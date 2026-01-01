 CBSE Releases Revised Class 12 Board Exam Timetable 2026; Check Full Schedule Here
CBSE has released the revised Class 12 board exam timetable 2026 after postponing the exams due to administrative reasons. The exams will now begin on February 17, 2026, and will be held in a single shift from 10:30 am to 1:30 pm.

Thursday, January 01, 2026, 11:57 AM IST
CBSE Revised Class 12 Board Exam Timetable 2026: A revised timetable for the 2026 Class 12 board exams has been published by the Central Board of Secondary Education (CBSE). Citing administrative issues, the board had already declared that the Class 12 exams, which were supposed to take place on March 3, 2026, would be postponed.

CBSE Revised Class 12 Board Exam Timetable 2026: Important time

Exam Shift: Single shift

Exam Time: 10:30 am to 1:30 pm

CBSE Revised Class 12 Board Exam Timetable 2026: Revised exam timetable

February 17, 2026 (Tuesday): Biotechnology; Entrepreneurship; Shorthand (English/Hindi)

February 18, 2026 (Wednesday): Physical Education

February 19, 2026 (Thursday): Engineering Graphics; Bharatanatyam; Kuchipudi; Odissi; Manipuri; Kathakali; Horticulture; Cost Accounting

February 20, 2026 (Friday): Physics

February 21, 2026 (Saturday): Automotive; Fashion Studies

February 23, 2026 (Monday): Mass Media Studies; Design Thinking and Innovation

February 24, 2026 (Tuesday): Accountancy

February 25, 2026 (Wednesday): Beauty & Wellness; Typography & Computer Application

February 26, 2026 (Thursday): Geography

February 27, 2026 (Friday): Painting; Graphics; Sculpture; Applied Art (Commercial Art)

February 28, 2026 (Saturday): Chemistry

March 2, 2026 (Monday): Urdu Elective/Core; Sanskrit Elective; Carnatic Music (Vocal/Mel/Per); Kathak; Front Office Operations; Insurance; Geospatial Technology; Electrical Technology

March 5, 2026 (Thursday): Psychology

March 6, 2026 (Friday): Punjabi; Bengali; Tamil; Telugu; Sindhi; Marathi; Gujarati; Manipuri; Malayalam; Odia; Assamese; Kannada; Arabic; Tibetan; German; Russian; Persian; Nepali; Limboo; Lepcha; Telugu (Telangana); Bodo; Tangkhul; Japanese; Bhutia; Spanish; Kashmiri; Mizo

March 7, 2026 (Saturday): Yoga; Electronics & Hardware

March 9, 2026 (Monday): Mathematics; Applied Mathematics

March 10, 2026 (Tuesday): Food Production; Office Procedures & Practices; Library & Information Science; Early Childhood Care & Education

March 11, 2026 (Wednesday): Hindustani Music (Melodic/ Percussion Instruments); Health Care; Design

March 12, 2026 (Thursday): English Elective / English Core

March 13, 2026 (Friday): Tourism; Air-conditioning & Refrigeration

March 14, 2026 (Saturday): Home Science

March 16, 2026 (Monday): Hindi Elective / Hindi Core

March 17, 2026 (Tuesday): Hindustani Music Vocal

March 18, 2026 (Wednesday): Economics

March 19, 2026 (Thursday): Physical Activity Trainer

March 20, 2026 (Friday): Marketing

March 23, 2026 (Monday): Political Science

March 24, 2026 (Tuesday): Retail; Artificial Intelligence

March 25, 2026 (Wednesday): Informatics Practices; Computer Science; Information Technology

March 27, 2026 (Friday): Biology

March 28, 2026 (Saturday): Business Studies; Business Administration

March 30, 2026 (Monday): History

April 1, 2026 (Wednesday): Financial Market Management; Agriculture; Medical Diagnostics; Salesmanship

April 2, 2026 (Thursday): National Cadet Corps (NCC); Food Nutrition & Dietetics

April 4, 2026 (Saturday): Sociology

April 6, 2026 (Monday): Knowledge Traditions & Practices of India; Bhoti; Kokborok; Banking; Electronics Technology

April 7, 2026 (Tuesday): Web Application

April 8, 2026 (Wednesday): Sanskrit Core; French; Taxation

April 9, 2026 (Thursday): Multimedia; Textile Design; Data Science

April 10, 2026 (Friday): Legal Studies

CBSE Revised Class 12 Board Exam Timetable 2026: Steps to download the exam schedule

Step 1: Visit the official CBSE website at cbse.gov.in

Step 2: On the homepage, click on the link for “Revised Datesheet for Class 12”

Step 3: The revised exam timetable will appear on the screen

Step 4: Check the exam dates, subjects and timings carefully

Step 5: Download the date sheet in PDF format

Step 6: Save a copy and take a printout for future reference

It is recommended that students taking the board exams review the updated timetable and adjust their study plans accordingly.

