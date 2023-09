Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for Newborn on September 8, 2023

Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for September 8, 2023 |

Today worshiping Goddess ‘LAXMI’ and reading ‘SHRI SUKTA’ OR ‘LAXMI SAHASTRANAM’ will be beneficial

New born baby’s moon sign will be Gemini.

Today’s new born baby name, as per moon sign will start from ‘K, G, Ch, Ha’

Panchang

Tithi Navami 05:32 PM

Nakshatra Mrigashirsha 12:10 PM

Karana :

Gar 05:32 PM

Vanij 05:32 PM

Paksha Krishna

Yoga Siddhi 10:06 PM

Day Friday

Sun And Moon Calculations

Sun Rise 06:24 AM

Moon Rise +01:18 AM

Moon Sign Mithuna

Sun Set 06:47 PM

Moon Set 02:20 PM

Ritu Sharad

Hindu Month And Year

Shaka Samvat 1945 Shobhakruth

Kali Samvat 5125

Day Duration 12:22 PM

Vikram Samvat 2080

Month Amanta Shravan

Month Purnimanta Bhadrapada

Auspicious/Inauspicious Timings

Auspicious Timings

Abhijit 12:10:51 - 13:00:22

Inauspicious Timings

Dushta Muhurtas 08:52 AM - 09:42 AM

Kantaka/Mrityu 01:49 PM - 02:39 PM

Yamaghanta 05:08 PM - 05:57 PM

Rahu Kaal 11:02 AM - 12:35 PM

Kulika 08:52 AM - 09:42 AM

Kalavela 03:28 PM - 04:18 PM

Yamaganda 03:41 PM - 05:14 PM

Gulika Kaal 07:57 AM - 09:29 AM

Disha Shoola

Disha Shoola West

Chandrabalam And Tarabalam

Tara Bala

Bharani, Rohini, Mrigashirsha, Ardra, Punarvasu, Ashlesha, Poorva Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Vishakha, Jyeshta, Poorva Ashadha, Shravana, Dhanishta, Satabisha, Poorva Bhadrapada, Revati

Chandra Bala

Aries, Gemini, Leo, Virgo, Sagittarius, Capricorn

