Road,Near Ganesh Maidan,Kurla West 72

Ganesh Society,90 Feet Road,Tilak Nagar,Sakinaka

Jay Ambe Society,Sunderbag Lane,Kamani,Kurla West

Gurunanak Chawl, Gurudwara,Lbs Marg,Behind Phonix Marketcity, Near Milk Dairy,Gurunanak Bus Stop,Kurla West Mumbai.

Ramlal Jadhav Chawl,Gafoor Khan Estate,Kurla West, Mumbai

Rajiv Nagar, Mohili Village,Pipeline Road,Noorani Masjid Khadi No.3 Near Jafer Compound,Sakinaka

Ram Niwas Chawl,Pipeline Road,Mohilli Village, Near Chhajed Hospital,Sakinaka

Ashok Nagar, Safed Pul,Kurla Andheri Road,Pipeline,Kurla

Siddharth Chwal,Kajupada Pipe Line,Kurla West

Baban Yadav Chawl,Sunder Baugh Lane,Kurla West

Sainath Society, Tilak Nagar,Opposite Mahalaxmi Jewellers,Saki Naka Mumbai

Jhograj Chawl,Kurla Andheri Road,Jarimari,Kurla West

Mate Chawl,Opp Patel Apts,Kurla Andheri Road,Jarimari,Kurla West

Yadav Nagar Tinu Chawl,Khairani Road,Near Goddawn,Sakinaka

Chinna Poshanna Chawl,Kurla Andheri Road,Near Datt Mandir,Safed Pool,Kurla West

Ekta Chawl,Kurla Anderi Road,Shashtrinagar,Bail Bazar, Kurla

Shivneri Mahila Mandal Chawl,Bmk Compound,Near Datta Mandir, Kranti Nagar,Kurla(W)

Pawali Chawl,Kurla Andheri Road,Sandeshnagar,Sakinaka

Vrundavan Society, Saki Naka,90 Feet Road,Mahatma Phule Nagar,Sakinaka

Gurudatta Chawl,Pipeline Road,Kajupada,Kurla W

Shanti Smriti Chs,Sakivihar Road,L&T Gate No.7 Powai

Rajunagar Chawl,Sakinaka,Near Hanuman Mandir,Sakinaka

Superstar Niwas,Pipeline,Kajupada,Kurla W

Ashirwad Housing Society,Link Road,Sakinaka,Kurla W

Sai Darshan,Tilak Nagar,Sakinaka,Kurla W

Dongre Chawl,Pipeline,Mohili Village,Kurla W

Jai Bajrang Bali General Store,Bhim Nagar,Laxmi Narayan Mandir Road,Mohili Village,Near Anjali Medical,Ghatkopar W

Mhada Colony,Chandiwali,Sakinaka

Uday Nagar Rahivasi Society,Sakinaka,Kurla W

Sai Krupa Society,Sawarkar Nagar,Sakinaka,Kurla W

Murgan Clinic,Ravi Chawl,Pipeline,Kajupada,Kurla W

Satyakrupa Chawl,Pipeline,Kajupada,Near Shivaji Vidyalaya,Kurla W

Ashoknagar,Sunderbaug,Near Bhaji Market

John D Souza Chawl,Sakinaka,Shri Nagar, Behind Chandivali Kamani Oil Mill

Milan Sadan Chawl,Khairani Road,Sakinaka,Near St.Anthony Church

Ekta Society,Prem Nagar,Near L & T Company Old Mhada Colony,Powai

Sai Krishna Society,Kajupada Pipeline,Near Gavdevi Mandir,Kurla W

Veer Savar Nagar,Pedrawadi,Sakinaka,Kurla W

Vighnaharta Society,90 Feet Road,Lbs Nagar,Sakinaka

Samata Compound,Safed Pul,Near Shiv Mandir,Sakinaka

Sitaram Chawl,Safed Pul,Tanaji Nagar,Kurla W

Baramati Chawl,Kurla Andheri Road,Jarimari,Shivaji Nagar,Near Hindustan Bank,Kurla W

