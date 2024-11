Q2 Earnings Today: 326 Companies To Announce Their Results Along With Bank Of India, Blue Dart, ONGC, Hindalco, Britania & NMDC

The Q2 earnings season has picked up maximum steam; recent trading sessions had seen a lot of companies declaring their quarterly financials for the July-September quarter; today 324 companies are scheduled to declare their Q2 FY25 financials.

Today's long list of scheduled companies includes Bajaj Consumer Care, public sector lending giant Bank of India, miniratna PSE company manufacturing rail coaches BEML, logistics mammoth Blue Dart, FMCG titan Britania, footware manufacturer campus activeware, quick service chain operator Devyani International, ciggerates manufacturer Godfrey Phillips, and flagship metal company of Aditya Birla group Hindalco.

PSU manufacturer of copper, Hindustan Copper, dominos pizza chain operator, jubiliant foodworks, suger producer Magadh Sugar & Energy, Navratna iron ore mining PSU NMDC, crude oil exploration maharatna PSU Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), cement manufacturer ramco cement, commercial vehicle maker SML isuzu, and agrochemicals and industrial chemicals manufacturer UPL are also scheduled to post their Q2 earnings today.

7seas Entertainment Ltd.

AAA Technologies Ltd.

Aagam Capital Ltd.

Aarti Surfactants Ltd.

Aerpace Industries Ltd.

Abans Holdings Ltd.

Almondz Global Securities Ltd.

Alna Trading & Exports Ltd.

Alphageo (India) Ltd.

Ambica Agarbathies & Aroma Industries Ltd.

Amit International Ltd.

Aptech Ltd.

Aravali Securities & Finance Ltd.

Arex Industries Ltd.

Arihant Foundations & Housing Ltd.

Asian Hotels (North) Ltd.

Atharv Enterprises Ltd.

Auro Laboratories Ltd.

Avon Mercantile Ltd.

Awfis Space Solutions Ltd.

Azad Engineering Ltd.

Bafna Pharmaceuticals Ltd.

Bajaj Consumer Care Ltd.

Balrampur Chini Mills Ltd.

Bank Of India

Bansal Wire Industries Ltd.

Bedmutha Industries Ltd.

BEML Ltd.

Bengal & Assam Company Ltd.

Bf Utilities Ltd.

Bhilwara Spinners Ltd.

Billwin Industries Ltd.

B. L. Kashyap And Sons Ltd.

Bloom Industries Ltd.

BLS International Services Ltd.

BLS EServices Ltd.

Blue Dart Express Ltd.

B.N.Rathi Securities Ltd.

Borosil Renewables Ltd.

Brisk Technovision Ltd.

Britannia Industries Ltd.

Bharat Road Network Ltd.

Burnpur Cement Ltd.

Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd.

BWL Ltd.

Camlin Fine Sciences Ltd.

Campus Activewear Ltd.

Caprihans India Ltd.

Career Point Ltd.

Century Extrusions Ltd.

Chandni Machines Ltd.

Chandrima Mercantiles Ltd.

Checkpoint Trends Ltd.

Chemcrux Enterprises Ltd.

Chowgule Steamships Ltd.

Cistro Telelink Ltd.

Citiport Financial Services Ltd.

Comfort Commotrade Ltd.

Comfort Intech Ltd.

Compucom Software Ltd.

Concord Biotech Ltd.

Cords Cable Industries Ltd.

Cosyn Ltd.

Dynamic Archistructures Ltd.

Dee Development Engineers Ltd.

Devyani International Ltd.

Dhanlaxmi Fabrics Ltd.

Dharani Finance Ltd.

Dhp India Ltd.

Dhruv Consultancy Services Ltd.

Prataap Snacks Ltd.

Diana Tea Co.Ltd.

Dj Mediaprint & Logistics Ltd.

Dolat Algotech Ltd.

Dollar Industries Ltd.

ECOS (India) Mobility & Hospitality Ltd.

EIH Associated Hotels Ltd.

Elgi Equipments Ltd.

Electronics Mart India Ltd.

EPL Ltd.

Euro Leder Fashion Ltd.

Eyantra Ventures Ltd.

Fedders Electric & Engineering Ltd.

Franklin Leasing & Finance Ltd.

Frontier Capital Ltd.

Fusion Finance Ltd.

Galaxy Surfactants Ltd.

Gateway Distriparks Ltd.

Gayatri Bioorganics Ltd.

GCM Commodity & Derivatives Ltd.

Geecee Ventures Ltd.

Genus Prime Infra Ltd.

Globus Constructors & Developers Ltd.

Godfrey Phillips India Ltd.

Goodluck India Ltd.

Gopal Iron & Steels Co. (Gujarat) Ltd.

