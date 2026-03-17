West Bengal Assembly Elections 2026: TMC Releases List Of 291 Candidates; Mamata Banerjee To Face BJP’s Suvendu Adhikari In Bhabanipur

The poll bugle has sounded in West Bengal after the Election Commission of India announced the dates for the upcoming Assembly elections on Sunday. A day after the Commission’s press conference, the Bharatiya Janata Party released its first list of 144 candidates.
Following this, the All India Trinamool Congress on Monday announced its nominees for 291 Assembly seats.
According to the list, Chief Minister Mamata Banerjee will contest from the Bhabanipur constituency, where the BJP has fielded Leader of Opposition Suvendu Adhikari. Apart from Bhabanipur, Adhikari will also contest from Nandigram, which is considered a safer seat for him.
The TMC has nominated Firhad Hakim from Kolkata Port, Kunal Ghosh from Beleghata, and Jyotipriyo Mallick from Habra.
TMC General Secretary Abhishek Banerjee, who released the party’s candidate list alongside Mamata Banerjee, said that 52 women have been given tickets. He added that 95 candidates belong to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities, while 47 are from minority communities.
While unveiling the list, Mamata Banerjee expressed confidence that her party would win more than 226 of the total 294 seats in the state.
Reacting to the Election Commission’s decision to transfer several officials ahead of the two-phase polls, Banerjee accused the poll body of bias, calling it a “BJP Commission” and alleging that it was playing “brilliant games” by reshuffling top officials before the elections.
Voting for all 294 seats will be held in two phases on April 23 and April 29, with counting scheduled for May 4.
Check the Full list here:
Paresh Chandra Adhikary : Mekliganj (SC)
Sablu Barman : Mathabhanga (SC)
Partha Pratim Roy : Coochbehar Uttar (SC)
Avijit De Bhowmick (Hippy) : Coochbehar Dakshin
Harihar Das : Sitalkuchi (SC)
Sangita Roy Basunia : Sitai (SC)
Udayan Guha : Dinhata
Sailen Barma : Natabari
Shib Sankar Paul : Tufanganj
Rajeev Tirkey : Kumargram (ST)
Birendra Bara : Kalchini (ST)
Suman Kanjilal : Alipurduar
Subhash Chandra Roy : Falakata (SC)
Jayprakash Toppo : Madarihat (ST)
Dr Nirmal Chandra Roy : Dhupguri (SC)
Ram Mohan Roy : Maynaguri (SC)
Krishna Das : Jalpaiguri (SC)
Swapna Barman : Rajganj (SC)
Ranjan Shil Sharma : Dabgram-Phulbari
Bulu Chik Baraik : Mal (ST)
Sanjay Kujur : Nagrakata (ST)
Sankar Malakar : Matigara-Naxalbari (SC)
Goutam Deb : Siliguri
Reena Toppo Ekka : Phansidewa (ST)
Hamidul Rahaman : Chopra
Kanaia Lal Aggarwal : Islampur
Md. Ghulam Rabbani : Goalpokhar
Minhajul Arfin Azad : Chakulia
Gautam Paul : Karandighi
Satyajit Barman : Hemtabad (SC)
Nitai Baishya : Kaliaganj (SC)
Krishna Kalyani : Raiganj
Mosaraf Hussain : Itahar
Rekha Roy : Kushmandi (SC)
Toraf Hossain Mondal : Kumarganj
Arpita Ghosh : Balurghat
Chintamoni Biha : Tapan (ST)
Goutam Das : Gangarampur (SC)
Biplab Mitra : Harirampur
Amal Kisku : Habibpur (ST)
Prasenjit Das : Gazole (SC)
Prasun Banerjee : Chanchal
Md. Matebur Rahman : Harischandrapur
Abdur Rahim Boxi : Malatipur
Samar Mukherjee : Ratua
Kabita Mandal : Manikchak
Lipika Barman Ghosh : Maldah (SC)
Asis Kundu : English Bazar
Md. Najrul Islam : Mothabari
Sabina Yeasmin : Sujapur
Chandana Sarkar : Baisnabnagar
Amirul Islam : Farakka
Nur Alam : Samsherganj
Emani Biswas : Suti
Jakir Hossain : Jangipur
Janab Akhruzzaman : Raghunathganj