Muneer Hasan Chawl,Kurla Andheri Road,Jarimari,Kurla W

Shree Saibaba Society,Parerawadi,Ganesh Nagar,Sakinaka

Bowdkar Chawl,Kurla Andheri Road,Jarimari,Shivaji Nagar,Kurla W

Navina Chawl,Khairani Road,Yadav Nagar,Sakinaka,Kurla W

Madina Chawl,Khairani Road,Shree Nagar,Sakinaka

Shree Saibaba Society,Parerawadi,Ganesh Nagar,Sakinaka

Hussan Chawl,Tunga Gaon,Near Dayanand Chawl

Uday Nagar Rahivasi Society,Sakinaka,Opp.State Bank Of India

Sangharsh Nagar,Chandivali,Andheri E

Arunuday Chawl,Tunga Village,Opp.Valmiki Mandir,Chaityawadi,Powai

Tata Nagar,Tunga Village

Ram Rahim Compund,Kurla Andheri Road,Shanti Nagar

L.G. Chawl No.12,Sunderbaug, Kamani

Shankar Seth Chawl,Khairani Road,Sakinaka,Kurla W

Shivprabha Building,Mohili Village,Shankar Nagar

Kohinoor Society,Mohili Village,Milind Nagar,Sakinaka

Sonabai Chawl,Kurla Andheri Road,Jarimari,Near Ration Shop,Kurla W

Shri Krishna Chs,Satyanagar,Sakinaka

Gupta Chawl,Bharat Nagar,Near Ramesh General Store,Chandivali,Near Shiv Dhattani Complex

Sai Krupa Society,Savarkar Nagar,Savarkar Nagar

Kailaspuram,Pipeline,Sakinaka,Behind Vishwas Hotel

Usman Sheth Chawl,Khairani Road,Sakinaka,Near Durga Mandir,Opp.St.Anthony Church

Muranjan Wadi,Jvlr,Near Ruchi Hotel

Mankinbai Chawl,Sunderbaug,Near Rajeshwari Mitra Mandal

Shramparihar Society,Asalfa Village,Ghatkopar W

Sai Krupa Society,Asalfa,Savarkar Nagar,Kurla W

Krupavati Kirana Store,Nss Road,Asalfa Village,Near Sundrerbaug Maidan, Ghatkopar W

Sharma Chawl,Pipeline,Asalfa Village,Ghatkopar

Govind Nagar Chawl,Asalfa Village,Opp.Himalaya Society,Kurla W

Roshan Grain Store,Asalfa Village,Ghatkopar W

Sindhudurg Society,Asalfa Village,Ghatkopar W

Gajanan Patil Chawl,Nariseva Sadan Road,Asalfa Village,Ghatkopar W

Sai Baba Society,Nariseva Sadan Road,Asalfa Village,Ghatkopar W

Sai Baba Society,Asalfa Village,Shivaji Nagar,Ghatkopar W

Hawabai Chawl,Asalfa Village,Subhash Nagar,Ghatkopar W

Behind Gokuldham Society,Asalfa Village,Ghatkopar W

Sainath Chawl,Asalfa Village,Sunderbaug,Ghatkopar W

Pagare Chawl,Nss Road,Asalfa Village,Ghatkopar W

Rohini Chawl Committee,Ambedkar Nagar,Asalfa Village,Ghatkopar W

Saalik Singh Chawl,Pipeline Road,Asalfa Village,Ghatkopar W

Hemant Society,Nss Road,Asalfa Village,Ghatkopar W

Rohini Chawl Committee,Para Kadam Marg,Ambedkar Nagar,Ghatkopar W

Bhise Chawl,Asalfa Village,Ghatkopar W

Shiv Shakti Chawl, Santoshi Mata Nagar,Himalaya Society,Nss Road,Near Gupta Bhajiwala,Ghatkpoar West

Panchshil Chawl No-1,Ambedkar Nagar,Andheri Ghatkopar Link Road,Asalfa Village,Ghatkopar West

Govind Nagar, Parerawadi Comp,Andheri Ghatkopar Link Road,Himalaya Society,Ghatkpoar West

Jai Maharashtra Chawl,Sane Guruji Nagar,N.S.S Road,Asalfa Village,Ghatkpoar West

Kamgaar Chawl,Narayan Nagar,Ghatkopar

Narsing Pandey Chawl,Subhash Nagar,Narsing Pandey Chawl,Asalfa Village, Ghatkopar

