 Ganpati Aarti Lyrics: गणपती आरती Guide For Ganesh Chaturthi 2026 In Marathi And Hindi, Powerful Mantras, Shlokas
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Ganpati Aarti Lyrics: गणपती आरती Guide For Ganesh Chaturthi 2026 In Marathi And Hindi, Powerful Mantras, Shlokas

Ganesh Chaturthi celebrations are incomplete without the traditional aarti, which is performed with devotion after the Ganpati puja. From the much-loved Sukhkarta Dukhharta to Shendur Lal Chadhayo, these aartis bring together family members and devotees in prayer and celebration. Here is a complete guide to some of the most commonly recited aartis and prayers during Ganeshotsav 2026.

FPJ Web DeskUpdated: Sunday, September 13, 2026, 12:18 PM IST
Ganpati Aarti Lyrics: गणपती आरती Guide For Ganesh Chaturthi 2026 In Marathi And Hindi, Powerful Mantras, Shlokas
Ganpati Aarti Lyrics: गणपती आरती Guide For Ganesh Chaturthi 2026 In Marathi And Hindi, Powerful Mantras, Shlokas |

Ganesh Chaturthi celebrations are incomplete without the traditional aarti, which is performed with devotion after the Ganpati puja. From the much-loved Sukhkarta Dukhharta to Shendur Lal Chadhayo and other devotional prayers, these aartis bring together family members and devotees in prayer and celebration. Here is a complete guide to some of the most commonly recited aartis and prayers during Ganeshotsav 2026.

1. Sukhkarta Dukhharta

Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi
Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi
Sarvangi Sundar Uti Shendurachi
Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi

Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti
Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti

Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra
Chandanaachi Uti Kumkumkeshara
Hirejadit Mukut Shobhato Bara
Runjhunati Nupure Charani Ghagriya

Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti
Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti

Lambodar Pitaambar Phanivarvandana
Saral Sond Vakratunda Trinayana
Das Ramacha Vat Pahe Sadana
Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana

Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti
Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti

2. Shendur Lal Chadhayo Aarti

Shendur Lal Chadhayo Achchha Gajmukhko
Dondil Lal Biraje Sut Gaurihar Ko
Hath Liye Gud Laddu Sai Survar Ko
Mahima Kahe Na Jay Lagat Hoo Pad Ko

Jai Dev Jai Dev
Jai Jai Shri Ganraj Vidhyasukhdata
Dhanya Tumara Darshan Mera Man Ramata

Jai Dev Jai Dev

Bhabhagat Se Koi Sharanagat Ave
Santat Santat Sabhi Bharpur Pave
Aise Tum Maharaj Moko Ati Bhave
Gosavinandan Nishidin Gun Gave

Jai Dev Jai Dev
Jai Jai Shri Ganraj Vidhyasukhdata
Dhanya Tumara Darshan Mera Man Ramata

Jai Dev Jai Dev

3. Shankarachi Aarti

Lavathavati Vikrala Brahmandi Mala
Vishe Kantha Kala Trinetri Jwala
Lavanya Sundara Mastaki Bala
Tethuniya Jala Nirmala Vahe Jhulajhula

Jai Deva Jai Deva Jai Shri Shankara
Aarti Ovalu Tuja Karpuragaura

Karpuragaura Bhola Nayani Vishala
Ardhangi Parvati Sumananchya Mala
Vibhutiche Udhalana Shitikantha Nila
Aisa Shankar Shobhe Umavelhala

Jai Deva Jai Deva Jai Shri Shankara
Aarti Ovalu Tuja Karpuragaura

Devi Daityi Sagaramanthana Pai Kele
Tyamaji Avachita Halahala Je Utile
Te Tva Asurapane Prashana Kele
Nilakantha Nama Prasiddha Jhale

Jai Deva Jai Deva Jai Shri Shankara
Aarti Ovalu Tuja Karpuragaura

Vyaghrambara Phanivardhara Sundara Madanari
Panchanana Manamohana Munijana Sukhakari
Shatakotiche Beej Vache Uchchari
Raghukulatilaka Ramadasa Antari

Jai Deva Jai Deva Jai Shri Shankara
Aarti Ovalu Tuja Karpuragaura

4. Durge Durghat Bhari

Durge Durghat Bhari Tujvin Sansarin
Anaath Anaathen Ambe Karuna Vistaari
Vaari Vaari Janmamarnaate Vaari
Haari Padlo Aata Sankat Nivari

Jaya Devi Jaya Devi Mahishasurmathini
Survarishwarvarde Taarak Sanjeevani

Jaya Devi Jaya Devi

Tribhuvanbhuvani Pahaata Tujh Aysi Naahi
Chaari Shramle Parantu Na Bolve Kaahi
Saahi Vivad Karita Padle Pravahi
Te Tun Bhaktanlaagi Paavsi Lavlaahi

Jaya Devi Jaya Devi

Prasannavadane Prasanna Hosi Nijdasa
Kleshapasuni Sodvi Todin Bhavpasha
Ambe Tujvaachun Kon Purvil Asha
Narhari Tallin Jhala Padpankaj Lesha

Jaya Devi Jaya Devi

5. Ghalin Lotangan

Ghalin lotangan vandin charan
Dolyani pahin rup tujhe
Deva Preme alingan anande pujin
Bhave ovaleen mhane nama

Twame mata cha Pita twamev
Twamev bandhusch sakha twamev
Twamev Vidhya dravinam twamev
Twamev sarwam mam dev dev

Kayena vacha manasendriyenva
Buddhayatmna va prakrutiswabhavat
Karomi yadhyat sakalam parasmai
Narayanayeti samarpayami

Achyutam keshavam ramnarayanam

krushanadamodaram vasudevam bhaje
Shridharam Madhavam gopikavallabham
Janaki nayakam ramchandra bhaje

Hare ram hare ram ram ram hare hare
Hare krishna hare krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare ram hare ram ram ram hare hare
Hare krishna hare krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare ram hare ram ram ram hare hare
Hare krishna hare krishna Krishna Krishna hare hare

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