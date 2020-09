Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on September 3

Madhya Pradesh on Thursday reported the highest single-day rise of 1,672 new coronavirus cases, which pushed the state's infection count to 68,586. A total of 1,091 people were discharged during the day, taking the count of recoveries in the state to 52,215.

At 259, Indore reported the highest number of cases in the day in the state. Indore's total count of cases reached 13,752, while the death toll stood at 406. At 3,849, Indore has the highest number of active cases in the state.

The coronavirus figures in Madhya Pradesh are as follows: Total cases 68,586, new cases 1,672, death toll 1,483, recovered 52,215, active cases 14,888, people tested so far 14,43,477.

Here is a list of reported cases in Indore as issued by the health department on September 3:

1 BASANTPURI COLONY 1

2 KANWAR COLONY 1

3 SIMRAN SUNSHINE NIPANIA 1

4 BADA RAWLA 2

5 KSHIR SAGAR COLONY 3

6 BANGLA COLONY 2

7 NEAR SBJ CBCC HOSPITAL 1

8 AMAR NAGAR 1

9 TIRUMALA TOWN 1

10 LAL GHATI 1

11 PARIHAR COLONY 1

12 PUMARTH MEADOWS 1

13 SANSKRITI PARADISE RAU 1

14 VILLAGE DARJIKARADIYA 1

15 SDM ROAD 1

16 VILLAGE RATANKHEDI 1

17 ASHA NAGAR 1

18 GOVIND SINGH COLONY 1

19 ANAND VALLEY APARTMENT 4

20 ASHAPURA MHOW 1

21 SUKHNIWAS DHAM 1

22 CORAL PALACE 1

23 GULAB COLONY 1

24 COUNTY PLANET 1

25 VILLAGE TARANA SANWER 1

26 NEAR SITLAMATA MANDIR TALAI NAKA 9

27 SIMROL 1

28 SHANTI NAGAR 1

29 SALE TAX COLONY 1

30 PARAMVIHAR COLONY 1

31 PARASHAR NAGAR 1

32 SITA BAGH COLONY 1

33 BUILDERS COLONY 1

34 PURNITA COLONY 1

35 PREMIUM PARK SANWER ROAD 1

36 PIGDAMBER 1

37 SARTHAK GALAXY RAU 1

38 KANADIYA 3

39 KARUNA SAGAR 1

40 PRINCE CITY COLONY 1

41 BIJASAN ROAD 1

42 JAI HIND NAGAR 1

43 LAXMIPURI COLONY 1

44 LIFE CARE HOSPITAL 1

45 ATLANTA AURA NIPANIA 1

46 MHOW 3

47 MITRA BANDHU NAGAR 1

48 AHILYA MATA COLONY 2

49 MALIPURA JUNI INDORE 1

50 MAHAL KACHEHRI RAOJI BAZAR 1

51 VIGYAN NAGAR 1

52 BADA GANPATI 1

53 KRISHNA NAGAR 3

54 NEEMA NAGAR 1

55 GOPUR COLONY 1

56 ASHIRWAD VILLA NIPANIA 1

57 BHAWARKUAN 1

58 DUTT NAGAR 1

59 KALINDI MID TOWN 1

60 BHAGORA MHOW 1

61 BIJALPUR 1

62 TAMBOLI MOHALLA BETMA 1

63 SUVIDHI NAGAR 1

64 SHRI KRISHNA AVENUE LIMBODI 2

65 CHHATRAPATI SHIVAJI NAGAR 1

66 GRAM KUMEDI 2

67 SHANTI NIKETAN COLONY 1

68 SUYASH VIHAR COLONY 1

69 TREASURE TOWN 1

70 UNIQUE HOSPITAL 1

71 PRAGATI VIHAR BICHOLI HAPSI 1

72 VINAY NAGAR 1

73 RAJENDRA NAGAR 1