Bayron Biswas : Sagardighi
Dr. Abdul Aziz : Lalgola
Reyaz Hussain Sarkar : Bhagawangola
Soumik Hussain : Raninagar
Shaoni Singha Roy : Murshidabad
Pranab Chandra Das : Nabagram (SC)
Ashish Marjit : Khargram (SC)
Pratima Rajak : Burwan (SC)
Apurba Sarkar (David) : Kandi
Mustafizur Rahaman (Sumon) : Bharatpur
Ataur Rahman : Rejinagar
Rabiul Alam Chowdhury : Beldanga
Naru Gopal Mukherjee : Baharampur
Niamot Sheikh : Hariharpara
Shahina Mumtaz : Naoda
Humayun Kabir : Domkal
Babar Ali : Jalangi
Soham Chakraborty : Karimpur
Dilip Poddar : Tehatta
Rukbanur Rahaman : Palashipara
Alifa Ahmed : Kaliganj
Kallol Kha : Nakashipara
Jeber Sekh : Chapra
Avinabha Bhattacharya : Krishnanagar Uttar
Pundarikakshya Saha : Nabadwip
Ujjwal Biswas : Krishnanagar Dakshin
Braja Kishore Goswami : Santipur
Tapas Ghosh : Ranaghat Uttar Paschim
Samir Kumar Poddar : Krishnaganj (SC)
Barnali Dey Roy : Ranaghat Uttar Purba (SC)
Dr. Sougata Kumar Burman : Ranaghat Dakshin (SC)
Subhankar Singha (Jishu) : Chakdaha
Dr. Atindra Nath Mondal : Kalyani (SC)
Dr. Rajib Biswas : Haringhata (SC)
Madhuparna Thakur : Bagdah (SC)
Biswajit Das : Bangaon Uttar (SC)
Rituparna Addhya : Bangaon Dakshin (SC)
Narottam Biswas : Gaighata (SC)
Bina Mondal : Swarupnagar (SC)
Burhanul Makkadin (Liton) : Baduria
Jyotipriya Mallick (Balu) : Habra
Narayan Goswami : Ashoknagar
Peerzada Kasem Siddiqui : Amdanga
Subodh Adhikary : Bijpur
Sanat Dey : Naihati
Amit Gupta : Bhatpara
Somenath Shyam Ichini : Jagatdal
Trinankur Bhattacharya : Noapara
Raju Chakrabarty (Raj) : Barrackpore
Devdeep Purohit : Khardaha
Chandrima Bhattacharya : Dum Dum Uttar
Tirthankar Ghosh (Puchi) : Panihati
Madan Mitra : Kamarhati
Sayantika Banerjee : Baranagar
Bratya Basu : Dum Dum
Tapash Chatterjee : Rajarhat Newtown
Sujit Bose : Bidhannagar
Aditi Munshi : Rajarhat Gopalpur
Rathin Ghosh : Madhyamgram
Sabyasachi Dutta : Barasat
Anisur Rahaman (Bidesh) : Deganga
Md. Mufti Abdul Matin : Haroa
Usha Rani Mondal : Minakhan (SC)
Jharna Sardar : Sandeshkhali (ST)
Surajit Mitra (Badal) : Basirhat Dakshin
Md Tauseef Rehman : Basirhat Uttar
Ananda Sarkar : Hingalganj (SC)
Subrata Mondal : Gosaba (SC)
Nilima Bishal Mistry : Basanti (SC)
Ganesh Chandra Mondal : Kultali (SC)
Samir Kumar Jana : Patharpratima
Manturam Pakhira : Kakdwip
Bankim Chandra Hazra : Sagar
Barnali Dhara : Kulpi
Tapas Mondal : Raidighi
Joydeb Halder : Mandirbazar (SC)
Biswanath Das : Jaynagar (SC)
Bivas Sardar : Baruipur Purba (SC)
Paresh Ram Das : Canning Paschim (SC)
Md. Baharul Islam : Canning Purba
Biman Banerjee : Baruipur Paschim
Sharmistha Purkait : Magrahat Purba (SC)
Shamim Ahmed : Magrahat Paschim
Pannalal Halder : Diamond Harbour
Jahangir Khan : Falta
Somashree Betal : Satgachia
Dilip Mondal : Bishnupur (SC)
Arundhuti Maitra (Lovely) : Sonarpur Dakshin
Saokat Molla : Bhangar
Javed Ahmed Khan : Kasba
Debabrata Majumdar : Jadavpur
Firdousi Begum : Sonarpur Uttar
Aroop Biswas : Tollygunge
Subhasish Chakraborty : Behala Purba
Ratna Chatterjee : Behala Paschim
Subhasis Das : Maheshtala
Ashok Kumar Deb : Budge Budge
Abdul Khaleque Molla : Metiabruz
Firhad Hakim : Kolkata Port
Mamata Banerjee : Bhabanipur
Debasish Kumar : Rashbehari
Sovandeb Chattopadhyay : Ballygunge
Nayna Bandyopadhyay : Chowrangee
Sandipan Saha : Entally
Kunal Ghosh : Beleghata
Vijay Upadhyay : Jorasanko
Dr. Shashi Panja : Shyampukur
Shreya Pandey : Maniktala
Atin Ghosh : Kashipur Belgachhia
Kailash Mishra : Bally
Goutam Chowdhury : Howrah Uttar
Arup Roy : Howrah Madhya
Dr Rana Chatterjee : Shibpur
Nandita Choudhary : Howrah Dakshin
