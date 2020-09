Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on September 25

Madhya Pradesh on Friday reported 2,227 new coronavirus cases, pushing its case count to 1,17,588, the health departmentsaid.

The death toll in the state due to the pandemic went up to 2,152 with 30 fatalities in the past 24 hours, it said in a statement in the evening.

Coronavirus figures of MP are as follows: Total cases 1,17,588, new cases 2,227, death toll 2,152, recovered 93,238, active cases 22,198, total number of people tested 19,29,748.

Here is a list of reported cases in Indore as issued by the health department on September 25:

1. Raunak Pratham Paradise - 3

2. Mayur Hospital - 2

3. Takshila Colony - 2

4. Dwarkamai Boys Hostel - 1

5. Gurudar Nagar - 1

6. Rajlaxmi Colony - 1

7. Sagar Mandi - 1

8. Professor Colony - 1

9. Sudama Nagar - 13

10. Mansi Palace Appt, Mog Line, Scheme 71 - 13

11. Khajrana - 9

12. Dwarikapuri - 9

13. South Tukoganj - 9

14. Saket Nagar - 8

15. Scheme 54 - 8

16. Sunder Nagar - 7

17. Vishnupuri Nx - 7

18. Palhar Nagar - 6

19. Malharganj - 6

20. Choithram Hospital - 6

21. Khatiwala Tank - 5

22. Mhow - 5

23. Bhawanipur Colony - 5

24. Vijay Nagar - 4

25. Palsikar Colony - 4

26. Sukhliya - 4

27. Bhagirathpura - 4

28. Airport Road - 4

29. Alok Nagar - 4

30. Sukhdev Nagar - 4

31. Scheme 94 - 4

32. Silver Springs - 4

33. Bijalpur - 4

34. Shrikant Palace - 4

35. Gumashta Nagar - 3

36. Musakhedi - 3

37. Raj Mahal Colony - 3

38. Vidhya Palace - 3

39. Jai Bhavani Nagar - 3

40. Sheetal Nagar, Banganga - 3

41. New Palasia - 3

42. Vaishali Nagar - 3

43. Lalaram Nagar - 3

44. Ramchandra Nagar - 3

45. Rajendra Nagar - 3

46. Bhagwandeen Nagar - 3

47. Shanti Niketan Colony - 3

48. Pipliya Kumar - 3

49. Bicholi Mardana - 3

50. RNT Marg - 3

51. Swastik Nagar - 3

52. Kodariya - 3

53. Navlakha - 2

54. Narsingh Bazar - 2

55. Satyadev Nagar - 2

56. Shivaji Nagar - 2

57. Manorama Ganj - 2

58. MIG Colony - 2

59. Nanda Nagar - 2

60. Shree Nagar Extension - 2

61. Kanchan Bag - 2

62. Geeta Nagar - 2

63. Prajapat Nagar - 2

64. Triveni Colony - 2

65. LIG Indore - 2

66. Usha Nagar Ext - 2

67. Silver Oaks Colony- 2

68. Old Palasia - 2

69. Manik Bagh Road - 2

70. Panchshil Nagar - 2

71. Clerk Colony - 2

72. Kalyan Sampat Garden, Bicholi - 2

73. Banganga - 2

74. Gawli Palasia (Pin 453441) - 2

75. Gautampura - 2

76. Paliwal Nagar - 2

77. Vidur Nagar - 2

78. Kesar Bagh - 2

79. Shalimar Township - 2

80. Alankar Palace Colony - 2

81. Scheme 114 Lasudia - 2

82. Sukhdev Vihar Colony - 2

83. Raja Bagh Colony Lal Bagh - 2

84. VIP Paraspar Nagar - 2

85. South Harsiddhi - 2

86. Victoria Urbane 12 Park Road - 2

87. Jaora Compound - 2

88. Shyam Nagar Anex - 2

89. Mahesh Guard Line - 2

90. Babu Murai Colony - 2

91. Manushree Nagar - 2

92. Shanti Nagar - 2

93. Sarafa Bazar - 2

94. Near Gk Hospital - 2

95. Sanwer Road - 2

96. Paricharika Nagar - 2

97. Chetan Nagar - 2

98. Mamta Nagar - 2

99. Near Suyash Hospital - 2

100. Shahid Bhagat Singh Colony - 2

101. Ranipura - 1

102. Tanjim Nagar - 1

103. Juni Indore - 1

104. Siddhipuram Colony - 1

105. Raj Mohalla - 1

106. Nehru Nagar - 1

107. South Gadra Khedi - 1

108. Ambikapuri/Ambikapur Ext - 1

109. Saifee Nagar - 1

110. Sneh Nagar - 1

111. Scheme No 51 - 1

112. Prem Nagar - 1

113. Ganesh Nagar, Khandwa Road - 1