74 TREASURE FANTASY 3

75 INDRAPURI COLONY BHAWARKUAN 4

76 AB ROAD 1

77 SAI VIHAR COLONY RAU 1

78 VIP PARASPAR NAGAR 1

79 DALIYA BAZAR 1

80 GRANDE EXOTICA TOWNSHIP 1

81 PALAKHEDI 1

82 MANGAL NAGAR 3

83 SANVID NAGAR 1

84 PIPLIYA RAO 1

85 VISHWAKARMA NAGAR 1

86 KISHANGANJ HARSOLA 2

87 KHAN COLONY MHOW 5

88 SHIVKANTH NAGAR 2

89 SCHEME 54 2

90 CASA GREENS TALAWALI CHANDA 1

91 AMRIT PALACE NIPANIYA 1

92 SAKET NAGAR 1

93 MAHADEV TOTLA NAGAR 1

94 SURYADEV NAGAR 1

95 KHATIPURA 1

96 SUKHDEV NAGAR 2

97 ARADHANA NAGAR 1

98 KACHI MOHALLA 1

99 MANPUR 1

100 VANDANA NAGAR 1

101 RAJIV AAWAS VIHAR 1

102 SAMAJWADI INDIRA NAGAR 1

103 SCHEME 78 1

104 BANGANGA 2

105 JANKI NAGAR 2

106 SHRI RAM NAGAR 1

107 ASHOK NAGAR 1

108 MALI MOHALLA 1

109 SHANTI NAGAR MHOW GAON 2

110 Y N ROAD TUKOGANJ 1

111 JUNA TUKOGANJ 1

112 MANAVTA NAGAR 4

113 BRIJ VIHAR COLONY SIDDHIPURAM 1

114 BHAGAT SINGH NAGAR 1

115 SUBHASH NAGAR 1

116 SOUTH TUKOGANJ 3

117 LUNIYAPURA MHOW 6

118 CAT ROAD RAU 1

119 RAJ NAGAR 1

120 CHHATRIBAGH 1

121 USHA NAGAR 2

122 NEW PALASIA 1

123 CHANDRA NAGAR 1

124 GANGA COLONY 1

125 KUMHAR KHADI 1

126 RUKMANI NAGAR 1

127 SANGAM NAGAR 1

128 PANCHSHIL NAGAR 1

129 MANIK BAGH ROAD 1

130 OLD PALASIA 1

131 MANISH PURI 1

132 VAIBHAV NAGAR 1

133 ADARSH INDIRA NAGAR 1

134 YADAV MOHALLA MHOW 1

135 MAHALAXMI NAGAR 1

136 DRP LINE 1

137 REVENUE COLONY 1

138 GOYAL NAGAR 1

139 GANESH DHAM 1

140 BAJRANG NAGAR 1

141 IMLI BAZAR 1

142 PANCHAM KI PHEL-MALWA MILL 3

143 SAIMS CAMPUS 3

144 USHA NAGAR EXT 1

145 SAJAN NAGAR 4

146 SHIV SHAKTI NAGAR 1

147 SILICON CITY 2

148 MG ROAD INDORE 2

149 MAIN STREET MHOW 1

150 AIRPORT ROAD 2

151 KATJU COLONY 1

152 SAMPAT FARMS 1

153 TRIVENI COLONY 1

154 CRP LINE 1

155 BHAGIRATHPURA 2

156 SAWARIYA NAGAR 1

157 DWARIKAPURI 1

158 RAJWADA 1

159 LOKMANYA NAGAR 1

160 SIDDHARTH NAGAR 4

161 MANORAMA GANJ 3

162 GORI NAGAR, DEEN DAYAL NAGAR-SUKHLIYA 5

163 CANTT AREA MHOW 5

164 GANDHI NAGAR 1

165 MGM BOYS HOSTEL 3

166 SHIVAJI NAGAR 1

167 NEW MALVIYA NAGAR/MALVIYA NAGAR 1

168 BHOLARAM USTAD MARG 1

169 LAKSHYA VIHAR 1

170 ROOP RAM NAGAR 1

171 JAIL ROAD 1

172 SWAMI DAYANAND NAGAR 1

173 PARDESIPURA 1

174 BENGALI SQUARE 1

175 PALSIKAR COLONY 1

176 BHAKT PRAHLAD NAGAR/CHHATRIBAGH 4

177 NAVLAKHA 2

178 NARAYAN BAGH 2

179 SCHEME 71 3

180 MAYUR NAGAR-MUSAKHEDI 1

181 GUMASHTA NAGAR 1

182 VIJAY NAGAR 4

183 NEHRU NAGAR 1

184 SIKANDERABAD COLONY 1

185 SADAR BAZAR 2

186 MALHARGANJ 3

187 MURAI MOHALLA-CHHAWNI 1

188 SUDAMA NAGAR 15

189 KHAJRANA 3