New Gautam Nagar,Pheriphery Road,Gautam Nagar,Govandi

Bhimjyot Chawl,Bansode Marg,Nimonibaug,Govandi

Sanjay Gandi Nagar,Noorani Masjid,Ghatkpoar Mankhurd Link Road,Devnar

New Bhimnagar,Transit Camp,Mt Kadam Marg,New Bhimnagar,Devnar

Kamalabai,Near Hakkani Masjid,Near Hanuman Mandir,Baiganwadi

Indira Nagar,Padma Nagar,Rd No 14,15,Baiganwadi

Kamala Raman Nagar,Mohamadiya Masjid,Dumping Road,Kamla Raman Nagar,Shivaji Nagar

Sanjay Nagar,New Depot Nirankari Nallah Sanjay Nagar,,Shivaji Nagar

Rafique Nagar,Bismillah Masjid,Rafique Nagar Nallah,Rafique Nagar,Shivaji Nagar

Rd No 5,4,Shivaji Nagar,Near Vikas School,Shivaji Nagar

Garib Nawaz Masjid,Rd No 5,6,Shivaji Nagar,Shivaji Nagar

Raman Mama Nagar,Rikhshaw Stand,Bajirao Prabhu Despande Marg,Baiganwadi

Janmangal,Rd No 9,8,Sai Baba Mandir,Baiganwadi

Ramdev Morya Marg,Baji Prabhu Despande Rd,Shivaji Nagar,Shivaji Nagar

Valmiki Rahivashi Seva Sangh,Near Valimiki Temle,Ambedkar Nagar Service Rd,Valmiki Rahivashi Sang,Mankhurd

Sitaram Chawl,Shivdarshan Chawl,Near Saibaba Mandir,Lok Shahir Annabhau Sathe Nagar,Sathe Nagar,Mankhurd

