Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on September 14

With the highest single-day spike of 386 new COVID-19 cases on Monday, Indore has reported total 17,547 cases, said the office of the Chief Medical Officer (CMO) in a bulletin.

With four more fatalities reported yesterday, the death toll reached 467 in Indore.

Madhya Pradesh on Monday recorded the highest single-day spike of 2,483 coronavirus cases, taking the statewide count to 90,730, health officials said.

With 29 more fatalities, the death toll went up to 1,791, they said.

Coronavirus figures in MP are as follows: Total cases 90,730, new cases 2,483, deaths 1,791, discharged 67,711, active cases 21,228, number of tested people so far 17,00,929.

Here is a list of reported cases in Indore as issued by the health department on September 14:

1. Ashray Colony - 1

2. Sai City - 1

3. Film Colony - 1

4. Kamayani Nagar Rau - 1

5. Silver Star City Rau -1

6. Charaghat - 1

7. Revaram Colony - 1

8. Transport Nagar - 1

9. Oscar Township - 1

10. Suyash Hspital - 2

11. Gourav Hospital - 2

12. Village Gangara Depalpur -1

13. Regal Colony - 2

14. Nidhi Nagar - 1

15. Amar Talkies - 2

16. Kadavali Khurd - 1

17. Kaal Moti Apartment - 1

18. Village Sonway - 1

19. Ring Road - 1

20. Village Nagpur - 1

21. Kushwah Ji Ka Bagicha - 1

22. Bhatkhedi - 1

23. Jagdishpuri Colony - 2

24. Shikhar Nagar - 1

25. Samyak Park - 1

26. Apollo Hospital Campus - 1

27. Swadhyay Hospital - 1

28. Hi Link City - 1

29. Matrasmriti Nagar - 1

30. Treasure Vihar - 1

31. Sandipani Colony - 1

32. Ravindra Nagar - 1

33. Amar Nagar - 1

34. Village Shipra - 2

35. Shree Krishna Nagar - 1

36. Ramchandra Nagar Ext - 2

37. Depalpur - 2

38. Gandhi Chowk - 3

39. Police Line Juni Indore - 1

40. Tejaji Mohalla Kodariya - 2

41. Sheshadri Colony - 2

42. Meera Path Nehru Park - 2

43. Rani Bagh - 1

44. RR Cat Colony - 1

45. Amitesh Nagar - 4

46. Atlanta Aura Nipania - 1

47. Sanghi Colony - 1

48. Mhow - 4

49. Sahil Shivneri - 2

50. New Colony Kodariya - 1

51. Shrikant Palace - 2

52. Ashish Nagar - 1

53. Buddha Nagar - 1

54. Bada Ganpati - 1

55. Avantika Nagar - 1

56. Rau - 1

57. Greater Baba Parisar - 2

58. Talawali Chanda - 1

59. Gaurav Nagar - 1

60. Aditya Nagar - 1

61. Kudana Sanwer - 1

62. Shekhar Enclave Kanadia Road - 2

63. Hukma Khedi - 2

64. Dutt Nagar - 1

65. Sanwer - 1

66. Kolu Warda Rau - 1

67. Harniyakhedi Mhow - 4

68. Bicholi Mardana - 3

69. Pipliya Kumar - 1

70. St Francis Hospital - 1

71. County Walk Jhalariya - 1

72. Jaora Compound - 2

73. Choithram Hospital - 1

74. Khudel - 1

75. Sai Kripa Colony - 4

76. Sai Bagh Colony - 1

77. Shanti Niketan Colony - 3

78. Maharana Pratap Nagar - 1

79. Bijali Nagar Bicholi Hapsi - 1

80. Suraj Nagar - 1

81. Residency Area - 1

82. Vinay Nagar - 1

83. Dewas Naka - 1

84. Ramchandra Nagar - 4

85. Sikh Mohalla - 1

86. Silver Palace Colony - 1

87. Dhanvantri Nagar - 1

88. Vidhya Nagar - 1

89. Sarv Suvidha Nagar - 2

90. Space Park-1 - 2

91. Annapurna Nagar - 2

92. Indira Gandhi Nagar - 1

93. Pipliyahana - 2

94. Durga Colony - 6

95. Palakhedi - 1

