Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026 Schedule Released At kseab.karnataka.gov.in; Check Dates, Timings And Complete Subject-wise Timetable

Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026: The Karnataka SSLC Preparatory schedule 2026 has been made public by the Karnataka School Examination and Assessment Board (KSEAB). The Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026 will be administered by KSEAB from January 5–10, 2025. Students can get the Karnataka SSLC Preparatory test 2026 schedule by going to the official website, kseab.karnataka.gov.in. The Karnataka SSLC exam in 2026 will have three preparation tests.
Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026: Important Dates
Preparatory Exam 1: January 5 to January 10, 2026
Preparatory Exam 2: January 27 to February 2, 2026
Preparatory Exam 3: February 23 to February 28, 2026
Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026: Exam Timing
All preparatory exams will be held from 10:00 AM to 1:15 PM
Karnataka SSLC Main Exam 2026:
March 18 to April 2, 2026
Karnataka SSLC Preparatory Exam 2026: Exam schedule
Exam 1 Timetable
January 5, 2026: First Language – Kannada, Telugu, Hindi, Marathi, Tamil, Urdu, English, English (NCERT), Sanskrit
January 6, 2026: Mathematics
January 7, 2026: Second Language – English, Kannada
January 8, 2026: Third Language – Hindi, Kannada, English, Persian, Arabic, Tulu, Urdu, Sanskrit, Konkani, Marathi
January 9, 2026: Science
January 10, 2026: Social Science
Direct link for Exam 1 timetable
Exam 2 Timetable
January 27, 2026: First Language – Kannada, Telugu, Hindi, Marathi, Tamil, Urdu, English, English (NCERT), Sanskrit
January 28, 2026: Mathematics
January 29, 2026: Second Language – English, Kannada
January 30, 2026: Third Language – Hindi, Kannada, English, Persian, Arabic, Tulu, Urdu, Sanskrit, Konkani, Marathi
January 31, 2026: Science
February 2, 2026: Social Science
Direct link for Exam 2 timetable
Exam 3 Timetable
February 23, 2026: First Language – Kannada, Telugu, Hindi, Marathi, Tamil, Urdu, English, English (NCERT), Sanskrit
February 24, 2026: Mathematics
February 25, 2026: Second Language – English, Kannada
February 26, 2026: Third Language – Hindi, Kannada, English, Persian, Arabic, Tulu, Urdu, Sanskrit, Konkani, Marathi
February 27, 2026: Science
February 28, 2026: Social Science