Gayakwad Nagar,Chawl No 9 16 10 6,P Y Thorat Marg,Nimonibaug,Govandi

Panchaseel Chawl,Bhimjyot Chawl,Bansode Marg,Nimonibaug,Govandi

Gajanan Colony,Ahilya Bai Holkar Marg,Gajanan Colony,Lotus Colony

B Sec,E1,Hm,Hq,E2 Line,S V Hamid Marg,B Sec,Cheetacamp

Shiv Prerena Chawl,Jyotirling Chawl,Maharashtra Nagar Road,Shiv Prerna,Mankhurd

Shiv Navlai Chawl,Maharshtra Nagar,Shivaji Maidan,Maharashtra Nagar,Mankhurd

Deonar Municipal Colony,Sakarm Patil Marg,Municipal Colony,Deonar

Sundar Baug Chawl,Shah And Anchor College,Mahavir Education Ground,Chembur

Ashok Nagar,Near Maruti Mandir,Vashi Naka,Vashi Naka,Chembur

Kasturba Nagar,Near Model High School,Vashi Naka,Vashi Naka,Chembur

Sharadwadi,Near Saibaba Mandir,Sai Dhamb Marg,Sharadwadi,Chembur

Vishnu Nagar,Ashish Talav,Gavanpada,Vishnu Nagar,Chembur

Bharat Nagar,Bhimtekdi,Mahul Raod,Bharat Nagar,Chembur

Shankar Deol,Bd Patil Marg,Anik Goan,Anik Gaon,Chembur

Old Bharat Nagar,Slum St,J Plot Mahada,Old Bharat Nagar,Chembur

Rajesh Furniture Work,Opp Shagun Hall,Shriram Nagar,Shriram Nagar,Chembur

Mahakali Society,Bharat Kunj,Shahtri Nagar,Shashtri Nagar,Chembur

Rahul Nagar,Aurangabad Chawl,Buddha Vihar,Rahul Nagar,Chembur

Shivaji Nagar,Lince C,Vashi Naka,Shivaji Nagar,Chembur

Azad Nagar,Ayodyanagar,Aziz Baug Road,Azad Nagar,Chembur

Sahyadri Nagar,B Near Model High School,Rcf Colony,Sahyadri Nagar,Chembur

D Line,Mangrooves,C Sector,Mankhurd

E,E1,D1,F,B Line,Market Road,D Sector Cheetacamp,Mankhurd

K1,K2 Line,Balaji Mandir Road,G Sector Cheetacamp,Mankhurd

L Line,Shiv Mandir Road,J Sector Cheetacamp,Mankhurd

F Line,School Road,K Sector Cheetacamp,Mankhurd

Merry Cottage,Borbadevi Mandir,N G Acharya Marg,Govandi,Govandi

Aryan Gawand Estate,St Round Deonar Village,Rd No 4,Deonar Village,Mankhurd

Sai Krupa Chawl,Near Padua High School,Church Road,Mankhurd Goan,Mankhurd

Triveni Eahivashi Sangh,Samrat Ashok Nagar,Shiv Mandir Marg,Samrat Ashok Nagar,Mankhurd

Bharat Nagar,Valmiki Madir,Sion Panvel Road,Mankhurd Stn,Mankhurd

Mahatama Phule Nagar,Mankhurd Railway Stn Road,Phule Nagar,Mankhurd

E Sec,K 1 Line,Mgr Road,E Sec,Cheetacamp

A Sec,D Line,Near Start Hotel,A Sec,Cheetacamp

Navnath Seva Sangh,Cheetacamp Rd,Navnath Seva Sangh,Mankhurd

Jay Bhole Nagar,Dinquarry Road,Panajarapol,Panjarapol,Chembur

R C Barrack,Inlaks Hospital,Near Lal Mithi Garden,Indira Nagar, Old Chembur Camp, Old Barrack, Shivshakti Nagar, Collector Colony,Samrat Ashok, C G Marg, R C Marg, Collector Colony,Chembur Camp,Chembur

Vatsalatai Nagar,Kurla Signal,Nr. Kurla Signal,Chembur

Subhedar Ambedkar,Lal Dongar, Near Bmc School, Dr. Ambedkar Chawl, Samarth Nagar,Near Sion Trombay Road,Suman Nagar, Lal Dongar,Chembur

Shramjivi Nagar, Saibaba Nagar, Adarsh Nagar, Shell Colony, Yashomati, Shell Colony,Shell Colony, Service Road,Thakker Bhappa Colony,Chembur

Siddharth Colony,Kn Gaikwad Marg,Near Chemburnaka,Chembur

Mumbadevi,Ahilyabai Holkar Ghatla Municipal Colony, Shramik Kamgar, Sambhaji Nagar -1,Khardeo Nagar,. 1 To 9 Anand Nagar,N G Acharya Marg, Govandi Road,Ghatla,Chembur

Mahadev Patil, Harikishan Sadan, Kamla Kishan Patil, M.S. Patil Wadi, Arvind Patil Wadi, Nagesh Patil Wadi, Khardeo Nagar,Ghatla Village,Khardeo Nagar Marg,Ghatla,Chembur

Galli No. 2, Yeshu Nagar,Shree Krishna Mitra Mandal,Chembur

Transit Camp,Opp Kamal Hotel,Chembur

Nepali Galli, Shivshakti Nagar,Collector Colony,Chembur

Shramjivi Nagar,Opp Vitthal Rukhmini Road,Ghatla Village,Chembur

Panchsheel Nagar,Tilak Nagar Road No. 3,Near Jai Ambe Kirana Stores,Chembur

Jai Ambe Ngr., Behind Raga Building,Eastern Express Highway,Opp Postal Colony,Chembur

Pandey Chawl,Near Old Hanuman Mandir,Chembur

Rajeshwari Aman Chawl,Near Laxmi Street Shell Colony,Chembur

Chawl No. 3, Lal Wadi, Near Bharat Tirth Soc.,S T Road,Maitry Park,Chembur

Islampura, Laxmi Nagar,Mukund Nagar, Vashi Naka, Mahul Road Near Railway Track, Mahul & H P Nagar Mysore Colony & S V Patel Nagar, Vashi Naka & Shivshakti Nagar, R.C.Marg,Vashinaka, Mahul,Chembur

