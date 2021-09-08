Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for September 8, 2021

Today is Wednesday 8 September 2021, Tithi Dvitiya till 26:33 Purnimant month is Bhadrapada and Amavasyant month is Bhadrapada. Sun is in Leo and Moon remains in Virgo. Today is Chandradarshan.
New born baby Moon sign will be Virgo. Nakshatra will be Uttaraphalguni till 15:54 thereafter Hast. Today’s new born baby name word as per the Moon sign will start from Pa, Pi, Pu, Sha. The lucky Number will be 4. Excellent organizational skills. Overcritical and harsh, Perfectionist and conservative
Today worship Ganesh Read Ganesh Stotra. Today’s colour is Green. Start any new or important work in the time given in Panchang. Avoid inauspicious time for any new beginning.
|Place
|Mumbai, India
|Sunrise
|06:25
|Sunset
|18:46
|Moon set
|19:59
|Moon rise
|07:27
|Tithi
|Dvitiya till 26:33
|Paksha
|Shukla
|Nakshatra
|Uttaraphalguni till 15:54 thereafter Hast
|Yoga
|Subha
|Karana
|Balava till 15:36 thereafter Kaulava
|Vaar
|Buddhavara (Wednesday)
|Month (Amavasyant)
|Bhadrapada
|Month (Purnimant)
|Bhadrapada
|Moon Zodiac
|Kanya (Virgo)
|Sun Zodiac
|Simha (Leo)
|Ritu
|Varsha (Monsoon)
|Ayana
|Dakshinayana
|Vikram Samvat
|2078 Vikram Samvat
|Vikram Samvat (Kartak)
|2077 Vikram Samvat
|Inauspicious time
|Rahu kaal
|12:36 - 14:08
|Auspicious time
|Abhijeet Muhurat
|SubhMuhurat
|11:03 - 12:36