Goyal Aluminiums Ltd.

Grandma Trading & Agencies Ltd.

Graphite India Ltd.

Gratex Industries Ltd.

Graviss Hospitality Ltd.

Greencrest Financial Services Ltd.

Orient Green Power Company Ltd.

GTL Ltd.

GTN Textiles Ltd.

Gujarat Toolroom Ltd.

Harrisons Malayalam Ltd.

Harsha Engineers International Ltd.

HCKK Ventures Ltd.

Heads Up Ventures Ltd.

Helpage Finlease Ltd.

Hemisphere Properties India Ltd.

Hercules Hoists Ltd.

H.G. Infra Engineering Ltd.

Hindustan Adhesives Ltd.

Hindalco Industries Ltd.

Hindustan Copper Ltd.

Hindusthan National Glass & Industries Ltd.

Hle Glascoat Ltd.

Hma Agro Industries Ltd.

Hariyana Ventures Ltd.

IFB Agro Industries Ltd.

India Finsec Ltd.

Imec Services Ltd.

India Gelatine & Chemicals Ltd.

Indian Card Clothing Co. Ltd.

Inditrade Capital Ltd.

Indosolar Ltd.

IndSwift Laboratories Ltd.

Insecticides India Ltd.

Insilco Ltd.

Integrated Hitech Ltd.

ISF Ltd.

IVP Ltd.

Iykot Hitech Toolroom Ltd.

Jai Corp Ltd.

Jayshree Chemicals Ltd.

Jet Freight Logistics Ltd.

Jigar Cables Ltd.

Jitf Infralogistics Ltd.

Jubilant Foodworks Ltd.

Juniper Hotels Ltd.

Kaizen Agro Infrabuild Ltd.

Kamdhenu Ltd.

Kamdhenu Ventures Ltd.

Kanel Industries Ltd.

Kanpur Plastipack Ltd.

Kashyap TeleMedicines Ltd.

KCD Industries India Ltd.

KDDL Ltd.

Keltech Energies Ltd.

Kjmc Financial Services Ltd.

Kkalpana Plastick Ltd.

K. M. Sugar Mills Ltd.

KPT Industries Ltd.

Krebs Biochemicals & Industries Ltd.

K&R Rail Engineering Ltd.

Kumbhat Financial Services Ltd.

Laffans Petrochemicals Ltd.

Lakshmi Mills Company Ltd.

Landmark Cars Ltd.

Lerthai Finance Ltd.

Lex Nimble Solutions Ltd.

Link Pharma Chem Ltd.

Magadh Sugar & Energy Ltd.

Maithan Alloys Ltd.

Manraj Housing Finance Ltd.

Marathon Nextgen Realty Ltd.

Modern Steels Ltd.

Mediaone Global Entertainment Ltd.

Mefcom Capital Markets Ltd.

Mehai Technology Ltd.

Meson Valves India Ltd.

Mahasagar Travels Ltd.

Mihika Industries Ltd.

Mm Rubber Company Ltd.

Modern Dairies Ltd.

Monarch Networth Capital Ltd.

Morepen Laboratories Ltd.

Mipco Seamless Rings (Gujarat) Ltd.

MPL Plastics Ltd.

Marg Techno Projects Ltd.

Munjal Showa Ltd.

Naturite Agro Products Ltd.

Narendra Properties Ltd.

National Fertilisers Ltd.

Nicco Uco Alliance Credit Ltd.

Niyogin Fintech Ltd.

NMDC Ltd.

National Oxygen Ltd.

Odyssey Corporation Ltd.

Oil Country Tubular Ltd.

Omega AgSeeds (Punjab) Ltd.

Oil And Natural Gas Corporation Ltd.

Onmobile Global Ltd.

Orchid Pharma Ltd.

Oriental Trimex Ltd.

Orient Paper & Industries Ltd.

Orient Technologies Ltd.

Oscar Global Ltd.

Oswal Leasing Ltd.

OTCO International Ltd.

Pace ECommerce Ventures Ltd.

Pankaj Polymers Ltd.

Parag Milk Foods Ltd.

Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd.

Parle Industries Ltd.

Patspin India Ltd.

Pee Cee Cosma Sope Ltd.

Peoples Investments Ltd.

PG Electroplast Ltd.

Power And Instrumentation (Gujarat) Ltd.

Pilani Investment And Industries Corporation Ltd.

Power Mech Projects Ltd.

Prag Bosimi Synthetics Ltd.

Praxis Home Retail Ltd.

Precision Wires India Ltd.

Premier Explosives Ltd.

Prevest Denpro Ltd.

Prime Capital Market Ltd.

Prime Fresh Ltd.