Priya Paul : Sankrail (SC)
Gulshan Mullick : Panchla
Ritabrata Banerjee : Uluberia Purba
Bimal Kumar Das : Uluberia Uttar (SC)
Pulak Roy : Uluberia Dakshin
Nadebasi Jana : Shyampur
Arunava Sen : Bagnan
Sukanta Paul : Amta
Samir Kumar Panja : Udaynarayanpur
Subir Chatterjee : Jagatballavpur
Tapas Maity : Domjur
Sirsanya Bandopadhyay : Uttarpara
Tanmoy Ghosh : Sreerampur
Arindam Guin : Champdani
Becharam Manna : Singur
Indranil Sen : Chandannagar
Debangshu Bhattacharya : Chunchura
Ranjan Dhara : Balagarh (SC)
Samir Chakraborty (Bua) : Pandua
Bidesh Bose : Saptagram
Swati Khandoker : Chanditala
Snehasis Chakraborty : Jangipara
Dr. Karabi Manna : Haripal
Asima Patra : Dhaniakhali (SC)
Ramendu Singha Roy : Tarakeswar
Partha Hazari : Pursurah
Mita Bag : Arambag (SC)
Dr. Nirmal Maji : Goghat (SC)
Palash Roy : Khanakul
Dipendra Narayan Roy : Tamluk
Asim Kumar Maji : Panskura Purba
Siraj Khan : Panskura Paschim
Chandan Mondal : Moyna
Sukumar Dey : Nandakumar
Tilak Kumar Chakraborty : Mahisadal
Tapasi Mandal : Haldia (SC)
Pabitra Kar : Nandigram
Uttam Barik : Chandipur
Pijus Kanti Panda : Patashpur
Debasis Bhunia (Lalu) : Kanthi Uttar
Manab Kumar Porua : Bhagabanpur
Rabin Chandra Mandal : Khejuri (SC)
Tarun Kr Jana : Kanthi Dakshin
Akhil Giri : Ramnagar
Tarun Maity : Egra
Manik Maity : Dantan
Ramjiban Mandi : Keshiary (ST)
Pradip Sarkar : Kharagpur Sadar
Pratibha Rani Maity : Narayangarh
Manas Ranjan Bhunia : Sabang
Ajit Maity : Pingla
Dinen Roy : Kharagpur
Rajib Banerjee : Debra
Asis Hudait : Daspur
Shyamali Sardar : Ghatal (SC)
Surjya Kanta Doloi : Chandrakona (SC)
Durgapur Purba : Pradip Mazumdar
Durgapur Paschim : Kavi Dutta
Raniganj : Kalobaram Mondal
Jamuria : Hareram Singh
Asansol Dakshin : Tapas Banerjee
Asansol Uttar : Moloy Ghatak
Kulti : Abhijit Ghatak
Barabani : Bidhan Upadhyay
Dubrajpur (SC) : Chandra Naresh Bauri
Suri : Ujjal Chatterjee
Bolpur : Chandranath Sinha
Nanoor (SC) : Bidhan Chandra Majhi
Labpur : Abhijit Sinha (Rana)
Sainthia (SC) : Nilabati Saha
Mayureswar : Abhijit Roy
Rampurhat : Asish Banerjee
Hansan : Fayezul Haque (Kajal Sk)
Nalhati : Rajendra Prasad Singh
Murarai : Mosarraf Hossain
Garbeta : Uttara Singha (Hazra)
Salboni : Srikanta Mahata
Keshpur (SC) : Seuli Saha
Medinipur : Sujoy Hazra
Nayagram (ST) : Dulal Murmu
Gopiballavpur : Ajit Mahata
Jhargram : Mangal Soren
Binpur (ST) : Birbaha Hansda
Bandwan (ST) : Rajib Lochan Saren
Balarampur : Shantiram Mahato
Baghmundi : Sushanta Mahato
Joypur : Arjun Mahato
Purulia : Sujoy Banerjee
Manbazar (ST) : Sandhya Rani Tudu
Kashipur : Soumen Beltharia
Para (SC) : Manik Bauri
Raghunathpur (SC) : Hazari Bauri
Saltora (SC) : Uttam Bauri
Chhatna : Swapan Kumar Mandal
Ranibandh (ST) : Dr. Tanushree Hansda
Raipur (ST) : Thakur Moni Soren
Taldangra : Falguni Singhababu
Bankura : Dr. Anup Mondal
Barjora : Goutam Mishra (Shyam)
Onda : Subrata Dutta (Gope)
Bishnupur : Tanmoy Ghosh
Katulpur (SC) : Harakali Pratihar
Indas (SC) : Shyamali Roy Bagdi
Sonamukhi (SC) : Dr Kallol Saha
Khandaghosh (SC) : Nabin Chandra Bag
Bardhaman Dakshin : Khokon Das
Raina (SC) : Mandira Duli
Jamalpur (SC) : Bhootnath Mallick
Monteswar : Siddiqullah Chowdhury
Kalna (SC) : Deboprasad Bag
Memari : Rassibari Halder
Bardhaman Uttar (SC) : Nisith Kumar Malik
Bhatar : Shantanu Koner
Purbasthali Dakshin : Swapan Debnath
Purbasthali Uttar : Vasundhara Goswami
Katwa : Rabindranath Chatterjee
Ketugram : Sekh Sahanowez
Mangalkot : Apurba Chowdhury (Achal)
Ausgram (SC) : Shyamaprasanna Lohar
Galsi (SC) : Alok Kumar Majhi
Pandabeswar : Narendranath Chakraborty