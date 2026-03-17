 West Bengal Assembly Elections 2026: TMC Releases List Of 291 Candidates; Mamata Banerjee To Face BJP’s Suvendu Adhikari In Bhabanipur
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee will contest the 2026 Assembly elections from Bhabanipur against BJP leader Suvendu Adhikari, who is also contesting from Nandigram. TMC has announced candidates for 291 seats and expressed confidence of winning over 226 constituencies. Voting will be held in two phases on April 23 and 29

Vinay MishraUpdated: Tuesday, March 17, 2026, 05:05 PM IST
article-image

The poll bugle has sounded in West Bengal after the Election Commission of India announced the dates for the upcoming Assembly elections on Sunday. A day after the Commission’s press conference, the Bharatiya Janata Party released its first list of 144 candidates.

Following this, the All India Trinamool Congress on Monday announced its nominees for 291 Assembly seats.

According to the list, Chief Minister Mamata Banerjee will contest from the Bhabanipur constituency, where the BJP has fielded Leader of Opposition Suvendu Adhikari. Apart from Bhabanipur, Adhikari will also contest from Nandigram, which is considered a safer seat for him.

The TMC has nominated Firhad Hakim from Kolkata Port, Kunal Ghosh from Beleghata, and Jyotipriyo Mallick from Habra.

TMC General Secretary Abhishek Banerjee, who released the party’s candidate list alongside Mamata Banerjee, said that 52 women have been given tickets. He added that 95 candidates belong to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities, while 47 are from minority communities.

While unveiling the list, Mamata Banerjee expressed confidence that her party would win more than 226 of the total 294 seats in the state.

Reacting to the Election Commission’s decision to transfer several officials ahead of the two-phase polls, Banerjee accused the poll body of bias, calling it a “BJP Commission” and alleging that it was playing “brilliant games” by reshuffling top officials before the elections.

Voting for all 294 seats will be held in two phases on April 23 and April 29, with counting scheduled for May 4.

Check the Full list here:

Paresh Chandra Adhikary : Mekliganj (SC)

Sablu Barman : Mathabhanga (SC)

Partha Pratim Roy : Coochbehar Uttar (SC)

Avijit De Bhowmick (Hippy) : Coochbehar Dakshin

Harihar Das : Sitalkuchi (SC)

Sangita Roy Basunia : Sitai (SC)

Udayan Guha : Dinhata

Sailen Barma : Natabari

Shib Sankar Paul : Tufanganj

Rajeev Tirkey : Kumargram (ST)

Birendra Bara : Kalchini (ST)

Suman Kanjilal : Alipurduar

Subhash Chandra Roy : Falakata (SC)

Jayprakash Toppo : Madarihat (ST)

Dr Nirmal Chandra Roy : Dhupguri (SC)

Ram Mohan Roy : Maynaguri (SC)

Krishna Das : Jalpaiguri (SC)

Swapna Barman : Rajganj (SC)

Ranjan Shil Sharma : Dabgram-Phulbari

Bulu Chik Baraik : Mal (ST)

Sanjay Kujur : Nagrakata (ST)

Sankar Malakar : Matigara-Naxalbari (SC)

Goutam Deb : Siliguri

Reena Toppo Ekka : Phansidewa (ST)

Hamidul Rahaman : Chopra

Kanaia Lal Aggarwal : Islampur

Md. Ghulam Rabbani : Goalpokhar

Minhajul Arfin Azad : Chakulia

Gautam Paul : Karandighi

Satyajit Barman : Hemtabad (SC)

Nitai Baishya : Kaliaganj (SC)

Krishna Kalyani : Raiganj

Mosaraf Hussain : Itahar

Rekha Roy : Kushmandi (SC)

Toraf Hossain Mondal : Kumarganj

Arpita Ghosh : Balurghat

Chintamoni Biha : Tapan (ST)

Goutam Das : Gangarampur (SC)

Biplab Mitra : Harirampur

Amal Kisku : Habibpur (ST)

