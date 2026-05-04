 GUJCET 2026 Result Out: 1459 students Score Above 99 Percentile Rank
Gauri DeekondaUpdated: Monday, May 04, 2026, 11:39 AM IST
GUJCET 2026 Result Out: The GUJCET results has been declared today, May 4, by the Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, or GSEB. Candidates who took the GUJCET exam can access their results by adding their roll number to log in to gujcet.gseb.org, candidates can view their GUJCET results. Over 1400 students secure above 99 percentile rank in the GUJCET 2026 Results.

GUJCET 2026 Result Out: Percentile Rank

Here is the GUJCET 2026 Percentile Rank Distribution

A Group

Above 99: 695 candidates

Above 98: 1,233

Above 96: 2,293

Above 94: 3,454

Above 92: 4,606

Above 90: 5,795

Above 85: 8,618

Above 80: 11,495

Above 75: 14,308

Above 70: 17,188

Above 65: 20,070

Above 60: 22,873

Above 50: 28,580

Above 40: 34,319

Above 30: 40,108

Above 20: 45,748

Above 00: 57,131

B Group

Above 99: 764 candidates

Above 98: 1,563

Above 96: 3,088

Above 94: 4,554

Above 92: 6,049

Above 90: 7,615

Above 85: 11,380

Above 80: 15,173

Above 75: 18,897

Above 70: 22,754

Above 65: 26,473

Above 60: 30,261

Above 50: 37,908

Above 40: 45,509

Above 30: 53,297

Above 20: 60,949

Above 00: 75,454

GUJCET 2026 Result Out: Genderwise Students Registered and Appeard

Overall Totals

Registered Students: 1,36,071

Male: 73,243

Female: 62,828

Appeared Students: 1,32,319

Male: 71,086

Female: 61,233

Absent Students: 3,752

Male: 2,157

Female: 1,595

Group A

Registered: 58,507

Male: 41,790

Female: 16,717

Appeared: 56,865

Male: 40,595

Female: 16,270

Absent: 1,642

Male: 1,195

Female: 447

Group B

Registered: 77,182

Male: 31,226

Female: 45,956

Appeared: 75,188

Male: 30,324

Female: 44,864

Absent: 1,994

Male: 902

Female: 1,092

Group AB

Registered: 382

Male: 227

Female: 155

Appeared: 266

Male: 167

Female: 99

Absent: 116

Male: 60

Female: 56

GUJCET 2026 Result Out: How To Check Results

Candidates can check out the steps below to access the results.

Step 1: Visit the official GUJCET 2026 website at gujcet.gseb.org.

Step 2: Add your six-digit seat number in the designated field to log in, then click "Submit."

Step 3: A PDF version of the GUJCET scorecard will be displayed.

Step 4: Download the output after carefully reviewing every element.

