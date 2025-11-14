Bihar Assembly Elections 2025 Winners List: Check Constituency-Wise Results Here

Patna: The early counting trends for the 2025 Bihar Assembly elections indicate a clear edge for the National Democratic Alliance (NDA), with the Bharatiya Janata Party (BJP) and its allies leading in several key constituencies.
Voter turnout in the state stood at 66.91 percent this year, its highest since 1951. The contest largely centres on the NDA versus the Mahagathbandhan.
As per the latest trends, eight constituencies have reported clear leads. In Alinagar, Maithili Thakur of the BJP is ahead. Mahua has Tej Pratap Yadav of the JJD leading and Raghopur is showing Tejashwi Prasad Yadav of the RJD ahead.
Below is the constituency wise winners list:
1. Alinagar – Maithili Thakur, BJP (Leading)
2. Tarapur – Samrat Choudhary, BJP (Leading)
3. Mokama – Anant Kumar Singh, JD(U) (Leading)
4. Raghunathpur – Osama Shahab, RJD (Leading)
5. Siwan – Mangal Pandey, BJP (Leading)
6. Mahua – Tej Pratap Yadav, JJD (Leading)
7. Raghopur – Tejashwi Prasad Yadav, RJD (Leading)
8. Imamganj (SC) – Deepa Kumari, HAM (Leading)
9. Bachhwara – Shiv Prakash Garib Das, INC (Leading)
10. Bakhri (SC) – Awaited
11. Begusarai – Awaited
12. Cheria Bariarpur – Awaited
13. Matihani – Awaited
14. Sahebpur Kamal – Awaited
15. Teghra – Awaited
16. Agiaon (SC) – Mahesh Paswan, BJP (Leading)
17. Arrah – Awaited
18. Barhara – Awaited
19. Jagdishpur – Awaited
20. Sandesh – Awaited
21. Shahpur – Awaited
22. Tarari – Awaited
23. Brahampur – Awaited
24. Buxar – Awaited
25. Dumraon – Awaited
26. Rajpur (SC) – Awaited
27. Bahadurpur – Awaited
28. Benipur – Awaited
29. Darbhanga – Awaited
30. Darbhanga Rural – Awaited
31. Gaura Bauram – Awaited
32. Hayaghat – Awaited
33. Jale – Awaited
34. Keoti – Awaited
35. Kusheshwar Asthan (SC) – Awaited
36. Baikunthpur – Awaited
37. Barauli – Awaited
38. Bhore (SC) – Awaited
39. Gopalganj – Awaited
40. Hathua – Awaited
41. Kuchaikote – Awaited
42. Alouli (SC) – Awaited
43. Beldaur – Awaited
44. Khagaria – Awaited
45. Parbatta – Awaited
46. Lakhisarai – Awaited
47. Suryagarha – Awaited
48. Alamnagar – Awaited
49. Bihariganj – Awaited
50. Madhepura – Awaited
51. Singheshwar (SC) – Awaited
52. Jamalpur – Awaited
53. Munger – Awaited
54. Aurai – Awaited
55. Baruraj – Awaited
56. Bochahan (SC) – Awaited
57. Gaighat – Awaited
58. Kanti – Awaited
59. Kurhani – Awaited
60. Minapur – Awaited
61. Muzaffarpur – Awaited
62. Paroo – Awaited
63. Sahebganj – Awaited
64. Sakra (SC) – Awaited
65. Asthawan – Awaited
66. Biharsharif – Awaited
67. Harnaut – Awaited
68. Hilsa – Awaited
69. Islampur – Awaited
70. Nalanda – Awaited
71. Rajgir (SC) – Awaited
72. Bakhtiarpur – Awaited
73. Bankipur – Awaited
74. Barh – Awaited
75 Bikram – Awaited
76. Danapur – Awaited
77. Digha – Awaited
78. Fatuha – Awaited
79. Kumhrar – Awaited
80. Maner – Awaited
81. Masaurhi (SC) – Awaited
82. Paliganj – Awaited
83. Patna Sahib – Awaited
84. Phulwari (SC) – Awaited
85. Mahishi – Awaited
86. Saharsa – Awaited
87. Simri Bakhtiarpur – Awaited
88. Sonbarsha (SC) – Awaited
89. Bibhutipur – Awaited
90. Hasanpur – Awaited
91. Kalyanpur (SC) – Awaited
92. Mohiuddinnagar – Awaited
93. Morwa – Awaited
94. Rosera (SC) – Awaited
95. Samastipur – Awaited
96. Sarairanjan – Awaited
97. Ujiarpur – Awaited
98. Warisnagar – Awaited
99. Amnour – Awaited
100. Baniapur – Awaited
101. Chapra – Awaited
102. Ekma – Awaited
103. Garkha (SC) – Awaited
104. Manjhi – Awaited
105. Marhaura – Awaited
106. Parsa – Awaited
107. Sonepur – Awaited
108. Taraiya – Awaited
109. Barbigha – Awaited