Prasenjit Das : Gazole (SC)

Prasun Banerjee : Chanchal

Md. Matebur Rahman : Harischandrapur

Abdur Rahim Boxi : Malatipur

Samar Mukherjee : Ratua

Kabita Mandal : Manikchak

Lipika Barman Ghosh : Maldah (SC)

Asis Kundu : English Bazar

Md. Najrul Islam : Mothabari

Sabina Yeasmin : Sujapur

Chandana Sarkar : Baisnabnagar

Amirul Islam : Farakka

Nur Alam : Samsherganj

Emani Biswas : Suti

Jakir Hossain : Jangipur

Janab Akhruzzaman : Raghunathganj

Bayron Biswas : Sagardighi

Dr. Abdul Aziz : Lalgola

Reyaz Hussain Sarkar : Bhagawangola

Soumik Hussain : Raninagar

Shaoni Singha Roy : Murshidabad

Pranab Chandra Das : Nabagram (SC)

Ashish Marjit : Khargram (SC)

Pratima Rajak : Burwan (SC)

Apurba Sarkar (David) : Kandi

Mustafizur Rahaman (Sumon) : Bharatpur

Ataur Rahman : Rejinagar

Rabiul Alam Chowdhury : Beldanga

Naru Gopal Mukherjee : Baharampur

Niamot Sheikh : Hariharpara

Shahina Mumtaz : Naoda

Humayun Kabir : Domkal

Babar Ali : Jalangi

Soham Chakraborty : Karimpur

Dilip Poddar : Tehatta

Rukbanur Rahaman : Palashipara

Alifa Ahmed : Kaliganj

Kallol Kha : Nakashipara

Jeber Sekh : Chapra

Avinabha Bhattacharya : Krishnanagar Uttar

Pundarikakshya Saha : Nabadwip

Ujjwal Biswas : Krishnanagar Dakshin

Braja Kishore Goswami : Santipur

Tapas Ghosh : Ranaghat Uttar Paschim

Samir Kumar Poddar : Krishnaganj (SC)

Barnali Dey Roy : Ranaghat Uttar Purba (SC)

Dr. Sougata Kumar Burman : Ranaghat Dakshin (SC)

Subhankar Singha (Jishu) : Chakdaha

Dr. Atindra Nath Mondal : Kalyani (SC)

Dr. Rajib Biswas : Haringhata (SC)

Madhuparna Thakur : Bagdah (SC)

Biswajit Das : Bangaon Uttar (SC)

Rituparna Addhya : Bangaon Dakshin (SC)

Narottam Biswas : Gaighata (SC)

Bina Mondal : Swarupnagar (SC)

Burhanul Makkadin (Liton) : Baduria

Jyotipriya Mallick (Balu) : Habra

Narayan Goswami : Ashoknagar

Peerzada Kasem Siddiqui : Amdanga

Subodh Adhikary : Bijpur

Sanat Dey : Naihati

Amit Gupta : Bhatpara

Somenath Shyam Ichini : Jagatdal

Trinankur Bhattacharya : Noapara

Raju Chakrabarty (Raj) : Barrackpore

Devdeep Purohit : Khardaha

Chandrima Bhattacharya : Dum Dum Uttar

Tirthankar Ghosh (Puchi) : Panihati

Madan Mitra : Kamarhati

Sayantika Banerjee : Baranagar

Bratya Basu : Dum Dum

Tapash Chatterjee : Rajarhat Newtown

Sujit Bose : Bidhannagar

Aditi Munshi : Rajarhat Gopalpur

Rathin Ghosh : Madhyamgram

Sabyasachi Dutta : Barasat

Anisur Rahaman (Bidesh) : Deganga

Md. Mufti Abdul Matin : Haroa

Usha Rani Mondal : Minakhan (SC)

Jharna Sardar : Sandeshkhali (ST)