Mukund Nagar,Sukhshanti Chawl, Utkarsh Nagar, Balaji Chawl, Nagewadi,Kadariya Nagar, Dinbandhu Chawl,Siddharth, Sambhaji Nagar Near Hanuman Mandi,P.Y.Thorat Marg,P L Lokhande Marg,Chembur

Mahatma Phule Nagar, Barve Chawl, Ramabai Colony,Satyam Galli,Vajir Baba Chawl,Raul Galli, Navchintan Buddh Vihar, New Panjabi Chawl,Jagtap Chawl, Sathe Galli,Malekarwadi,Chawl 0 To 10 Janta Nagar,V K Krishnan Menon Nagar,Bmc Quarters,P L Lokhande Marg,Chembur

Pestom Sagar,Road No.4,Near Sawaswati Dugdhalay, Opp. Krishna Pan Bidi Shop,Chembur

Rajaram Bane Marg,Laxmi Nagar, Ganesh Nagar, Ghatkopar (E)

Kamraj Nagar & Ramabai Nagar,Ghatkopar (E)

Kamraj Nagar,Ghatkopar (E)

Mohan Nagar,Vidyavihar East

Vikhroli Park Site, Varsha Nagar,Vikhroli (W)

Varsha Nagar Road,Vikhroli (W)

Bhim Nagar Road,Bhim Nagar, Kathodipada, Dayasagar, Ghatkopar (W)

Nityanand Nagar, Gautam Nagar,Ghatkopar (W)

Kirol Gaon, Vidyavuhar (W)

Chota Bhim Nagar,Lbs Road,Opp. Bikaner,Ghatkopar W

Barve Nagar, Ramji Nagar, Bhatwadi,Ghatkopar (W)

Azad Nagar, Chirag Nagar, Parshiwadi,Ghatkopar (W)

Golibar Road,Ghatkop[Ar (W)

Jai Bhim Nagar,Dindoshi,Goregaon East

Santosh Nagar,Dindoshi,Goregaon East

Mota Pada,Near Mittal College,Malad West

Valnai Colony,Near Link Road,Malad West

Somwar Bazar,,Malad West

Bhadran Nagar,S V Road,Malad West

Azmi Nagar,Malwani Gate No 7,Malad West

New Collector Compound,Malvani,Malad West

Aksa Village,Madh Marve Road,Malad West

Manori Village,Panchghar,Malad West

Malwani Church,Near Shriram Mandir,Malad West

Bmc Colony Gate No 5,Malwani,Malad West

Daruwala Compound,S V Road,Malad West

Ambujwadi,,Malad West

Rathodi / Kharodi,,Malad West

Madh,,Malad West

Makrani Pada,Rani Sati Marg,Malad East

Hanuman Nagar,Kurar,Malad East

Kranti Nagar,Kurar,Malad East

Indira Nagar,Rani Sati Marg,Malad East

Pathanwadi,,Malad East

Ambewadi,Daftari Road,Malad East

Kokni Pada - Shivaji Nagar,Kurar,Malad East

Tanaji Nagar,Dhobighat Kurar,Malad East

Bacchani Nagar,,Malad East

Pushpa Park,,Malad East

Khadakpada,,Malad East

Pimpripada,,Malad East

Gokul Nagar,,Kandivali East

Apppa Pada,,Kandivali East

Prem Nagar,Vishwkarma Road,Prem Nagar,Goregaon West

Vitbhatti,Hanuman Tekdi,Goregaon - Mulund Link Road,Vitbhatti,Goregaon East

Room No. 3, Lakhau Letha Chawl,Ram Mandir Road,Ramnagar, Bandrekarwadi,Jogeshwari East

Shankar Nagar, Vasari Hill,Near Rustomji Tower,Vasari Hill,Goregaon West

Teen Dongri,Yashwant Nagar Road,Teen Dongri,Goregaon West

Unit No. 22,Aarey Milk Colony,Unit No. 22,Goregaon East

Adarsh Nagar, Old Hill Quarter,Aarey Milk Colony,Adarsh Nagar,Goregaon East

Janjira Colony, Opposite St.Pius College,Aarey Road,Goregaon East

Unit No.30,Aarey Colony,Unit No.30,Goregaon East

Bhagat Singh Nagar No. 1,Link Road,Bhagat Singh Nagar No. 1,Goregaon West

Bhagat Singh Nagar No. 2, Tambe Gully,Link Road,Bhagat Singh Nagar No. 2,Goregaon West

