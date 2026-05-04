GUJCET 2026 Result Out: 1459 students Score Above 99 Percentile Rank

GUJCET 2026 Result Out: The GUJCET results has been declared today, May 4, by the Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, or GSEB. Candidates who took the GUJCET exam can access their results by adding their roll number to log in to gujcet.gseb.org, candidates can view their GUJCET results. Over 1400 students secure above 99 percentile rank in the GUJCET 2026 Results.
GUJCET 2026 Result Out: Percentile Rank
Here is the GUJCET 2026 Percentile Rank Distribution
A Group
Above 99: 695 candidates
Above 98: 1,233
Above 96: 2,293
Above 94: 3,454
Above 92: 4,606
Above 90: 5,795
Above 85: 8,618
Above 80: 11,495
Above 75: 14,308
Above 70: 17,188
Above 65: 20,070
Above 60: 22,873
Above 50: 28,580
Above 40: 34,319
Above 30: 40,108
Above 20: 45,748
Above 00: 57,131
B Group
Above 99: 764 candidates
Above 98: 1,563
Above 96: 3,088
Above 94: 4,554
Above 92: 6,049
Above 90: 7,615
Above 85: 11,380
Above 80: 15,173
Above 75: 18,897
Above 70: 22,754
Above 65: 26,473
Above 60: 30,261
Above 50: 37,908
Above 40: 45,509
Above 30: 53,297
Above 20: 60,949
Above 00: 75,454
GUJCET 2026 Result Out: Genderwise Students Registered and Appeard
Overall Totals
Registered Students: 1,36,071
Male: 73,243
Female: 62,828
Appeared Students: 1,32,319
Male: 71,086
Female: 61,233
Absent Students: 3,752
Male: 2,157
Female: 1,595
Group A
Registered: 58,507
Male: 41,790
Female: 16,717
Appeared: 56,865
Male: 40,595
Female: 16,270
Absent: 1,642
Male: 1,195
Female: 447
Group B
Registered: 77,182
Male: 31,226
Female: 45,956
Appeared: 75,188
Male: 30,324
Female: 44,864
Absent: 1,994
Male: 902
Female: 1,092
Group AB
Registered: 382
Male: 227
Female: 155
Appeared: 266
Male: 167
Female: 99
Absent: 116
Male: 60
Female: 56
GUJCET 2026 Result Out: How To Check Results
Candidates can check out the steps below to access the results.
Step 1: Visit the official GUJCET 2026 website at gujcet.gseb.org.
Step 2: Add your six-digit seat number in the designated field to log in, then click "Submit."
Step 3: A PDF version of the GUJCET scorecard will be displayed.
Step 4: Download the output after carefully reviewing every element.