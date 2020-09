Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on September 8

Madhya Pradesh on Tuesday recorded 1,864 new COVID-19 cases, taking the total count of infections in the state to 77,323, health officials said.

With 20 fatalities, the cumulative toll went up to 1,609, they said.

At 4,239, Indore has the highest number of active cases in the state while Gwalior and Bhopal have 1,826 and 1,773 such cases, respectively, officials said.

The state now has 6,189 active containment zones.

A total of 13,358 COVID-19 cases and 215 fatalities have been reported so far since the beginning of this month.

Coronavirus figures in MP are as follows: Total cases 77,323, new cases 1,864, death toll 1,609, recovered 58,509, active cases 17,205, total number of tested people 15,63,953.

Here is a list of reported cases in Indore as issued by the health department on September 8:

1. Shiv Vilas Palace- 1

2. Sitlamata Gali Kodariya- 2

3. Mazda Park Kodariya- 1

4. Narmada Project Colony- 1

5. Shikharji Dream Talawali Chanda - 2

6. Om Sai Ram Colony Rau - 1

7. Baba Farid Nagar- 1

8. Shri Yantra Nagar- 1

9. Near Vaishnav Dham Mandir Bypass Road - 5

10. Rana Colony- 1

11. Antim Chouraha- 1

12. Krishi Vihar - 1

13. Chitawad Road- 2

14. Peace Point Colony - 1

15. Chhota Sarafa - 2

16. Bhawanipur Colony - 2

17. Hig Colony - 1

18. Pipliya - 1

19. Shanti Nagar - 1

20. Prince Nagar - 1

21. Patel Nagar - 1

22. Village Shipra - 3

23. Harsola - 1

24. Bhagirath Colony Dhar Naka - 1

25. Gurukul Colony Rau - 1

26. Sai Shakti Nagar Rau - 1

27. Village Banediya Depalpur - 1

28. Gulmohar Colony- 1

29. Omaxe City Balya Kheda - 2

30. Kanadiya - 4

31. Bank Colony - 1

32. Shrinath Colony Mhow Gaon - 1

33. Teli Bakhal - 3

34. Laxmipuri Colony - 1

35. Swastik Nagar - 1

36. Shakti Nagar - 1

37. Ashish Nagar - 1

38. Patrakar Colony - 1

39. Ashirwad Villa Nipania - 1

40. Gaurav Nagar - 1

41. Agrasen Nagar - 1

42. Scheme 134 - 1

43. Royal Bunglow - 2

44. Indralok Colony - 2

45. Bicholi Mardana - 5

46. Ahirkhedi - 1

47. Shyam Nagar Anex - 1

48. Jaora Compound - 1

49. Shri Krishna Avenue Limbodi - 1

50. Khudel - 1

51. Sampat Hills- 1

52. Gram Piwday - 1

53. Chhatra Chhaya Colony - 1

54. Anand Nagar Chitawad - 1

55. Vinay Nagar - 3

56. Rajendra Nagar - 1

57. Ramchandra Nagar - 3

58. Indrapuri Colony Bhawarkuan - 1

59. Silver Palace Colony - 1

60. Dhanvantri Nagar - 1

61. Vidhya Nagar - 2

62. VIP Paraspar Nagar - 1

63. Sukhdev Vihar Colony - 1

64. Pipliyahana - 1

65. Dhar Road Sirpur- 1

66. Alankar Palace Colony- 1

67. Sanvid Nagar- 1

68. Shalimar Township- 2

69. Pipliya Rao- 4

70. Brijeshwari Nx- 1

71. Betma- 1

72. Bicholi Hapsi- 1

73. Rambali Nagar Kila Maidan- 1

74. Sachidanand Nagar - 1

75. Sapna Sangeeta - 2

76. Mahadev Totla Nagar- 1

77. Kampel- 1

78. Scheme 94- 1

79. Suryadev Nagar - 2

80. Yadav Nand Nagar- 1

81. Nagin Nagar - 2

82. Sindoda (Pin 453001) - 1

83. Khatipura - 2

84. Mr 10 Chouraha - 1

85. Anjani Nagar - 2

86. Shubham Nagar - 1

87. Kalibillod Betma - 3

88. Kachi Mohalla - 1

89. Agrawal Nagar - 4

90. Paliwal Nagar - 2

91. Alok Nagar - 1

92. Aranya Nagar - 1

93. Vandana Nagar - 2

94. Shree Nagar Main - 2

95. Chhota Bangarda- 2

96. Scheme 78- 1

97. Gulab Bagh Colony - 1

98. Shri Ram Nagar - 1

99. Ashok Nagar - 2

100. Mahesh Yadav Nagar Banganga - 1

101. Guru Nanak Colony - 1

102. Kalyan Sampat Garden, Bicholi - 1

103. Kanadiya Road - 1

104. Sterling Skyline - 3

105. Subhash Nagar - 1

106. Shubham Residency Bijalpur - 3

107. Apollo DB City - 1

108. South Tukoganj - 1

109. Durga Nagar/new Durga Nagar - 1

110. Raj Nagar - 1

111. Subhash Marg - 1

112. Chhatribagh - 1

113. Biyabani - 1

114. Badi Gwaltoli - 1

115. Parsavnath Nagar Rto Road - 1

116. Tejpur Gadbadi - 1

117. Rukmani Nagar - 2

118. Sangam Nagar - 1

119. Smriti Nagar Chhota Bangarda - 1

120. Old Palasia - 5

121. Tilak Path Ram Bagh - 3

122. Vaibhav Nagar - 1

123. Mahalaxmi Nagar - 5

124. Budhi Barlai -1

125. DRP Line - 2

126. Kamla Nehru Nagar- 1

127. Goyal Nagar - 1

128. Sindhi Colony - 1

129. Shiv Shakti Nagar - 1

130. LIG Indore - 1

131. Krishna Bagh Colony - 1

132. Race Course Road - 3

133. MYH Campus - 1

134. Shree Nagar Extension - 1

135. Nanda Nagar - 5

136. Bhagirathpura - 1

137. Hukumchand Colony - 1

138. Dwarikapuri - 2

139. MIG Colony - 1

140. Manorama Ganj - 3

141. Somnath Ki Chal - 1

142. Sukhliya - 5

143. Khatiwala Tank - 2

144. Maple Woods- 1

145. Veer Sawarkar Nagar - 1

146. Prem Nagar - 1

147. Marimata - 1

148. Chhatripura- 1

149. Bairathi Colony - 3

150. Pardesipura - 1

151. Noorani Nagar - 1

152. Tilak Nagar - 2

153. Shikshak Nagar- 7

154. Raj Mahal Colony - 6

155. Scheme 71 - 3

156. Musakhedi - 2

157. Gumashta Nagar - 2

158. Vijay Nagar - 14

159. Raj Mohalla - 1

160. Juna Risala - 1

161. Malharganj- 1

162. Palhar Nagar- 1

163. Sudama Nagar- 12

164. Azad Nagar - 1

165. Khajrana - 2

Places not of Indore-19

Total - 304