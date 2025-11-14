 Bihar Assembly Elections 2025 Winners List: Check Constituency-Wise Results Here
e-Paper Get App
HomeIndiaBihar Assembly Elections 2025 Winners List: Check Constituency-Wise Results Here

Bihar Assembly Elections 2025 Winners List: Check Constituency-Wise Results Here

As per the latest trends in the Bihar Assembly Elections, eight constituencies have reported clear leads. In Alinagar, Maithili Thakur of the BJP is ahead. Mahua has Tej Pratap Yadav of the JJD leading and Raghopur is showing Tejashwi Prasad Yadav of the RJD ahead.

AditiUpdated: Friday, November 14, 2025, 10:13 AM IST
article-image
Bihar Assembly Elections 2025 Winners List: Check Constituency-Wise Results Here | X

Patna: The early counting trends for the 2025 Bihar Assembly elections indicate a clear edge for the National Democratic Alliance (NDA), with the Bharatiya Janata Party (BJP) and its allies leading in several key constituencies.

Voter turnout in the state stood at 66.91 percent this year, its highest since 1951. The contest largely centres on the NDA versus the Mahagathbandhan.

Read Also
Bihar Election Results 2025 Live Updates: NDA Crosses Majority Mark With 160 Seats As...
article-image

As per the latest trends, eight constituencies have reported clear leads. In Alinagar, Maithili Thakur of the BJP is ahead. Mahua has Tej Pratap Yadav of the JJD leading and Raghopur is showing Tejashwi Prasad Yadav of the RJD ahead.

Below is the constituency wise winners list:

FPJ Shorts
Anupamaa Written Update, November 14: Anupama Regrets Not Going To Mumbai As Chaos Continues
Anupamaa Written Update, November 14: Anupama Regrets Not Going To Mumbai As Chaos Continues
Union Home Minister Amit Shah Virtually Inaugurates Motibhai R. Chaudhary Sagar Sainik School & Sagar Organic Plant In Gujarat
Union Home Minister Amit Shah Virtually Inaugurates Motibhai R. Chaudhary Sagar Sainik School & Sagar Organic Plant In Gujarat
Maha Govt Enables Slum Cluster Redevelopment In Mumbai Without Individual Consent From Dwellers, Fast Tracking SRA Projects In City
Maha Govt Enables Slum Cluster Redevelopment In Mumbai Without Individual Consent From Dwellers, Fast Tracking SRA Projects In City
Mumbai: JJ Group Of Hospitals Seeks 6 Acres Of Prime Byculla Land For Urgent Expansion Amid Overcrowding Crisis
Mumbai: JJ Group Of Hospitals Seeks 6 Acres Of Prime Byculla Land For Urgent Expansion Amid Overcrowding Crisis