Purshottam Investofin Ltd.

Quasar India Ltd.

Quint Digital Ltd.

Raghuvansh Agrofarms Ltd.

Rajvi Logitrade Ltd.

Shree Rama Newsprint Ltd.

The Ramco Cements Ltd.

Ramco Industries Ltd.

Ramgopal Polytex Ltd.

Rategain Travel Technologies Ltd.

Regency Ceramics Ltd.

Regency Trust Ltd.

Retina Paints Ltd.

Rotographics (India) Ltd.

Rico Auto Industries Ltd.

Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd.

Rishi Laser Ltd.

Rishiroop Ltd.

R.J. Shah & Co. Ltd.

Reliance Naval And Engineering Ltd.

Macfos Ltd.

Raj Oil Mills Ltd.

R. R. Securities Ltd.

Ruchi Infrastructure Ltd.

Ruchira Papers Ltd.

Keystone Realtors Ltd.

South Asian Enterprises Ltd.

Sagar Soya Products Ltd.

Saksoft Ltd.

Salzer Electronics Ltd.

Sambandam Spinning Mills Ltd.

Sampann Utpadan India Ltd.

Samsrita Labs Ltd.

Sanco Trans Ltd.

Sandhar Technologies Ltd.

Sansera Engineering Ltd.

Sashwat Technocrats Ltd.

S Chand And Company Ltd.

SG Mart Ltd.

Shardul Securities Ltd.

Sharpline Broadcast Ltd.

Shiva Mills Ltd.

Shiva Texyarn Ltd.

Shree Cement Ltd.

Shreeshay Engineers Ltd.

Shyam Telecom Ltd.

Simplex Castings Ltd.

Sharanam Infraproject And Trading Ltd.

SML Isuzu Ltd.

Snowman Logistics Ltd.

S.P. Apparels Ltd.

Swashthik Plascon Ltd.

SPML Infra Ltd.

Shree Steel Wire Ropes Ltd.

Starlog Enterprises Ltd.

Starteck Finance Ltd.

Standard Batteries Ltd.

Sundaram Brake Linings Ltd.

Sunil Industries Ltd.

Suprajit Engineering Ltd.

Svc Industries Ltd.

Swelect Energy Systems Ltd.

Switching Technologies Gunther Ltd.

Syncom Formulations (India) Ltd.

Talbros Engineering Ltd.

Tamboli Industries Ltd.

TCPL Packaging Ltd.

Technopack Polymers Ltd.

Tijaria Polypipes Ltd.

Time Technoplast Ltd.

Tirth Plastic Ltd.

Tamilnadu Petroproducts Ltd.

Triveni Turbine Ltd.

Taylormade Renewables Ltd.

TVS Supply Chain Solutions Ltd.

Uni Abex Alloy Products Ltd.

United Credit Ltd.

Univa Foods Ltd.

Uniroyal Marine Exports Ltd.

UPL Ltd.

Upsurge Investment & Finance Ltd.

Ushdev International Ltd.

Vaibhav Global Ltd.

Vani Commercials Ltd.

Vasudhagama Enterprises Ltd.

Shri Vasuprada Plantations Ltd.

V B Industries Ltd.

Venmax Drugs And Pharmaceuticals Ltd.

Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd.

Vishnu Chemicals Ltd.

Vishwaraj Sugar Industries Ltd.

Veejay Lakshmi Engineering Works Ltd.

Voith Paper Fabrics India Ltd.

V R Woodart Ltd.

VTM Ltd.

Waaree Technologies Ltd.

Warren Tea Ltd.

Winpro Industries Ltd.

Women Networks Ltd.

WSFX Global Pay Ltd.

Arco Leasing Ltd.

Z. F. Steering Gear (India) Ltd.

Nilkanth Engineering Ltd.

Prabhu Steel Industries Ltd.

Zydus Wellness Ltd.

Vedanta Q2 FY25

In the fiscal year 2024-2025 quarter that concluded in September, Vedanta Ltd. reported a consolidated net profit of Rs 4,352 crore, as opposed to a net loss of Rs 1,783 crore during the same period last year.

The share performance

Vedanta's shares were trading around Rs 459.40 per share on the NSE (National Stock Exchange), with a surge of 0.33 per cent amounting to Rs 1.50 per share on the Indian bourses.

Ravenue and Tax expense Q2 FY25

The company's tax expenses decreased by 77.67 per cent from Rs 9,092 crore in the second quarter of the previous fiscal year to Rs 2,030 crore in the quarter that ended in September of FY'25.

The mining conglomerate's operational revenue fell 3.6 per cent from Rs 38,546 crore in the same quarter of FY'16 to Rs 37,171 crore in the second quarter of FY'25.