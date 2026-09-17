Narendra Modi Birthday: Akshay Kumar, Kangana Ranaut And Other Celebrities Extend Wishes To PM As He Turns 76

Bollywood Celebs Wish PM Narendra Modi On his 76th Birthday | X / YouTube

It is Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday today (September 17), and it is nothing less than a celebration for Indian citizens. Many celebrities like Akshay Kumar, Kangana Ranaut, and others took to social media to wish PM Modi on his birthday and wrote special wishes for him.

Actress and BJP MP Kangana Ranaut wrote a shlok in Sanskrit and tweeted, "Desh ke yashasvi Pradhanmantri Shri Narendra Modi ji ko Janmadivas ki hardik badhai evam anant shubhakamnaen. Ishwar se prarthana hai ki unhen deerghayu, uttam swasthya evam nirantar rashtraseva ki shakti pradan karen. Unke netritva mein viksit evam aatmanirbhar Bharat ke nirman ka sankalp nirantar sashakt hota rahe. ‘Aashirvad ka diya’ jalakar aadarniya Pradhanmantri ji ke prati apni shubhkamnayein evam sneh arpit karen (sic)."

Akshay Kumar tweeted, "Aaj hamare Pradhanmantri ji ka janamdin hai aur is din ko seva sankalp ke saath manaya ja raha hai. Mujhe lagta hai janamdin manane ka isse khoobsurat koi aur tarika nahin ho sakta. Hum kisi aur ke kaam aayen, kisi zaruratmand ki madad karen, kisi chehre par muskan laen… Bus itna sa sankalp. Happy Birthday @narendramodi ji. Keep inspiring our great nation. Jai Bharat. Jai Mahakal (sic)."

आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। मुझे लगता है जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत कोई और तरीका नहीं हो सकता। हम किसी और के काम आएँ, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, किसी चेहरे पर मुस्कान लाएँ… बस इतना सा संकल्प।

Happy Birthday… — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 17, 2026

Anupam Kher also posted on X, "Bharat ke mananiya evam atyant priy Pradhanmantri Shri Narendra Modi ji ko janamdin ki hardik shubhakamnaen!🙏🕉 Ishwar aapko lamba, swasth aur anandmay jeevan pradan kare (sic)."

Actress and BJP party member, Smriti Irani, tweeted, "To the People’s Prime Minister, whose every moment is devoted to the service of Maa Bharati and the people. Wishing @NarendraModi ji a very happy birthday! Thank you for reminding an entire generation what it looks like to put the country above everything else. #HappyBdayPMModi (sic)."

To the People’s Prime Minister, whose every moment is devoted to the service of Maa Bharati and the people.



Wishing @NarendraModi ji a very happy birthday! Thank you for reminding an entire generation what it looks like to put the country above everything else. #HappyBdayPMModi pic.twitter.com/WKbCyu9R77 — Smriti Z Irani (@smritiirani) September 16, 2026

Suniel Shetty wished PM Modi, and wrote, "Wishing our Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji a very Happy Birthday. May the year ahead bring you good health, strength and continued purpose in service of the nation (sic)."

Wishing our Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji a very Happy Birthday. May the year ahead bring you good health, strength and continued purpose in service of the nation. pic.twitter.com/O6MTjAu9qZ — Suniel Shetty (@SunielVShetty) September 17, 2026

We at The Free Press Journal also wish Prime Minister Narendra Modi a very Happy Birthday.