Laxmi Nagar,Link Road,Laxminagar,Goregaon West

Gandhi Chawl,S.V Road,Near Nala,Goregaon West

Raidongri,Raidongri,Weh,Borivali East

Kajupada,Rikshaw Stand Road,Ganesh Cowk,Borivali East

Jai Jawan,Fci Godown Rd,Nr Masjid,Borivali East

Dadasaheb Chawl,Dattapada Rd,Rupwate Nagar,Borivali East

Kulup Wadi,Kulup Wadi,Kulup Wadi,Borivali East

Daulat Nagar,S V Road,Neharu Nagar,Borivali East

Sukurwadi,Sukurwadi,Bus Depot Sukurwadi,Borivali East

Patil House,Eksar Rd,Talepakhadi,Borivali West

Saiprasad Chawl,Shimpoli Road,Atal Smruti Uddyan,Borivali West

Ratnabai Chawl,Borsapada Road,Op. Borsapada Ho,Borivali West

Ek Dongri Chawl,Eksar Road,Gandhi Nagar,Borivali West

Valmiki Chawl And Nearby Chawl,Dn Dubey Rd,Ambawadi,Dahisar East

Padwal And Ramchandra Gurav Chawl,Babu Pednekar Road,Ketkipada,Dahisar East

Sainath Chawl,Shiv Tekdi,Dahisar East

Shiv Shankar Chawl And Durgabai Dixit Chawl,Shiv Vallabh Road,Hanuman Tekdi,Dahisar East

Jai Ganesh Rahivasi Sangh And Jai Bhavani,S.N. Dubey Road,Kokanipada,Dahisar East

Khan Compound,S.N. Dubey Road,Rawalpada,Dahisar East

Vishwakarma Chawl,Shanti Nagar Dongri,Dahisar East

Topiwala Chawl,Santosh Nagar,Dahisar East

Sadguru Chawl,Ketakipada,Dahisar East

Sai Ganesh Krupa Society,S.N.Dubey Road,Ghartanpada Road No.2,Dahisar East

Shankar Tumbade,S.N.Dubey Road,Kokanipada,Dahisar East

Balkawde Compound,Kajupada,Dahisar East

Mulla Hawaldar Chawl,Kokanipada,Dahisar East

Babli Pada,C S Road No-3,Behind Ganpati Mandir,Dahisar East

Nasir Ali Chawl,Rajesh Compound,Dahisar East

Damodar Barfe Chawl, Gharatan Pada No-2,Service Road,Nr Raj Nagar, Ghartan Pada No-2,Dahisar East

Dada Pandey & Sham Rati Yadav Chawl,Opp Awadh Vidyalay,Ketaki Pada Dharkhadi,Dahisar East

Vishnu Naik Chawl,Ovaripada,Dahisar East

Ganesh Chawl,Near N.G.Park Bldg No-4,Kokani Pada,Dahisar East

Pant Nagar,Kokani Pada,Dahisar East

Sadguru Society,Sant Muktabai Road,Rawalpada, Nr Varad Vinayak Mandir,Dahisar East

