Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on August 15

Indore reported 223 new COVID-19 cases on Saturday, taking the total number of cases in Madhya Pradesh to 44,433.

Coronavirus figures in MP are as follows: Total cases 44,433, new cases 1,019, death toll 1,094, recovered 33,353, active cases 9,986, total number of tested people is 10,13,332.

Here is a list of reported cases as issued by health department on August 15:

1. Dashrath Bagh Colony- 1

2. Village Kalod Hala- 2

3. Village Siloda Khurd Sanwer- 1

4. Police Line Pigdamber Rau- 1

5. Mahal Kachehri Raoji Bazar- 1

6. Scheme 34- 2

7. Ashish Nagar- 1

8. Vigyan Nagar- 1

9. Devendra Nagar- 1

10. Mahesh Nagar Dhar Naka Mhow- 1

11. Rajeshwar Colony Dhar Naka- 1

12. Ward 14 Betma- 2

13. Imli Road Manpur - 2

14. Nagar Nigam- 1

15. Vasant Shah Colony- 1

16. Naliya Bakhal - 1

17. Sunkeshwar City- 1

18. Kailash Park Colony- 1

19. Chhota Panchratna Market - 1

20. Shivam Puri Colony- 1

21. Asha Palace - 1

22. RN City- 1

23. Padmalaya Colony- 2

24. Neema Nagar - 1

25. Kalindi Vihar- 1

26. Vinayak Vihar Colony- 2

27. Rau- 1

28. Babu Murai Colony- 1

29. Patrakar Colony- 4

30. Sahil Kanha Park- 2

31. Bhawarkuan- 1

32. Hukma Khedi - 1

33. Sarai Road Mhow- 2

34. Karas Dev Nagar- 1

35. Mahesh Guard Line- 3

36. Vishnupuri Nx- 1

37. Bijalpur- 1

38. Rasalpur Mhow- 1

39. Sabnish Bagh- 1

40. Tejaji Nagar- 1

41. Alkapuri Colony- 1

42. Temporary Jail Asrawad Khurd- 4

43. Mohan Talkies Mhow- 1

44. Chandravati Ganj- 7

45. Chinar Park Colony Mhow- 1

46. Gram Piwday- 1

47. 1st Battalion Marimata Square- 2

48. Pawanpuri Colony - 1

49. Babulal Nagar- 1

50. Mahaveer Bagh Colony- 2

51. Bijali Nagar Bicholi Hapsi- 2

52. Lasudia- 1

53. Radha Krishna Nagar - 1

54. Pipliyahana- 1

55. Durga Colony - 1

56. Scheme 54- 1

57. Shraddha Saburi Colony- 1

58. Sachidanand Nagar- 5

59. Suryadev Nagar- 1

60. Shanti Nagar Near Geeta Bhawan Mandir- 2

61. Vishal Nagar- 3

62. Tulsi Nagar- 1

63. Triveni Colony Ext - 1

64. Ahilyapura- 1

65. Scheme 78- 1

66. Mali Mohalla- 1

67. Keshav Park Mhow- 5

68. Jeevan Ki Phel - 1

69. Palda- 3

70. Janki Nagar Extension- 1

71. Ambedkar Nagar- 1

72. Brij Vihar Colony Siddhipuram- 1

73. Yashwant Ganj- 3

74. Subhash Nagar- 1

75. Gulmarg Pride, Gulmarg Colony - 1

76. Apollo Db City- 1

77. South Tukoganj- 2

78. Clerk Colony- 1

79. Mahaveer Nagar- 2

80. Chhatribagh- 18

81. New Palasia- 1

82. Parsavnath Nagar Rto Road- 1

83. Sangam Nagar- 2

84. Panchshil Nagar- 1

85. Main Road Bijalpur - 1

86. Vrindavan Colony Banganga- 1

87. Manish Puri- 1

88. Dhiraj Nagar- 2

89. Sheetal Nagar, Banganga- 2

90. Shubh Labh Residency Ring Road- 4

91. Kamla Nehru Nagar- 2

92. Chhota Bazar Mhow- 1

93. Village Kadavli Buzurg- 1

94. SAIMS Campus- 1

95. Usha Nagar Ext- 1

96. MG Road Indore- 3

97. Tirupati Nagar-Airport Road- 1

98. Kanchan Bag- 1

99. Shree Nagar Extension - 1

100. Nanda Nagar- 1

101. Dwarikapuri - 4

102. MIG Colony- 1

103. Jeevan Deep Colony- 1

104. Sukhliya- 5

105. Gandhi Nagar- 5

106. Vallabh Nagar- 1

107. Anoop Nagar- 1

108. Snehlataganj- 1

109. Marimata- 1

110. Pardesipura- 3

111. Scheme 71- 1

112. Musakhedi- 1

113. Jawahar Marg- 1

114. Vijay Nagar- 4

115. Nehru Nagar- 1

116. Mahesh Nagar-Raj Mohalla- 3

117. Sadar Bazar- 1

118. Palhar Nagar- 1

119. Sudama Nagar- 3

120 Ganeshpuri Colony, Goyal Vihar Colony- Khajrana- 5

Total- 223