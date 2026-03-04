UP SI Syllabus 2026: Check Subject-wise Syllabus Breakdown, Marking System, Exam Pattern And Selection Process

UP SI Syllabus: The Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board will be conducting the UP Police SI Exam 2025 on 14th and 15th March 2026. The exam has 4543 vacancies available as per the official website.
The syllabus is divided into four sections, such as General Hindi, Fundamental Law/Constitution/General Knowledge, Numerical & Mental Ability Test, and Mental Aptitude/Intelligence Quotient/Reasoning Ability
UP SI Exam 2026: Exam Dates
The following are the exam dates that candidates can follow for the UP SI Exam 2026:
Exam Dates: 14th March 2026 and 15th March 2026
UP SI Exam 2026: Syllabus
Candidates can refer to the following syllabus for the UP SI Exam 2026:
General Hindi:
Hindi and Other Indian Languages
Basic Knowledge of Hindi Grammar
Hindi Alphabet, Tatsam-Tadbhav words, Synonyms, Antonyms, Multiple-meaning words, One-word substitution, Homonyms, Correction of incorrect sentences, Gender, Number, Case, Pronoun, Adjective, Verb, Tense, Voice, Indeclinables, Prefix, Suffix, Sandhi, Samas (compound words), Punctuation, Idioms and Proverbs, Rasa, Chhand (Metre), Figures of Speech, etc.
Unseen Passage (Reading Comprehension)
Famous Poets, Writers and Their Famous Works
Awards in Hindi Language
Miscellaneous
Fundamental Law / Constitution / General Knowledge:
India and its adjacent countries
Indian Penal Code
Scientific Progress/Development
National/International Awards
Indian Languages
Basic Legal Knowledge
Constitution of India
Objective and Features of the Constitution
Fundamental Rights
Directive Principles of State Policy
Constitutional Amendments
All India Services
Laws related to women and children
SC/ST reservation laws
Numerical & Mental Ability:
Number System
Time and Distance
Use of Tables and Graphs
Mensuration
Simplification
Decimals and Fractions
Highest common factor and lowest common multiple
Ratio and Proportion
Percentage
Profit and Loss
Discount
Simple interest
Compound interest
Partnership
Average
Time and Work
Common Sense Test
Direction Sense Test
Logical interpretation of data
Arithmetical computations and other analytical functions
Miscellaneous
Logical Diagrams
Symbol Relationship
Interpretation
Perception Test
Word formation Test
Letter and number series
Word and alphabet Analogy
Forcefulness of argument
Determining implied meanings
Mental Aptitude/Intelligence Quotient/Reasoning Ability:
Relationship and Analogy Test
Problem based on the alphabet
Time sequence Test
Venn Diagram and chart type Test
Mathematical Ability Test
Analogies
Spotting out the dissimilar
Series Completion Test
Coding and Decoding Test
Direction Sense Test
Blood Relation
Arranging in order
Similarities
Concepts
Arithmetical Reasoning
Verbal and Figure Classification
Arithmetical Number Series
Differences
Space Visualization
Problem Solving
Analysis Judgment
Decision-Making
Visual Memory
Discrimination
Observation
Relationship
UP SI Exam 2026: Exam Pattern
Exam Sections - 4 sections.
Each Section - 40 questions.
Total number of questions: 160 questions.
Each question carries 2.5 marks.
Total marks: 400 marks.
Marking scheme - No negative marking
Duration- 2 hours (120 minutes)
Exam Mode - Computer-based test (CBT).
UP SI Exam 2026: Section-wise Breakdown
General Hindi – 40 Questions, 100 Marks
Fundamental Law / Constitution / General Knowledge – 40 Questions, 100 Marks
Numerical & Mental Ability – 40 Questions, 100 Marks
Mental Aptitude / Intelligence Quotient / Reasoning – 40 Questions, 100 Marks
UP SI Exam 2026: Selection Process
Written Examination
Document Verification
Physical Standard Test (PST) and Physical Efficiency Test (PET)