110. Sheikhpura – Awaited
111. Barharia – Awaited
112. Darauli (SC) – Awaited
113. Daraunda – Awaited
114. Goriakothi – Awaited
115. Maharajganj – Awaited
116. Ziradei – Awaited
117. Hajipur – Awaited
118. Lalganj – Awaited
119. Mahnar – Awaited
120. Patepur (SC) – Awaited
121. Raja Pakar (SC) – Awaited
122. Vaishali – Awaited
123. Araria – Awaited
124. Forbesganj – Awaited
125. Jokihat – Awaited
126. Narpatganj – Awaited
127. Raniganj (SC) – Awaited
128. Sikti – Awaited
129. Arwal – Awaited
130. Kurtha – Awaited
131. Aurangabad – Awaited
132. Goh – Awaited
133. Kutumba (SC) – Awaited
134. Nabinagar – Awaited
135. Obra – Awaited
136. Rafiganj – Awaited
137. Amarpur – Awaited
138. Banka – Awaited
139. Belhar – Awaited
140. Dhoraiya (SC) – Awaited
141. Katoria (ST) – Awaited
142. Bhagalpur – Awaited
143. Bihpur – Awaited
144. Gopalpur – Awaited
145. Kahalgaon – Awaited
146. Nathnagar – Awaited
147. Pirpainti (SC) – Awaited
148. Sultanganj – Awaited
149. Atri – Awaited
150. Barachatti (SC) – Awaited
151. Belaganj – Awaited
152. Bodh Gaya (SC) – Awaited
153. Gaya Town – Awaited
154. Gurua – Awaited
155. Sherghati – Awaited
156. Tikari – Awaited
157. Wazirganj – Awaited
158. Ghosi – Awaited
159. Jehanabad – Awaited
160. Makhdumpur (SC) – Awaited
161. Chakai – Awaited
162. Jamui – Awaited
163. Jhajha – Awaited
164. Sikandra (SC) – Awaited
165. Bhabua – Awaited
166. Chainpur – Awaited
167. Mohania (SC) – Awaited
168. Ramgarh – Awaited
169. Balrampur – Awaited
170. Barari – Awaited
171. Kadwa – Awaited
172. Katihar – Awaited
173. Korha (SC) – Awaited
174. Manihari (ST) – Awaited
175. Pranpur – Awaited
176. Bahadurganj – Awaited
177. Kishanganj – Awaited
178. Kochadhaman – Awaited
179. Thakurganj – Awaited
180. Babubarhi – Awaited
181. Benipatti – Awaited
182. Bisfi – Awaited
183. Harlakhi – Awaited
184. Jhanjharpur – Awaited
185. Khajauli – Awaited
186. Laukaha – Awaited
187. Madhubani – Awaited
188. Phulparas – Awaited
189. Rajnagar (SC) – Awaited
190. Gobindpur – Awaited
191. Hisua – Awaited
192. Nawada – Awaited
193. Rajauli (SC) – Awaited
194. Warsaliganj – Awaited
195. Bagaha – Awaited
196. Bettiah – Awaited
197 .Chanpatia – Awaited
198. Lauriya – Awaited
199. Narkatiaganj – Awaited
200. Nautan – Awaited
201. Ramnagar (SC) – Awaited
202. Sikta – Awaited
203. Valmiki Nagar – Awaited
204. Amour – Awaited
205. Baisi – Awaited
206. Banmankhi (SC) – Awaited
207. Dhamdaha – Awaited
208. Kasba – Awaited
209. Purnia – Awaited
210. Rupauli – Awaited
211. Chiraia – Awaited
212. Dhaka – Awaited
213. Govindganj – Awaited
214. Harsidhi (SC) – Awaited
215. Kalyanpur – Awaited
216. Kesaria – Awaited
217. Madhuban – Awaited
218 Motihari – Awaited
219. Narkatia – Awaited
220. Pipra – Awaited
221. Raxaul – Awaited
222. Sugauli – Awaited
223. Chenari (SC) – Awaited
224. Dehri – Awaited
225. Dinara – Awaited
226. Karakat – Awaited
227. Kargahar – Awaited
228. Nokha – Awaited
229. Sasaram – Awaited
230. Sheohar – Awaited
231. Bajpatti – Awaited
232. Bathnaha (SC) – Awaited
233. Belsand – Awaited
234. Parihar – Awaited
235. Riga – Awaited
236. Runnisaidpur – Awaited
237. Sitamarhi – Awaited
238. Sursand – Awaited
239. Chhatapur – Awaited
240. Nirmali – Awaited
241. Pipra – Awaited
242. Supaul – Awaited
243. Triveniganj (SC) – Awaited
The overall picture remains largely unchanged beyond these early leads, with the vast majority of constituencies still awaited. Only the seats of Alinagar, Tarapur, Mokama, Raghunathpur, Siwan, Mahua, Raghopur and Imamganj (SC) have reported leading candidates so far.
As counting progresses through the day, more constituencies are expected to move from awaited to declared status.