114. Palace Colony Manik Road - 1

115. Panch Murti Nagar - 1

116. Sai Gangotri Vihar - 1

117. Ratlam Kothi - 1

118. Kanyakunj - 1

119. Loknayak Nagar - 1

120. Moon Palace Colony - 1

121. Panchwati Nagar - 1

122. SCH 103 Kesar Bagh Road - 1

123. Race Course Road - 1

124. Balda Colony Mhow Naka - 1

125. Silicon City - 1

126. Khan Colony - 1

127. Bajrang Nagar - 1

128. Sindhi Colony - 1

129. Kalani Nagar - 1

130. Mahalaxmi Nagar - 1

131. Tilak Path Ram Bagh - 1

132. Ashoka Colony - 1

133. Smriti Nagar Chhota Bangarda - 1

134. Pragati Nagar - 1

135. Sangam Nagar - 1

136. Parsavnath Nagar RTO Road - 1

137. Badi Gwaltoli - 1

138. Shankar Bagh - 1

139. Usha Nagar - 1

140. Chhatribagh - 1

141. Subhash Marg - 1

142. Mahaveer Nagar - 1

143. Apollo DB City - 1

144. Medanta Hostel - 1

145. Mishra Nagar - 1

146. Malganj - 1

147. Bhagat Singh Nagar - 1

148. Brij Vihar Colony Siddhipuram - 1

149. Abhinandan Nagar - 1

150. Prince Yashwant Road - 1

151. Mukherji Nagar - 1

152. Sanchar Nagar Extension - 1

153. Palda - 1

154. Chitawad Kakad - 1

155. Ashok Nagar - 1

156. Janki Nagar - 1

157. Chhota Bangarda - 1

158. Aranya Nagar - 1

159. Vishwas Nagar Banjari Mhow - 1

160. Agrawal Nagar - 1

161. Mangliya - 1

162. Ram Nagar Musakhedi - 1

163. Anjani Nagar - 1

164. Manbhavan Nagar - 1

165. Military Hospital Mhow - 1

166. Nagin Nagar - 1

167. Sapna Sangeeta - 1

168. Davv Campus - 1

169. Rambali Nagar Kila Maidan - 1

170. Vasant Vihar Colony - 1

171. Greater Brijeshwari - 1

172. Sainath Colony - 1

173. Betma - 1

174. Shivdham Colony Limbodi - 1

175. Kishanganj Harsola - 1

176. Pipliya Rao - 1

177. Satyam Vihar Colony - 1

178. Sanvid Nagar - 1

179. Adarsh Nagar - 1

180. Palakhedi - 1

181. Grande Exotica Township - 1

182. Indira Gandhi Nagar - 1

183. Sai Vihar Colony Rau - 1

184. Shreeji Valley Bicholi Mardana - 1

185. Dhanvantri Nagar - 1

186. Lasudia - 1

187. Silver Palace Colony - 1

188. AB Road - 1

189. Vinay Nagar - 1

190. Dream City Talawali Chanda - 1

191. Residency Area - 1

192. Treasure Town - 1

193. Vasudev Nagar - 1

194. Maharana Pratap Nagar - 1

195. Silver Lake - 1

196. Chandravati Ganj - 1

197. Shankar Nagar - 1

198. Precanco Colony - 1

199. Chhatrapati Shivaji Nagar - 1

200. Shri Ram Nagar Dhar Naka Mhow - 1

201. Simrol Road - 1

202. Vishnupuri Colony - 1

203. Barfani Dham - 1

204. Seva Sardar Nagar - 1

205. Dutt Nagar - 1

206. Avantika Nagar - 1

207. Lahiya Colony - 1

208. Naliya Bakhal - 1

209. New Rani Bagh Nx - 1

210. Dhar Road - 1

211. Gyan Sagar Apartment - 1

212. Chikitsak Nagar - 1

213. RR Cat Colony - 1

214. Shubh City Palda - 1

215. Kanadiya - 1

216. Sarthak Galaxy Rau - 1

217. Shantinath Puri Colony - 1

218. Sanghi Street Mhow - 1

219. Medanta Hospital - 1

220. Sai Baba Nagar - 1

221. Harsola - 1

222. Om Vihar Colony - 1

223. Kasturba Nagar - 1

224. Parashar Nagar - 1

225. Coral Palace - 1

226. Parihar Colony - 1

227. Anudeshak Nagar - 1

228. Bada Sarafa - 1

229. Vaibhav Nagar Ext - 1

230. Pawan Dham Colony - 1

231. Goya Colony - 1

232. Near Apple Hospital - 1

233. Silver Star City Rau - 1

234. Dharampuri - 1

235. Sitlamata Colony Rau - 1

236. Goyal Avenue Nipania - 1

237. Tigariya Badshah - 1

238. Century Park - 1

239. Near Synergy Hospital - 1

240. Near Robert Nursing Home - 1

241. Barua Colony - 1

242. Rani Sati Colony - 1

Places Not Of Indore-11, No Proper Address-4

Total : 479