Gurukripa Chawl,Kailash Naga,Nr Ng Park,Dahisar East

Saikrupa Chawl,Suyog Nagar,Ghartanpada Road No.2,East

Sainath Rahivasi Sangh,Rawalpada,In Front Of N G Park,Dahisar East

Dahisar Gavthan,R.P. Road, Shivsena Shakha,Dahisar West

Ganapat Patil Nagar,New Link Road,I C Colony,Dahisar West

Parash Villa,Maskarans Vadi,Dahisar West

Shivaji Nagar Slum,L.M. Road,Shivaji Nagar,Dahisar West

Om Sai Welfare Society,Rto Road,Kandarpada,Dahisar West

Laljipada / Gandhi Nagar,Kandivali West

RS 557 400067 Laljipada / Sanjay Nagar,Kandivali West

Laljipada / Ekta Nagar,Kandivali West

Laljipada,Kandivali West

Abhilakh Nagar / Iraniwadi Road No.4,Kandivali West

Abhilakh Nagar,Kandivali West

Sai Nagar Kandivali West,Kandivali West

Khan Gulli, Kd Comnpound, 90Ft D.P Rd South Boundary,Kandivali West

Islam Compound, Kd Comnpound, Mg Rd North Boundary,Kandivali West

Hanuman Nagar / Ayappa Mandir,Kandivali East

Gautam Nagar, Lahugadh, Ramgadh,Kandivali East

Bhim Nagar, 12 Nal, Satara Camp, Gandhi Nagar, Nalanda Budhvihar,Kandivali East

Mahindra Compound, Damu Nagar,Kandivali East

Panchayat Samitee,Kandivali East

Laxmi Nagar, Barkiya Rama Compound And Azadwadi,Kandivali East

Sigh Estate (Part), Azadwadi,Kandivali East

Sigh Estate,Kandivali East

Narshipada / Janupada,Kandivali East

Narshipada / Durga Mata Mandir,Kandivali East

Hanuman Nagar / Balaji Inds Estate.,Kandivali East

Hanuman Nagar /Pal School,Kandivali East

Hanuman Nagar / Lokmanya Chawl,Kandivali East

Ambedkar Nagar, Poisar,Kandivali East

Donkey Compound, Indira Chowk, Poisar,Kandivali East

Shivaji Maidan, Poisar,Kandivali East

Adarsh Nagar, Poisar,Kandivali East

Ram Nagar, Poisar,Kandivali East

Bhajiwadi, Poisar,Kandivali East

Apna Nagar, Poisar,Kandivali East

Chikalwadi, Poisar,Kandivali East

Pandey Compound, Thakur Village,Kandivali East

Janupada, Thakur Village,Kandivali East

Vaibhav Nagar,Kandivali East

Bhandup Gaon

Ramngr

Ashok Ngr

Milind Nagr

Phule Nagar

Gautam Ngr

Gokhale Ngr, Chaitanya Ngr

Tirandaj Village

Morarji Compound

Panchkutir

Khindipada

Ramanagar Tanaji Wadi

Waghoba Wadi

Tulshetpada

Shashtri Nagar

Sonapur

Ceat Tire Road

Pratap Nagar

Kamble Compound

Jokhim Compound

Munshi Mahal

Maroda Hill

Lokmanya Ngr, Sarvoday Ngr

Tembhidada

Patkar Compound

Gautam Ngr

Sai Hill

Ganesh Ngr

Utkarsh Ngr 114

Shivaji Ngr

Kaju Tekadi

Kokan Nagar

Pathan Colony

Shriram Pada

Ramabai

Maharashtra Nagar

Buddhanagar

Tulshet Pada 110

Jangal Mangal Road

Bhattipada

Tagore Nagar, Group No.6&7

Ambedkar Nagar/ Utkarshnagar

Group No. 3, Majid

Hariyali Village

Group No.5, Vikroli

Station Road

Panchasheel Chawl, Surya Nagar

Chandan Ngr

Islampura

Ambewadi

Uday Nagar

Ambedkar Chowk

Hanuman Galli

Paspoli

Filter Pada

Indira Nagar -3,Behind Mehul Talkies,J.N. Road,Mulund West

Indira Nagar -2, J.N. Road,Behind Mehul Talkies,J.N. Road,Mulund West

Indira Nagar -1, J.N. Road,Near Church,J.N. Road,Mulund West

Amar Nagar, Darga Road, Guru Govindsing, Pawar Chawl, Mulund Colony,Darga Road,Mulund West

Ramgad, Gosala Road,Goshala Road,Mulund West

Vijay Nagar,J Road,Mulund West

New Rhaul Nagr Mulund Colony,,Mulund West

Ashok Nagar Opp Hanuman Mandir, Ashok Nagar, S.N. Road,Dumping Road,Mulund West

Babu Jagjivan Ram Nagar,Dumping Road,Mulund West

Gauni Pada,Nahur Road,Dumping Road,Mulund West