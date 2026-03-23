US‑Iran‑Israel War: Akasa Air, IndiGo Share Flight Update To West Asia Amid Rising Tensions | Check Details

The ongoing conflict in West Asia continues to disrupt flight operations between India and several key destinations in the Gulf region. According to the latest update, Akasa Air said that flight operations to/from Jeddah and Riyadh will continue to connect cities, including Ahmedabad, Bengaluru, Mumbai, Kochi, and Kozhikode, following ongoing safety assessments.
The carrier added that the flights to Abu Dhabi, Doha, and Kuwait will remain suspended until March 31.
On the other hand, IndiGo released a list of flight schedules operating on March 24 to help passengers reach destinations in the Middle East amid the ongoing evolving situation. The airline confirmed flights from Mumbai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kozhikode, and Bengaluru to key destinations, including Jeddah, Riyadh, Abu Dhabi, Dubai, Istanbul, Medina, Muscat, Sharjah, and Ras Al Khaimah.
List Of Flights To Be Operated On March 24
Flight 6E17: Mumbai (BOM) - Istanbul (IST)
Flight 6E18: Istanbul (IST) - Mumbai (BOM)
Flight 6E59: Mumbai (BOM) - Medina (MED)
Flight 6E61: Mumbai (BOM) - Jeddah (JED)
Flight 6E62: Jeddah (JED) - Mumbai (BOM)
Flight 6E63: Delhi (DEL) - Jeddah (JED)
Flight 6E65: Kozhikode (CCJ) - Jeddah (JED)
Flight 6E67: Hyderabad (HYD) - Riyadh (RUH)
Flight 6E71: Delhi (DEL) - Riyadh (RUH)
Flight 6E72: Riyadh (RUH) - Delhi (DEL)
Flight 6E73: Mumbai (BOM) - Riyadh (RUH)
Flight 6E74: Abu Dhabi (AUH) - Jeddah (JED)
Flight 6E77: Bengaluru (BLR) - Jeddah (JED)
Flight 6E91: Mumbai (BOM) - Jeddah (JED)
Flight 66 93: Hyderabad (HYD) - Abu Dhabi (AUH)
Flight 6E1267: Mumbai (BOM) - Muscat (MCT)
Flight 6E1268: Muscat (MCT) - Mumbai (BOM)
Flight 6E1271: Kochi (COK) - Muscat (MCT)
Flight 6E1401: Mumbai (BOM) - Abu Dhabi (AUH)
Flight 6E1402: Abu Dhabi (AUH) - Mumbai (BOM)
Flight 6E1405: Delhi (DEL) - Abu Dhabi (AUH)
Flight 6E1406: Abu Dhabi (AUH) - Delhi (DEL)
Flight 6E1421: Hyderabad (HYD) - Sharjah (SHJ)
Flight 6E1422: Sharjah (SHJ) - Hyderabad (HYD)
Flight 6E1453: Mumbai (BOM) - Dubai (DXB)
Flight 6E1454: Dubai (DXB) - Mumbai (BOM)
Flight 6E1495: Hyderabad (HYD) - Ras Al Khaimah (RKT)
Flight 6E1496: Ras Al Khaimah (RKT) - Hyderabad (HYD)
Flight 6E92: Jeddah (JED) -Mumbai (BOM)
