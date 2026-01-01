CBSE Releases Revised Class 12 Board Exam Timetable 2026; Check Full Schedule Here

CBSE Revised Class 12 Board Exam Timetable 2026: A revised timetable for the 2026 Class 12 board exams has been published by the Central Board of Secondary Education (CBSE). Citing administrative issues, the board had already declared that the Class 12 exams, which were supposed to take place on March 3, 2026, would be postponed.
CBSE Revised Class 12 Board Exam Timetable 2026: Important time
Exam Shift: Single shift
Exam Time: 10:30 am to 1:30 pm
CBSE Revised Class 12 Board Exam Timetable 2026: Revised exam timetable
February 17, 2026 (Tuesday): Biotechnology; Entrepreneurship; Shorthand (English/Hindi)
February 18, 2026 (Wednesday): Physical Education
February 19, 2026 (Thursday): Engineering Graphics; Bharatanatyam; Kuchipudi; Odissi; Manipuri; Kathakali; Horticulture; Cost Accounting
February 20, 2026 (Friday): Physics
February 21, 2026 (Saturday): Automotive; Fashion Studies
February 23, 2026 (Monday): Mass Media Studies; Design Thinking and Innovation
February 24, 2026 (Tuesday): Accountancy
February 25, 2026 (Wednesday): Beauty & Wellness; Typography & Computer Application
February 26, 2026 (Thursday): Geography
February 27, 2026 (Friday): Painting; Graphics; Sculpture; Applied Art (Commercial Art)
February 28, 2026 (Saturday): Chemistry
March 2, 2026 (Monday): Urdu Elective/Core; Sanskrit Elective; Carnatic Music (Vocal/Mel/Per); Kathak; Front Office Operations; Insurance; Geospatial Technology; Electrical Technology
March 5, 2026 (Thursday): Psychology
March 6, 2026 (Friday): Punjabi; Bengali; Tamil; Telugu; Sindhi; Marathi; Gujarati; Manipuri; Malayalam; Odia; Assamese; Kannada; Arabic; Tibetan; German; Russian; Persian; Nepali; Limboo; Lepcha; Telugu (Telangana); Bodo; Tangkhul; Japanese; Bhutia; Spanish; Kashmiri; Mizo
March 7, 2026 (Saturday): Yoga; Electronics & Hardware
March 9, 2026 (Monday): Mathematics; Applied Mathematics
March 10, 2026 (Tuesday): Food Production; Office Procedures & Practices; Library & Information Science; Early Childhood Care & Education
March 11, 2026 (Wednesday): Hindustani Music (Melodic/ Percussion Instruments); Health Care; Design
March 12, 2026 (Thursday): English Elective / English Core
March 13, 2026 (Friday): Tourism; Air-conditioning & Refrigeration
March 14, 2026 (Saturday): Home Science
March 16, 2026 (Monday): Hindi Elective / Hindi Core
March 17, 2026 (Tuesday): Hindustani Music Vocal
March 18, 2026 (Wednesday): Economics
March 19, 2026 (Thursday): Physical Activity Trainer
March 20, 2026 (Friday): Marketing
March 23, 2026 (Monday): Political Science
March 24, 2026 (Tuesday): Retail; Artificial Intelligence
March 25, 2026 (Wednesday): Informatics Practices; Computer Science; Information Technology
March 27, 2026 (Friday): Biology
March 28, 2026 (Saturday): Business Studies; Business Administration
March 30, 2026 (Monday): History
April 1, 2026 (Wednesday): Financial Market Management; Agriculture; Medical Diagnostics; Salesmanship
April 2, 2026 (Thursday): National Cadet Corps (NCC); Food Nutrition & Dietetics
April 4, 2026 (Saturday): Sociology
April 6, 2026 (Monday): Knowledge Traditions & Practices of India; Bhoti; Kokborok; Banking; Electronics Technology
April 7, 2026 (Tuesday): Web Application
April 8, 2026 (Wednesday): Sanskrit Core; French; Taxation
April 9, 2026 (Thursday): Multimedia; Textile Design; Data Science
April 10, 2026 (Friday): Legal Studies
CBSE Revised Class 12 Board Exam Timetable 2026: Steps to download the exam schedule
Step 1: Visit the official CBSE website at cbse.gov.in
Step 2: On the homepage, click on the link for “Revised Datesheet for Class 12”
Step 3: The revised exam timetable will appear on the screen
Step 4: Check the exam dates, subjects and timings carefully
Step 5: Download the date sheet in PDF format
Step 6: Save a copy and take a printout for future reference
It is recommended that students taking the board exams review the updated timetable and adjust their study plans accordingly.