Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on August 4

Indore reported 126 new COVID-19 cases on Tuesday, taking the total number of cases in the state to 35,082.

COVID-19 figures in MP are as follows: Total cases 35,082, active cases 8,756, new cases 797, death toll 912, recovered 25,414, total number of tested people is 8,25,723.

Here is a list of reported cases as issued by health department on August 4:

1. Kibe Colony Rau- 1

2. Amrakunj Colony- 1

3. Indralok Colony- 1

4. Bapji Nagar- 1

5. Gulmarg Valley - 1

6. Kolu Warda Rau- 2

7. Harniyakhedi Mhow- 1

8. Barfani Dham- 1

9. Anchal Nagar- 2

10. Santosh Kuti Mg Road- 1

11. Dadawadi Ram Bagh- 2

12. Central Kotwali Mth Compound- 1

13. Telikhedi Mhow- 1

14. Bicholi Mardana- 1

15. St Francis Hospital - 1

16. Emerald Court Bicholi Mardana- 1

17. Pipalda- 3

18. Sinhasa- 14

19. Vaikunth Dham- 1

20. Temporary Jail Asrawad Khurd- 1

21. Victoria Urbane 12 Park Road- 2

22. Sai Kripa Colony- 2

23. Sai Bagh Colony- 2

24. Suyash Vihar Colony- 1

25. Residency Area Near Traffic Garden- 1

26. Silver Palace Colony- 1

27. Raja Bagh Colony Lal Bagh- 2

28. Pipliyahana- 2

29. Sainath Colony- 2

30. New Anjani Nagar- 1

31. Scheme 54- 1

32. Kranti Kriplani Nagar- 1

33. Shri Ram Nagar- 1

34. Shraddhanand Marg- 1

35. Ram Nagar Near Meghdoot Garden (Badi Bhamori)- 1

36. Clerk Colony- 2

37. Usha Nagar- 2

38. Kumhar Khadi- 2

39. Sangam Nagar- 1

40. Manish Puri- 1

41. Kalani Nagar- 1

42. Bakhtawar Ram Nagar - 5

43. Sarvoday Nagar- 1

44. Bajrang Nagar- 1

45. Usha Nagar Ext- 4

46. Silicon City- 2

47. Sanjana Park- 1

48. Triveni Colony- 1

49. Kabutar Khana- 3

50. Kanchan Bag- 1

51. Nanda Nagar- 3

52. Redwal Colony-Bhagirathpura- 2

53. Kamathipura- 2

54. Somnath Ki Chal- 1

55. Vindhyachal Nagar- 1

56. Veena Nagar-Sukhliya- 4

57. Vallabh Nagar- 1

58. Shiv Nagar- 1

59. Limbodi Gram- 4

60. Koyla Bakhal- 1

61. Palsikar Colony- 1

62. Navlakha- 1

63. Tilak Nagar- 2

64. Scheme 71- 1

65. Mayur Nagar, Khati Mohalla-Musakhedi- 2

66. Jawahar Marg - 1

67. Nehru Nagar- 3

68. Raj Mohalla- 1

69. Sudama Nagar- 5