Surajit Mitra (Badal) : Basirhat Dakshin

Md Tauseef Rehman : Basirhat Uttar

Ananda Sarkar : Hingalganj (SC)

Subrata Mondal : Gosaba (SC)

Nilima Bishal Mistry : Basanti (SC)

Ganesh Chandra Mondal : Kultali (SC)

Samir Kumar Jana : Patharpratima

Manturam Pakhira : Kakdwip

Bankim Chandra Hazra : Sagar

Barnali Dhara : Kulpi

Tapas Mondal : Raidighi

Joydeb Halder : Mandirbazar (SC)

Biswanath Das : Jaynagar (SC)

Bivas Sardar : Baruipur Purba (SC)

Paresh Ram Das : Canning Paschim (SC)

Md. Baharul Islam : Canning Purba

Biman Banerjee : Baruipur Paschim

Sharmistha Purkait : Magrahat Purba (SC)

Shamim Ahmed : Magrahat Paschim

Pannalal Halder : Diamond Harbour

Jahangir Khan : Falta

Somashree Betal : Satgachia

Dilip Mondal : Bishnupur (SC)

Arundhuti Maitra (Lovely) : Sonarpur Dakshin

Saokat Molla : Bhangar

Javed Ahmed Khan : Kasba

Debabrata Majumdar : Jadavpur

Firdousi Begum : Sonarpur Uttar

Aroop Biswas : Tollygunge

Subhasish Chakraborty : Behala Purba

Ratna Chatterjee : Behala Paschim

Subhasis Das : Maheshtala

Ashok Kumar Deb : Budge Budge

Abdul Khaleque Molla : Metiabruz

Firhad Hakim : Kolkata Port

Mamata Banerjee : Bhabanipur

Debasish Kumar : Rashbehari

Sovandeb Chattopadhyay : Ballygunge

Nayna Bandyopadhyay : Chowrangee

Sandipan Saha : Entally

Kunal Ghosh : Beleghata

Vijay Upadhyay : Jorasanko

Dr. Shashi Panja : Shyampukur

Shreya Pandey : Maniktala

Atin Ghosh : Kashipur Belgachhia

Kailash Mishra : Bally

Goutam Chowdhury : Howrah Uttar

Arup Roy : Howrah Madhya

Dr Rana Chatterjee : Shibpur

Nandita Choudhary : Howrah Dakshin

Priya Paul : Sankrail (SC)

Gulshan Mullick : Panchla

Ritabrata Banerjee : Uluberia Purba

Bimal Kumar Das : Uluberia Uttar (SC)

Pulak Roy : Uluberia Dakshin

Nadebasi Jana : Shyampur

Arunava Sen : Bagnan

Sukanta Paul : Amta

Samir Kumar Panja : Udaynarayanpur

Subir Chatterjee : Jagatballavpur

Tapas Maity : Domjur

Sirsanya Bandopadhyay : Uttarpara

Tanmoy Ghosh : Sreerampur

Arindam Guin : Champdani

Becharam Manna : Singur

Indranil Sen : Chandannagar

Debangshu Bhattacharya : Chunchura

Ranjan Dhara : Balagarh (SC)

Samir Chakraborty (Bua) : Pandua

Bidesh Bose : Saptagram

Swati Khandoker : Chanditala

Snehasis Chakraborty : Jangipara

Dr. Karabi Manna : Haripal

Asima Patra : Dhaniakhali (SC)

Ramendu Singha Roy : Tarakeswar

Partha Hazari : Pursurah

Mita Bag : Arambag (SC)

Dr. Nirmal Maji : Goghat (SC)

Palash Roy : Khanakul

Dipendra Narayan Roy : Tamluk

Asim Kumar Maji : Panskura Purba

Siraj Khan : Panskura Paschim

Chandan Mondal : Moyna

Sukumar Dey : Nandakumar

Tilak Kumar Chakraborty : Mahisadal

Tapasi Mandal : Haldia (SC)

