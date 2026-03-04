 UP SI Syllabus 2026: Check Subject-wise Syllabus Breakdown, Marking System, Exam Pattern And Selection Process
The Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board will be conducting the UP Police SI Exam 2025 on 14th and 15th March 2026. The exam has 4543 vacancies available as per the official website.

Wednesday, March 04, 2026, 06:19 PM IST
UP SI Syllabus: The Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board will be conducting the UP Police SI Exam 2025 on 14th and 15th March 2026. The exam has 4543 vacancies available as per the official website. 

The syllabus is divided into four sections, such as General Hindi, Fundamental Law/Constitution/General Knowledge, Numerical & Mental Ability Test, and Mental Aptitude/Intelligence Quotient/Reasoning Ability

UP SI Exam 2026: Exam Dates 

The following are the exam dates that candidates can follow for the UP SI Exam 2026: 

Exam Dates: 14th March 2026 and 15th March 2026

UP SI Exam 2026: Syllabus

Candidates can refer to the following syllabus for the UP SI Exam 2026:

General Hindi: 

Hindi and Other Indian Languages

Basic Knowledge of Hindi Grammar

Hindi Alphabet, Tatsam-Tadbhav words, Synonyms, Antonyms, Multiple-meaning words, One-word substitution, Homonyms, Correction of incorrect sentences, Gender, Number, Case, Pronoun, Adjective, Verb, Tense, Voice, Indeclinables, Prefix, Suffix, Sandhi, Samas (compound words), Punctuation, Idioms and Proverbs, Rasa, Chhand (Metre), Figures of Speech, etc.

Unseen Passage (Reading Comprehension)

Famous Poets, Writers and Their Famous Works

Awards in Hindi Language

Miscellaneous

Fundamental Law / Constitution / General Knowledge: 

India and its adjacent countries

Indian Penal Code

Scientific Progress/Development

National/International Awards

Indian Languages

Basic Legal Knowledge

Constitution of India

Objective and Features of the Constitution

Fundamental Rights

Directive Principles of State Policy

Constitutional Amendments

All India Services

Laws related to women and children

SC/ST reservation laws

Numerical & Mental Ability: 

Number System

Time and Distance

Use of Tables and Graphs

Mensuration

Simplification

Decimals and Fractions

Highest common factor and lowest common multiple

Ratio and Proportion

Percentage

Profit and Loss

Discount

Simple interest

Compound interest

Partnership

Average

Time and Work

Common Sense Test

Direction Sense Test

Logical interpretation of data

Arithmetical computations and other analytical functions

Miscellaneous

Logical Diagrams

Symbol Relationship

Interpretation

Perception Test

Word formation Test

Letter and number series

Word and alphabet Analogy

Forcefulness of argument

Determining implied meanings

Mental Aptitude/Intelligence Quotient/Reasoning Ability:

Relationship and Analogy Test

Problem based on the alphabet

Time sequence Test

Venn Diagram and chart type Test

Mathematical Ability Test

Analogies

Spotting out the dissimilar

Series Completion Test

Coding and Decoding Test

Direction Sense Test

Blood Relation

Arranging in order

Similarities

Concepts

Arithmetical Reasoning

Verbal and Figure Classification

Arithmetical Number Series

Differences

Space Visualization

Problem Solving

Analysis Judgment

Decision-Making

Visual Memory

Discrimination

Observation

Relationship

UP SI Exam 2026: Exam Pattern

Exam Sections - 4 sections.

Each Section - 40 questions.

Total number of questions: 160 questions.

Each question carries 2.5 marks.

Total marks: 400 marks.

Marking scheme - No negative marking 

Duration- 2 hours (120 minutes)

Exam Mode - Computer-based test (CBT).

UP SI Exam 2026: Section-wise Breakdown

General Hindi – 40 Questions, 100 Marks

Fundamental Law / Constitution / General Knowledge – 40 Questions, 100 Marks

Numerical & Mental Ability – 40 Questions, 100 Marks

Mental Aptitude / Intelligence Quotient / Reasoning – 40 Questions, 100 Marks

UP SI Exam 2026: Selection Process

Written Examination

Document Verification

Physical Standard Test (PST) and Physical Efficiency Test (PET)

