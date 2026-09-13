Ganpati Aarti Lyrics: गणपती आरती Guide For Ganesh Chaturthi 2026 In Marathi And Hindi, Powerful Mantras, Shlokas

Ganesh Chaturthi celebrations are incomplete without the traditional aarti, which is performed with devotion after the Ganpati puja. From the much-loved Sukhkarta Dukhharta to Shendur Lal Chadhayo and other devotional prayers, these aartis bring together family members and devotees in prayer and celebration. Here is a complete guide to some of the most commonly recited aartis and prayers during Ganeshotsav 2026.
1. Sukhkarta Dukhharta
Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi
Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi
Sarvangi Sundar Uti Shendurachi
Kanti Jhalke Mal Mukataphalaanchi
Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti
Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti
Ratnakhachit Phara Tujh Gaurikumra
Chandanaachi Uti Kumkumkeshara
Hirejadit Mukut Shobhato Bara
Runjhunati Nupure Charani Ghagriya
Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti
Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti
Lambodar Pitaambar Phanivarvandana
Saral Sond Vakratunda Trinayana
Das Ramacha Vat Pahe Sadana
Sankati Pavave Nirvani Rakshave Survarvandana
Jaidev Jaidev Jai Mangal Murti
Darshan Maatre Man: Kaamna Phurti
2. Shendur Lal Chadhayo Aarti
Shendur Lal Chadhayo Achchha Gajmukhko
Dondil Lal Biraje Sut Gaurihar Ko
Hath Liye Gud Laddu Sai Survar Ko
Mahima Kahe Na Jay Lagat Hoo Pad Ko
Jai Dev Jai Dev
Jai Jai Shri Ganraj Vidhyasukhdata
Dhanya Tumara Darshan Mera Man Ramata
Jai Dev Jai Dev
Bhabhagat Se Koi Sharanagat Ave
Santat Santat Sabhi Bharpur Pave
Aise Tum Maharaj Moko Ati Bhave
Gosavinandan Nishidin Gun Gave
Jai Dev Jai Dev
Jai Jai Shri Ganraj Vidhyasukhdata
Dhanya Tumara Darshan Mera Man Ramata
Jai Dev Jai Dev
3. Shankarachi Aarti
Lavathavati Vikrala Brahmandi Mala
Vishe Kantha Kala Trinetri Jwala
Lavanya Sundara Mastaki Bala
Tethuniya Jala Nirmala Vahe Jhulajhula
Jai Deva Jai Deva Jai Shri Shankara
Aarti Ovalu Tuja Karpuragaura
Karpuragaura Bhola Nayani Vishala
Ardhangi Parvati Sumananchya Mala
Vibhutiche Udhalana Shitikantha Nila
Aisa Shankar Shobhe Umavelhala
Jai Deva Jai Deva Jai Shri Shankara
Aarti Ovalu Tuja Karpuragaura
Devi Daityi Sagaramanthana Pai Kele
Tyamaji Avachita Halahala Je Utile
Te Tva Asurapane Prashana Kele
Nilakantha Nama Prasiddha Jhale
Jai Deva Jai Deva Jai Shri Shankara
Aarti Ovalu Tuja Karpuragaura
Vyaghrambara Phanivardhara Sundara Madanari
Panchanana Manamohana Munijana Sukhakari
Shatakotiche Beej Vache Uchchari
Raghukulatilaka Ramadasa Antari
Jai Deva Jai Deva Jai Shri Shankara
Aarti Ovalu Tuja Karpuragaura
4. Durge Durghat Bhari
Durge Durghat Bhari Tujvin Sansarin
Anaath Anaathen Ambe Karuna Vistaari
Vaari Vaari Janmamarnaate Vaari
Haari Padlo Aata Sankat Nivari
Jaya Devi Jaya Devi Mahishasurmathini
Survarishwarvarde Taarak Sanjeevani
Jaya Devi Jaya Devi
Tribhuvanbhuvani Pahaata Tujh Aysi Naahi
Chaari Shramle Parantu Na Bolve Kaahi
Saahi Vivad Karita Padle Pravahi
Te Tun Bhaktanlaagi Paavsi Lavlaahi
Jaya Devi Jaya Devi
Prasannavadane Prasanna Hosi Nijdasa
Kleshapasuni Sodvi Todin Bhavpasha
Ambe Tujvaachun Kon Purvil Asha
Narhari Tallin Jhala Padpankaj Lesha
Jaya Devi Jaya Devi
5. Ghalin Lotangan
Ghalin lotangan vandin charan
Dolyani pahin rup tujhe
Deva Preme alingan anande pujin
Bhave ovaleen mhane nama
Twame mata cha Pita twamev
Twamev bandhusch sakha twamev
Twamev Vidhya dravinam twamev
Twamev sarwam mam dev dev
Kayena vacha manasendriyenva
Buddhayatmna va prakrutiswabhavat
Karomi yadhyat sakalam parasmai
Narayanayeti samarpayami
Achyutam keshavam ramnarayanam
krushanadamodaram vasudevam bhaje
Shridharam Madhavam gopikavallabham
Janaki nayakam ramchandra bhaje
Hare ram hare ram ram ram hare hare
Hare krishna hare krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare ram hare ram ram ram hare hare
Hare krishna hare krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare ram hare ram ram ram hare hare
Hare krishna hare krishna Krishna Krishna hare hare