1. Alinagar – Maithili Thakur, BJP (Leading)

2. Tarapur – Samrat Choudhary, BJP (Leading)

3. Mokama – Anant Kumar Singh, JD(U) (Leading)

4. Raghunathpur – Osama Shahab, RJD (Leading)

5. Siwan – Mangal Pandey, BJP (Leading)

6. Mahua – Tej Pratap Yadav, JJD (Leading)

7. Raghopur – Tejashwi Prasad Yadav, RJD (Leading)

8. Imamganj (SC) – Deepa Kumari, HAM (Leading)

9. Bachhwara – Shiv Prakash Garib Das, INC (Leading)

10. Bakhri (SC) – Awaited

11. Begusarai – Awaited

12. Cheria Bariarpur – Awaited

13. Matihani – Awaited

14. Sahebpur Kamal – Awaited

15. Teghra – Awaited

16. Agiaon (SC) – Mahesh Paswan, BJP (Leading)

17. Arrah – Awaited

18. Barhara – Awaited

19. Jagdishpur – Awaited

20. Sandesh – Awaited

21. Shahpur – Awaited

22. Tarari – Awaited

23. Brahampur – Awaited

24. Buxar – Awaited

25. Dumraon – Awaited

26. Rajpur (SC) – Awaited

27. Bahadurpur – Awaited

28. Benipur – Awaited

29. Darbhanga – Awaited

30. Darbhanga Rural – Awaited

31. Gaura Bauram – Awaited

32. Hayaghat – Awaited

33. Jale – Awaited

34. Keoti – Awaited

35. Kusheshwar Asthan (SC) – Awaited

36. Baikunthpur – Awaited

37. Barauli – Awaited

38. Bhore (SC) – Awaited

39. Gopalganj – Awaited

40. Hathua – Awaited

41. Kuchaikote – Awaited

42. Alouli (SC) – Awaited

43. Beldaur – Awaited

44. Khagaria – Awaited

45. Parbatta – Awaited

46. Lakhisarai – Awaited

47. Suryagarha – Awaited

48. Alamnagar – Awaited

49. Bihariganj – Awaited

50. Madhepura – Awaited

51. Singheshwar (SC) – Awaited

52. Jamalpur – Awaited

53. Munger – Awaited

54. Aurai – Awaited

55. Baruraj – Awaited

56. Bochahan (SC) – Awaited

57. Gaighat – Awaited

58. Kanti – Awaited

59. Kurhani – Awaited

60. Minapur – Awaited

61. Muzaffarpur – Awaited

62. Paroo – Awaited

63. Sahebganj – Awaited

64. Sakra (SC) – Awaited

65. Asthawan – Awaited

66. Biharsharif – Awaited

67. Harnaut – Awaited

68. Hilsa – Awaited

69. Islampur – Awaited

70. Nalanda – Awaited

71. Rajgir (SC) – Awaited

72. Bakhtiarpur – Awaited

73. Bankipur – Awaited

74. Barh – Awaited

75 Bikram – Awaited

76. Danapur – Awaited

77. Digha – Awaited

78. Fatuha – Awaited

79. Kumhrar – Awaited

80. Maner – Awaited

81. Masaurhi (SC) – Awaited

82. Paliganj – Awaited

83. Patna Sahib – Awaited

84. Phulwari (SC) – Awaited

85. Mahishi – Awaited

86. Saharsa – Awaited

87. Simri Bakhtiarpur – Awaited

88. Sonbarsha (SC) – Awaited

89. Bibhutipur – Awaited

90. Hasanpur – Awaited

91. Kalyanpur (SC) – Awaited

92. Mohiuddinnagar – Awaited

93. Morwa – Awaited

94. Rosera (SC) – Awaited

95. Samastipur – Awaited

96. Sarairanjan – Awaited

97. Ujiarpur – Awaited

98. Warisnagar – Awaited

99. Amnour – Awaited

100. Baniapur – Awaited

101. Chapra – Awaited

102. Ekma – Awaited

103. Garkha (SC) – Awaited

104. Manjhi – Awaited

105. Marhaura – Awaited

106. Parsa – Awaited

107. Sonepur – Awaited

108. Taraiya – Awaited

109. Barbigha – Awaited

110. Sheikhpura – Awaited

111. Barharia – Awaited

112. Darauli (SC) – Awaited

113. Daraunda – Awaited

114. Goriakothi – Awaited

115. Maharajganj – Awaited

116. Ziradei – Awaited

117. Hajipur – Awaited

118. Lalganj – Awaited

119. Mahnar – Awaited

120. Patepur (SC) – Awaited

121. Raja Pakar (SC) – Awaited

122. Vaishali – Awaited

123. Araria – Awaited

124. Forbesganj – Awaited

125. Jokihat – Awaited

126. Narpatganj – Awaited

127. Raniganj (SC) – Awaited

128. Sikti – Awaited

129. Arwal – Awaited

130. Kurtha – Awaited

131. Aurangabad – Awaited

132. Goh – Awaited

133. Kutumba (SC) – Awaited

134. Nabinagar – Awaited

135. Obra – Awaited

136. Rafiganj – Awaited

137. Amarpur – Awaited

138. Banka – Awaited

139. Belhar – Awaited

140. Dhoraiya (SC) – Awaited

141. Katoria (ST) – Awaited

142. Bhagalpur – Awaited

143. Bihpur – Awaited

144. Gopalpur – Awaited

145. Kahalgaon – Awaited