96. Mangal Nagar - 1

97. Leeds Enclave Chhota Bangarda - 1

98. Shalimar Township - 4

99. Adarsh Mohalla Bhagora Village - 1

100. Zila Jail/campus Residency Area - 10

101. Kishanganj Harsola - 1

102. Betma - 1

103. Scheme 54 - 1

104. Greater Brijeshwari - 1

105. Lalaram Nagar - 2

106. Sachidanand Nagar - 3

107. Saket Nagar - 2

108. Kampel - 1

109. Scheme 94 - 1

110. Housing Board Colony Pithampur - 1

111. Dakachiya - 1

112. Sukhdev Nagar - 1

113. Budaniya Hatod - 1

114. Agrawal Nagar - 2

115. Pink City - 2

116. Paliwal Nagar - 1

117. Meghdoot Nagar - 1

118. Puwardadai - 1

119. Tulsi Nagar - 1

120. Ahilyapura - 1

121. Chhota Bangarda - 1

122. Gawli Palasia (Pin 453441) - 1

123. Scheme 78 - 5

124. Gulab Bagh Colony - 1

125. Janki Nagar - 1

126. Vaishali Nagar - 1

127. Shalimar Palms - 1

128. Shraddha Shree Colony Mr9 - 1

129. Shanti Nagar Mhow Gaon - 1

130. Y N Road Tukoganj - 1

131. Rishi Nagar -1

132. Mukherji Nagar - 1

133. Sindhu Nagar - 1

134. Ambedkar Nagar - 1

135. Manas Rajat Vihar, Kodariya, Mhow - 1

136. Bhagat Singh Nagar - 1

137. Malganj - 3

138. Labriya Bheru - 1

139. South Tukoganj - 5

140. Clerk Colony - 2

141. Mahaveer Nagar - 1

142. Ahilya Nagar - 1

143. Shiv City - 1

144. Usha Nagar - 2

145. Biyabani - 1

146. Badi Gwaltoli - 2

147. Parsavnath Nagar Rto Road - 1

148. Pragati Nagar - 1

149. Main Road Bijalpur - 5

150. Manik Bagh Road - 1

151. Govind Colony - 2

152. Old Palasia - 3

153. Vaibhav Nagar - 1

154. Shaheed Hemu Colony - 1

155. Mahalaxmi Nagar - 2

156. Budhi Barlai - 1

157. DRP Line - 2

158. Sheetal Nagar, Banganga - 1

159. Kalani Nagar - 1

160. Silver Oaks Colony - 1

161. Chhoti Khajrani Near Lig - 3

162. Shri Krishna Colony Dhar Road - 1

163. Goma Ki Chal/Phel - 1

164. Bhima Nagar - 3

165. Sindhi Colony - 1

166. Jagjeevan Ram Nagar - 1

167. Shalby Hospital- 1

168. Village Kadavli Buzurg - 1

169. Usha Nagar Ext- 7

170. Shiv Shakti Nagar - 1

171. Mishra Vihar Geeta Bhawan - 2

172. Silicon City - 3

173. Main Street Mhow - 1

174. Nandlalpura - 1

175. Katju Colony - 1

176. Triveni Colony - 1

177. Chhipa Bakhal - 1

178. Race Course Road - 2

179. SCH 103 Kesar Bagh Road - 1

180. Laxmanpura Thikariya Road - 1

181. Nanda Nagar - 2

182. Bhagirathpura - 2

183. Hukumchand Colony - 1

184. Dwarikapuri - 2

185. Rajwada - 3

186. Lokmanya Nagar - 4

187. Juni Kasera Bakhal - 1

188. Siddharth Nagar - 1

189. Manorama Ganj - 2

190. Sukhliya - 8

191. Cantt Area Mhow - 2

192. Gandhi Nagar - 1

193. Vallabh Nagar - 9

194. Khatiwala Tank - 6

195. New Malviya Nagar/Malviya Nagar - 2

196. Kushwah Nagar Banganga - 1

197. Roop Ram Nagar - 1

198. Scheme No 51 - 2

199. Badi Bhamor - 1

200. Snehlataganj - 1

201. Bengali Square - 1

202. Saifee Nagar - 2

203. Ambikapuri - 3

204. Palsikar Colony - 1

205. Patni Pura - 1

206. Tilak Nagar - 4

207. Raj Mahal Colony - 1

208. Scheme 71 - 5

209. Musakhedi - 2

210. Gumashta Nagar - 3

211. Vijay Nagar - 10

212. Raj Mohalla - 1

213. Juna Risala/Sadar Bazar - 1

214. Malharganj - 2

215. Chhawni - 1

216. Sudama Nagar - 10

217. Khajrana - 1