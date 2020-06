Coronavirus in Kalyan-Dombivli: Full list of COVID-19 containment zones issued by Kalyan-Dombivli Municipal Corporation (KDMC) as of June 7

Maharashtra on Saturday reported 120 deaths, including 58 in Mumbai, due to COVID-19, taking the overall number of fatalities to 2,969, state Health department said.

The number of coronavirus cases spiked by 2,739 to 82,968, it said. The recovery rate for Maharashtra, which has the highest case load in the country, now stands at 45.06 per cent and the fatality rate at 3.57 per cent, an official statement said. A total of 2,234 patients were discharged in the day, taking the number of the recovered cases to 37,390, it said.

Meanwhile, Kalyan-Dombivli reported 71 new COVID-19 cases on Saturday. Three people from Dombivali also succumbed to the infection, taking the death toll to 37.

Here is a list of containment zones in Kalyan and Dombivli:

