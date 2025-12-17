 Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026 Schedule Released At kseab.karnataka.gov.in; Check Dates, Timings And Complete Subject-wise Timetable
Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026 Schedule Released At kseab.karnataka.gov.in; Check Dates, Timings And Complete Subject-wise Timetable

The Karnataka School Examination and Assessment Board (KSEAB) has released the Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026 timetable. Three preparatory exams will be held from January 5 to February 28, 2026, ahead of the main board exams.

Updated: Wednesday, December 17, 2025, 11:12 AM IST
article-image

Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026: The Karnataka SSLC Preparatory schedule 2026 has been made public by the Karnataka School Examination and Assessment Board (KSEAB). The Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026 will be administered by KSEAB from January 5–10, 2025. Students can get the Karnataka SSLC Preparatory test 2026 schedule by going to the official website, kseab.karnataka.gov.in. The Karnataka SSLC exam in 2026 will have three preparation tests.

Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026: Important Dates

Preparatory Exam 1: January 5 to January 10, 2026

Preparatory Exam 2: January 27 to February 2, 2026

Preparatory Exam 3: February 23 to February 28, 2026

Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026: Exam Timing

All preparatory exams will be held from 10:00 AM to 1:15 PM

Karnataka SSLC Main Exam 2026:

March 18 to April 2, 2026

Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026: Exam schedule

Exam 1 Timetable

January 5, 2026: First Language – Kannada, Telugu, Hindi, Marathi, Tamil, Urdu, English, English (NCERT), Sanskrit

January 6, 2026: Mathematics

January 7, 2026: Second Language – English, Kannada

January 8, 2026: Third Language – Hindi, Kannada, English, Persian, Arabic, Tulu, Urdu, Sanskrit, Konkani, Marathi

January 9, 2026: Science

January 10, 2026: Social Science

Direct link for Exam 1 timetable

Exam 2 Timetable

January 27, 2026: First Language – Kannada, Telugu, Hindi, Marathi, Tamil, Urdu, English, English (NCERT), Sanskrit

January 28, 2026: Mathematics

January 29, 2026: Second Language – English, Kannada

January 30, 2026: Third Language – Hindi, Kannada, English, Persian, Arabic, Tulu, Urdu, Sanskrit, Konkani, Marathi

January 31, 2026: Science

February 2, 2026: Social Science

Direct link for Exam 2 timetable

Exam 3 Timetable

February 23, 2026: First Language – Kannada, Telugu, Hindi, Marathi, Tamil, Urdu, English, English (NCERT), Sanskrit

February 24, 2026: Mathematics

February 25, 2026: Second Language – English, Kannada

February 26, 2026: Third Language – Hindi, Kannada, English, Persian, Arabic, Tulu, Urdu, Sanskrit, Konkani, Marathi

February 27, 2026: Science

February 28, 2026: Social Science

Direct link for Exam 3 timetable