146. Nathnagar – Awaited

147. Pirpainti (SC) – Awaited

148. Sultanganj – Awaited

149. Atri – Awaited

150. Barachatti (SC) – Awaited

151. Belaganj – Awaited

152. Bodh Gaya (SC) – Awaited

153. Gaya Town – Awaited

154. Gurua – Awaited

155. Sherghati – Awaited

156. Tikari – Awaited

157. Wazirganj – Awaited

158. Ghosi – Awaited

159. Jehanabad – Awaited

160. Makhdumpur (SC) – Awaited

161. Chakai – Awaited

162. Jamui – Awaited

163. Jhajha – Awaited

164. Sikandra (SC) – Awaited

165. Bhabua – Awaited

166. Chainpur – Awaited

167. Mohania (SC) – Awaited

168. Ramgarh – Awaited

169. Balrampur – Awaited

170. Barari – Awaited

171. Kadwa – Awaited

172. Katihar – Awaited

173. Korha (SC) – Awaited

174. Manihari (ST) – Awaited

175. Pranpur – Awaited

176. Bahadurganj – Awaited

177. Kishanganj – Awaited

178. Kochadhaman – Awaited

179. Thakurganj – Awaited

180. Babubarhi – Awaited

181. Benipatti – Awaited

182. Bisfi – Awaited

183. Harlakhi – Awaited

184. Jhanjharpur – Awaited

185. Khajauli – Awaited

186. Laukaha – Awaited

187. Madhubani – Awaited

188. Phulparas – Awaited

189. Rajnagar (SC) – Awaited

190. Gobindpur – Awaited

191. Hisua – Awaited

192. Nawada – Awaited

193. Rajauli (SC) – Awaited

194. Warsaliganj – Awaited

195. Bagaha – Awaited

196. Bettiah – Awaited

197 .Chanpatia – Awaited

198. Lauriya – Awaited

199. Narkatiaganj – Awaited

200. Nautan – Awaited

201. Ramnagar (SC) – Awaited

202. Sikta – Awaited

203. Valmiki Nagar – Awaited

204. Amour – Awaited

205. Baisi – Awaited

206. Banmankhi (SC) – Awaited

207. Dhamdaha – Awaited

208. Kasba – Awaited

209. Purnia – Awaited

210. Rupauli – Awaited

211. Chiraia – Awaited

212. Dhaka – Awaited

213. Govindganj – Awaited

214. Harsidhi (SC) – Awaited

215. Kalyanpur – Awaited

216. Kesaria – Awaited

217. Madhuban – Awaited

218 Motihari – Awaited

219. Narkatia – Awaited

220. Pipra – Awaited

221. Raxaul – Awaited

222. Sugauli – Awaited

223. Chenari (SC) – Awaited

224. Dehri – Awaited

225. Dinara – Awaited

226. Karakat – Awaited

227. Kargahar – Awaited

228. Nokha – Awaited

229. Sasaram – Awaited

230. Sheohar – Awaited

231. Bajpatti – Awaited

232. Bathnaha (SC) – Awaited

233. Belsand – Awaited

234. Parihar – Awaited

235. Riga – Awaited

236. Runnisaidpur – Awaited

237. Sitamarhi – Awaited

238. Sursand – Awaited

239. Chhatapur – Awaited

240. Nirmali – Awaited

241. Pipra – Awaited

242. Supaul – Awaited

243. Triveniganj (SC) – Awaited

The overall picture remains largely unchanged beyond these early leads, with the vast majority of constituencies still awaited. Only the seats of Alinagar, Tarapur, Mokama, Raghunathpur, Siwan, Mahua, Raghopur and Imamganj (SC) have reported leading candidates so far.

As counting progresses through the day, more constituencies are expected to move from awaited to declared status.

Follow us on

RECENT STORIES

Union Home Minister Amit Shah Virtually Inaugurates Motibhai R. Chaudhary Sagar Sainik School &...

Union Home Minister Amit Shah Virtually Inaugurates Motibhai R. Chaudhary Sagar Sainik School &...

EAM Jaishankar Meets UN Chief Antonio Guterres In New York, Thanks Him For Consistent Support To...

EAM Jaishankar Meets UN Chief Antonio Guterres In New York, Thanks Him For Consistent Support To...

Bihar Assembly Elections 2025 Winners List: Check Constituency-Wise Results Here

Bihar Assembly Elections 2025 Winners List: Check Constituency-Wise Results Here

Jubilee Hills Bypoll: Congress’ Naveen Yadav Slightly Ahead Of BRS’ Maganti Sunita As Counting...

Jubilee Hills Bypoll: Congress’ Naveen Yadav Slightly Ahead Of BRS’ Maganti Sunita As Counting...

From Litti Chokha To jalebi: BJP Headquarter In Delhi Gears Up For Victory Celebration As Vote...

From Litti Chokha To jalebi: BJP Headquarter In Delhi Gears Up For Victory Celebration As Vote...