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Horoscope

Updated on: Tuesday, September 07, 2021, 04:02 PM IST

Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for September 8, 2021

Nilikash P Pradhan
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Today is Wednesday 8 September 2021, Tithi Dvitiya till 26:33 Purnimant month is Bhadrapada and Amavasyant month is Bhadrapada. Sun is in Leo and Moon remains in Virgo. Today is Chandradarshan.

New born baby Moon sign will be Virgo. Nakshatra will be Uttaraphalguni till 15:54 thereafter Hast. Today’s new born baby name word as per the Moon sign will start from Pa, Pi, Pu, Sha. The lucky Number will be 4. Excellent organizational skills. Overcritical and harsh, Perfectionist and conservative

Today worship Ganesh Read Ganesh Stotra. Today’s colour is Green. Start any new or important work in the time given in Panchang. Avoid inauspicious time for any new beginning.

PlaceMumbai, India
Sunrise 06:25
Sunset18:46
Moon set 19:59
Moon rise07:27
TithiDvitiya till 26:33
Paksha Shukla
Nakshatra Uttaraphalguni till 15:54 thereafter Hast
Yoga Subha
KaranaBalava till 15:36 thereafter Kaulava
VaarBuddhavara (Wednesday)
Month (Amavasyant) Bhadrapada
Month (Purnimant) Bhadrapada
Moon Zodiac Kanya (Virgo)
Sun Zodiac Simha (Leo)
RituVarsha (Monsoon)
Ayana Dakshinayana
Vikram Samvat 2078 Vikram Samvat
Vikram Samvat (Kartak) 2077 Vikram Samvat
Inauspicious time
Rahu kaal12:36 - 14:08
Auspicious time
Abhijeet Muhurat
SubhMuhurat11:03 - 12:36
Published on: Wednesday, September 08, 2021, 05:28 AM IST
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