Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign and Name Letter for New born for February 7, 2021

Today is Sunday 7 February 2021, Tithi Ekadashi. Purnimant month is Magha and Amavasyant month is Pausha. Sun is in Capricorn and Moon remains in Scorpio till 16:13 thereafter Sagittarius.

New born baby Moon sign will be Scorpio till 16:13 thereafter Sagittarius. Nakshatra will be Jyeshta. Today’s new born baby name word as per Moon sign will start from Y. Lucky Number will be 5. New born baby will be sensitive emotional and moody. Has leadership capabilities.

Date: 07 February 2021

Place: Mumbai, India

Sunrise: 07:11

Sunset: 18:33

Moon set: 14:22

Moon rise: 28:06

Tithi: Ekadashi 28:47

Paksha: Krishna

Nakshatra: Jyeshta

Yoga: Vyagatha

Karana: Bhava

Vaar: Ravivara (Sunday)

Month (Amavasyant): Pausha

Month (Purnimant): Magha

Moon Zodiac: Vrishchika (Scorpio) till 16:13 thereafter Dhanu (Sagittarius)

Sun Zodiac: Makar (Capricorn)

Ritu: Hemant (Pre Winter

Ayana: Uttarayana

Vikram Samvat: 2077 Vikram Samvat

Vikram Samvat (Kartak): 2077 Vikram Samvat

Inauspicious time

Rahu kaal: 17:08 - 18:34

Auspicious time

Abhijeet Muhurat: 12:30 -13:15

Subh Muhurat: 14:18 - 15:43

Today worship Surya (Sun) and chant Gayatri Mantra. Today’s colour is Orange. Start of any new or important work in the time given in Panchang. Avoid inauspicious time for any new beginning.