Pabitra Kar : Nandigram

Uttam Barik : Chandipur

Pijus Kanti Panda : Patashpur

Debasis Bhunia (Lalu) : Kanthi Uttar

Manab Kumar Porua : Bhagabanpur

Rabin Chandra Mandal : Khejuri (SC)

Tarun Kr Jana : Kanthi Dakshin

Akhil Giri : Ramnagar

Tarun Maity : Egra

Manik Maity : Dantan

Ramjiban Mandi : Keshiary (ST)

Pradip Sarkar : Kharagpur Sadar

Pratibha Rani Maity : Narayangarh

Manas Ranjan Bhunia : Sabang

Ajit Maity : Pingla

Dinen Roy : Kharagpur

Rajib Banerjee : Debra

Asis Hudait : Daspur

Shyamali Sardar : Ghatal (SC)

Surjya Kanta Doloi : Chandrakona (SC)

Durgapur Purba : Pradip Mazumdar

Durgapur Paschim : Kavi Dutta

Raniganj : Kalobaram Mondal

Jamuria : Hareram Singh

Asansol Dakshin : Tapas Banerjee

Asansol Uttar : Moloy Ghatak

Kulti : Abhijit Ghatak

Barabani : Bidhan Upadhyay

Dubrajpur (SC) : Chandra Naresh Bauri

Suri : Ujjal Chatterjee

Bolpur : Chandranath Sinha

Nanoor (SC) : Bidhan Chandra Majhi

Labpur : Abhijit Sinha (Rana)

Sainthia (SC) : Nilabati Saha

Mayureswar : Abhijit Roy

Rampurhat : Asish Banerjee

Hansan : Fayezul Haque (Kajal Sk)

Nalhati : Rajendra Prasad Singh

Murarai : Mosarraf Hossain

Garbeta : Uttara Singha (Hazra)

Salboni : Srikanta Mahata

Keshpur (SC) : Seuli Saha

Medinipur : Sujoy Hazra

Nayagram (ST) : Dulal Murmu

Gopiballavpur : Ajit Mahata

Jhargram : Mangal Soren

Binpur (ST) : Birbaha Hansda

Bandwan (ST) : Rajib Lochan Saren

Balarampur : Shantiram Mahato

Baghmundi : Sushanta Mahato

Joypur : Arjun Mahato

Purulia : Sujoy Banerjee

Manbazar (ST) : Sandhya Rani Tudu

Kashipur : Soumen Beltharia

Para (SC) : Manik Bauri

Raghunathpur (SC) : Hazari Bauri

Saltora (SC) : Uttam Bauri

Chhatna : Swapan Kumar Mandal

Ranibandh (ST) : Dr. Tanushree Hansda

Raipur (ST) : Thakur Moni Soren

Taldangra : Falguni Singhababu

Bankura : Dr. Anup Mondal

Barjora : Goutam Mishra (Shyam)

Onda : Subrata Dutta (Gope)

Bishnupur : Tanmoy Ghosh

Katulpur (SC) : Harakali Pratihar

Indas (SC) : Shyamali Roy Bagdi

Sonamukhi (SC) : Dr Kallol Saha

Khandaghosh (SC) : Nabin Chandra Bag

Bardhaman Dakshin : Khokon Das

Raina (SC) : Mandira Duli

Jamalpur (SC) : Bhootnath Mallick

Monteswar : Siddiqullah Chowdhury

Kalna (SC) : Deboprasad Bag

Memari : Rassibari Halder

Bardhaman Uttar (SC) : Nisith Kumar Malik

Bhatar : Shantanu Koner

Purbasthali Dakshin : Swapan Debnath

Purbasthali Uttar : Vasundhara Goswami

Katwa : Rabindranath Chatterjee

Ketugram : Sekh Sahanowez

Mangalkot : Apurba Chowdhury (Achal)

Ausgram (SC) : Shyamaprasanna Lohar

Galsi (SC) : Alok Kumar Majhi

Pandabeswar : Narendranath Chakraborty

